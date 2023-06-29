Памятник Казаку К.И. Недорубову (Волгоград) 21 мая 2015 года на Привокзальной площади Волгограда был установлен памятник герою Первой и Второй мировых войн, герою Советского союза Константину Иосифовичу Недорубову. Дата выбрана неслучайно и приурочена к 126-ти летию герою, не случайно и расположение - рядом со зданием мемориально-исторического музея. На чтение: 1 минута

21 мая 2015 года на Привокзальной площади Волгограда был установлен памятник герою Первой и Второй мировых войн, герою Советского союза Константину Иосифовичу Недорубову. Дата выбрана неслучайно и приурочена к 126-ти летию герою, не случайно и расположение - рядом со зданием мемориально-исторического музея.

Памятник отлит из бронзы, Константин Недорубов изображен в полный рост с наградами на груди. Основание памятника выполнено из серого уральского гранита.

Автором скульптурной композиции стал волгоградский скульптор, заслуженный художник России Сергей Щербаков, а инициировало создание Волгоградское региональное отделение Российского военно-исторического общества.

Согласно замыслу скульптора, Недорубов изображен молодым, в период после Первой мировой войны. За образец автор взял фотографию, где молодой казак изображен в казачьей форме, с шашкой и Георгиевскими крестами.

Скульптура была отлита из бронзы на Жуковском комбинате художественного литья. Высота скульптуры 2 метра.

Это не первый памятник Недорубову в Волгограде: на этом же месте был прежде установлен бюст, но в 2014 году он был демонтирован и установлен на родине казака, в станице Березовской.

На торжественной церемонии по открытию памятника присутствовали председатель комитета культуры Волгоградской области Виктор Гепфнер, председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Сергей Чернов, воспитанники казачьего кадетского корпуса имени Константина Недорубова, казаки Волгоградского казачьего округа Всевеликого войска Донского, ветераны, представители общественных организаций.

Бронзовая скульптура Константина Недорубова дополнила памятный знак «Жителям Царицына – участникам Первой мировой войны 1914–1918» работы скульптора Сергея Щербакова, открытый к столетней годовщине начала Первой мировой войны во дворе волгоградского Мемориально-исторического музея.

Полный Георгиевский кавалер, Герой Советского Союза, казак Константин Иосифович Недорубов родился 21 мая 1889 года в хуторе Рубежном Березовской станицы Войска Донского. Он стал участником трех войн: Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной. Награжден медалью «Золотая Звезда», Орденом Красного знамени, 2-мя орденами Ленина и другими наградами. Константин Недорубов – символ казачества 20-го века. 15 октября 1967 года донской вошел в состав факелоносной группы из трех ветеранов и зажигал огонь Вечной славы на Мамаевом кургане города-героя Волгограда. Умер Константин Иосифович 11 декабря 1978 года. Похоронен в станице Березовской.

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