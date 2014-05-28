Новый источник о Первой мировой войне Новый источник о Первой мировой войне На чтение: 1 минута

Теперь отрывок из воспоминаний супруги генерала П.К.Ренненкампфа Веры Николаевны Ренненкампф, опубликованный в номере 8 журнала "Звезда" за 2013 г., можно прочитать и здесь http://rusk.ru/st.php?idar=66242

Обложка: генерал В.А. Сухомлинов/генерал П.К.Ренненкампф

Источник: https://ru.wikipedia.org