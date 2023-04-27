Памятник полковому священнику иеромонаху Амвросию В июле 2021 года на территории Нило-Столобенской пустыни был открыт памятник иеромонаху Амвросию. На чтение: 2 минуты

В июле 2021 года на территории Нило-Столобенской пустыни был открыт памятник иеромонаху Амвросию.

Монумент полковому священнику, герою Первой Мировой войны был установлен на территории православного мужского монастыря. Нило-Столобенская пустынь находится на острове Столобном и полуострове Светлица, что на озере Селигер. А рядом располагается город Осташков.

Памятник появился по инициативе Российского военно-исторического общества. На конкурс пришло много работ, но утверждён был проект скульптора Виталия Шанова. Воздвигли монумент в честь возрождения монастыря и перенесения туда мощей священнослужителя.

Иеромонах Амвросий служил полковым священником в 3-й гренадерском Перновском полку. Летом 1915 году он воодушевил дрогнувших солдат, а затем повёл их в атаку. Иеромонах шёл к вражеским окопам лишь с крестом в руках и вскоре был убит. Но гренадеры одержали победу в том бою.

Крестьянин, солдат и монах

В конце декабря 1914 года в лейб-гвардии 1-й стрелковый его величества полк прибыл иеромонах «для исполнения пастырских обязанностей». В то время солдаты находились в гнетущем настроении. Осенью они участвовали в ожесточённых сражениях и вынуждены были отступать. В довершении бед — 1-й полк оказался в кружении. Солдатам пришлось прорывать кольцо из немецких штыков. Выжить удалось немногим. И после этой трагедии полк был переведён в резерв для восстановления. А зимой к ним прибыл монах. Ему не было ещё и 35 лет, поэтому солдаты изначально отнеслись к нему с недоверием. Однако, когда узнали Амвросия поближе, изменили своё отношение.

Матвеев (мирское имя монаха неизвестно) родился в 1880 году в Тверской губернии и происходил из крестьян. Окончил школу, стал кузнецом. Тогда, в юности, он и не думал связывать жизнь с церковью. А 1903 году Матвеева призвали в армию. Он служил на Дальнем Востоке и принял участие в войне с Японией. И то событие произвело на него сильное впечатление.

Матвеев, окончив воинскую службу, стал послушником в Нило-Столобенской пустыни, расположенной на озере Селигер. Спустя какое-то время принял постриг, стал Амвросием. А в самом начале Первой Мировой войны был посвящён в сан иеромонаха. Он поразил солдат своим аскетичным поведением. Амвросий был немногословен, всегда добр и заботлив. При этом он ел только хлеб и пил воду, ни к какой другой еде не прикасался.

Вскоре стрелковый полк вернулся на фронт. Начались бои. И солдатам пришлось ещё раз удивиться поведению иеромонаха. При каждом обстреле он брал крест и шёл на передовую. В чёрной рясе на снеге священнослужитель был заметной мишенью для противников. Амвросий благословлял бойцов перед атакой, а также находился рядом с умирающими. После каждого боя командир и стрелки просили иеромонаха быть осторожнее и не выходить на передовую. Но Амвросий всегда отвечал одно и тоже: «Моя жизнь в руках Божьих».

Подвиг монаха

Весной 1915 года Амвросия неожиданно перевели из стрелкового полка в 3-й гренадерский Перновский полк. Перед отъездом он попрощался с солдатами и благословил их.

Прибыв на новое место службы, иеромонах также быстро сумел завоевать расположение бойцов. Во время первого боя Амвросий побежал на передовую с крестом в руках, гренадеры убедились воочию — бесстрашию священнослужителя мог позавидовать любой. И после этого гренадеры в иеромонахе не сомневались.

Летом 1915 года полк находился в резерве, заняв позиции в Ковенской губернии. В ожесточённых, кровопролитный боях гренадеры не участвовали. Однако внезапно поступил приказ — помочь одному из соседних полков. Последовал многодневный переход, затем — сражение. Гренадерам необходимо было выбить вражеских солдат из окопов. Но сделать это оказалось очень сложно, поскольку противник хорошо подготовился к обороне. К тому же, перепаханная взрывами земля и незнакомая территория играли на руку врагам. Более того, на стороне немецко-австрийских войск был значительный численный перевес.

Несколько атак завершились безрезультатно. Деморализованные гренадеры дрогнули. Они не хотели идти на очередной штурм, предчувствуя свою гибель. И тогда вмешался Амвросий. Иеромонах встал перед измученными солдатами и заговорил. Обычно молчаливый и скромный священнослужитель рассказал о Родине, чести, долге и вере. А потом поднял вверх крест и побежал в сторону вражеских окопов.

На несколько секунд гренадеры растерялись, они не верили собственным глазам. Свистели пули, взрывались снаряды, в воздух взлетала земля, а иеромонах, выставив перед собой крест как щит, уверенно приближался к позициям врагов. Затем солдаты, словно проснулись. Поступок Амвросия вдохновил их. И они рванули в атаку.

Сражение завершилось победой гренадеров. Несмотря на упорную оборону противника, он был повержен. Русские солдаты справились с поставленной задачей. Однако за этот успех они заплатили высокую цену. Среди погибших был и бесстрашный иеромонах.

Командир гренадеров был так впечатлён его поступком, что отправил в штаб документы о награждении Амвросия орденом Святого Георгия. Дело в том, что такую награду человек, не принадлежавший к боевому составу мог получить только в исключительных случаях. Например, при совершении подвига. А иеромонах как раз и совершил настоящий подвиг. В конце июня, пока представление командира Перновского полка было на рассмотрении, тело иеромонаха было отправлено в Нило-Столобенскую пустынь. Об этом попросил сам священнослужитель, когда прибыл в расположение гренадеров. Там его и похоронили.

В июле 1915 года Амвросий посмертно было награждён наперсным крестом на Георгиевской ленте, а также орденом святого Владимира 4-й степени с мечами. А осенью, по приказу протопресвитера военного и морского духовенства, он удостоился и ордена святого Георгия 4-й степени.

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