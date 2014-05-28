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Новый источник о Первой мировой войне
Новый источник о Первой мировой войне
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Теперь отрывок из воспоминаний супруги генерала П.К.Ренненкампфа Веры Николаевны Ренненкампф, опубликованный в номере 8 журнала "Звезда" за 2013 г., можно прочитать и здесь http://rusk.ru/st.php?idar=66242
Обложка: генерал В.А. Сухомлинов/генерал П.К.Ренненкампф
Источник: https://ru.wikipedia.org
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