Памятник Героям Первой мировой войны (Псков) Памятник солдату Первой мировой войны установлен на набережной реки Великой. На чтение: 1 минута

Памятник солдату Первой мировой войны установлен на набережной реки Великой.

Торжественное открытие монумента состоялось 6 августа 2015 года и было приурочено к 100-летию подвига командира 13-й роты 26-го Землянского полка русской императорской армии подпоручика Владимира Котлинского, жителя Пскова.

В этот день в 1915 году он погиб при обороне польской крепости Осовец, возглавив штыковую контратаку после того, как немцы применили химическое оружие. Удары 13-ой роты сбили немцев с занятой ими позиции и повергли в бегство. Это событие вошло в истории как «атака мертвецов».

Подпоручик Котлинский был погребен около 3-го крепостного Осовецкого госпиталя, но впоследствии, по инициативе его матери, перезахоронен в городе Пскове. 26 сентября 1916 года Владимир Котлинский был награжден посмертно орденом Святого Георгия 4-й степени.

Памятник спроектирован и изготовлен заслуженным художником России, ректором Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица, профессором Александром Пальминым по заказу Псковского музея-заповедника.

Монумент представляет собой солдата-пехотинца с трехлинейной винтовкой и шинельной скаткой.

Скульптура солдата выполнена по предложению Псковского музея-заповедника. Инициатива была поддержана губернатором Псковской области Андреем Турчаком. Идея вошла в план основных мероприятий организационного комитета Псковской области, связанных со 100-летием начала Первой мировой войны.

Во время Первой мировой войны в доме № 4 по ул. Георгиевской располагался штаб Северного фронта. Из этого здания отправлялась на войну и координировалась многомиллионная русская армия. В перспективе здесь планируется открыть музей, посвященный Первой мировой войне.

В Пскове - на границе Российской империи - располагалась ставка штаба армий Северного фронта, бои шли в 200 километрах от города, вокруг которого сооружались линии укреплений и дороги для прохождения войск. В самом Пскове находились лазареты и больницы для раненых в которых безвозмездно работали все слои населения.

Обложка: https://pskov.ru