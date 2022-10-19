Наравне со взрослыми: дети на фронтах Первой Мировой войны Война – не детское дело На чтение: 3 минуты

Война – не детское дело. Однако история хранит много примеров героизма подростков, на которые не способны и иные взрослые. Первая мировая война не была исключением – многие дети, по собственному желанию уходившие на фронт, приносили большую пользу во время выполнения боевых задач, а некоторые из них удостаивались высоких наград.

…Как дружно русские солдаты

За Русь Святую в бой идут;

И даже маленькие дети

Большую помощь подают.

Артемке только лет пятнадцать

Он добровольцем в бой пошел,

В Сибирский 11 полк зачислен,

С которым он в окопах был,

И храбростью своею детской

Солдат усталых веселил.

В воспоминаниях князь Феликс Юсупов, описывает занятный эпизод, случившийся с ним во время одной из поездок . «Ехал с нами пятнадцатилетний мальчик. Мальчик мальчиком, а видно было, боевое крещение получил. Даже и смельчак, судя по Георгиевскому кресту на рваной гимнастерке. Он не много занял места, но спокойно ему не сиделось. Он то вскакивал на полку, как обезьяна, то лез на крышу в окно и оттуда принимался палить из револьвера» . Таких детей, в раннем возрасте поучаствовавших в боевых действиях в годы Первой Мировой войны, были тысячи. Некоторые из них вошли в историю благодаря своим геройским поступкам.

«Научили меня стрелять из винтовки…»

Война – мужское дело. Но тотальная война, которой стала Первая Мировая, зачастую не обходит стороной и женщин с детьми. Все так или иначе участвуют в конфликте – будь то на линии фронта или в тылу. Патриотический подъём, который сопровождался мобилизацией в армию в июле 1914 года, не обошёл стороной и подростков. Уже в следующем году впоследствии известный детский писатель Корней Чуковский, наблюдая за тем, сколько детей оказалось в окопах мировой бойни, печально вопрошал: «…Всё многомиллионное детское царство в Европе и Азии захвачено ныне войной. Что станет с этим роковым поколением, взрастающим среди громов и пожаров?..» .

Побеги на фронт гимназистов, детей крестьян и рабочих были частым явлением. Их ловили жандармы, отправляли к родителям, в газетах появлялись заметки, в которых убитые горем матери и отцы просят своих чад вернуться – но подростки всё равно продолжали попадать в мясорубку. Мало что могло остановить детей, которые росли в атмосфере уважения перед воинским долгом и играли в «солдатиков». К фронтовой жизни они часто относились как к такой игре.

Часто желание увидеть мир и поучаствовать в «самом важном событии в жизни» возникало у круглых сирот. Для них война становилась возможностью «выбиться в люди», убежать от своего одинокого существования. Один из таких сирот, уроженец Минской губернии Антон Власин, рассказывал о том, как попал на фронт: «…отыскал командира и попросился. Командир согласился, записал меня, дал солдатскую одежду, и я поехал. Научили меня стрелять из винтовки, а как пришли на войну, назначили на разведки» . Часто офицеры и солдаты брали таких «сыновей полка» к себе из жалости, понимая, что в мирной жизни, особенно в условиях тягот мобилизации, их участь может быть даже тяжелее, чем на фронте.

Дети-георгиевские кавалеры

Уже осенью 1914 года в прессе Российской империи начали появляться сообщения о геройских поступках подростков на фронте. Стоит ли говорить, что эта информация лишь побуждала подростков убегать на войну.

В октябре 1914 года журнал «Нива» опубликовал сообщение о 12-летнем харьковчанине Андрее Мироненко. Сначала он просто разносил патроны и помогал раненым, но во время разведывательного рейда смог испортить две вражеские пушки и унести из расположения противника ценные трофеи, за что был впоследствии награждён Георгиевским крестом.

В провинциальных газетах также часто сообщалось о подвигах подростков. В частности, вот что писал в январе 1915 года «Тамбовский вестник»: «В ноябре 1914 года тайно бежал из дома 15-летний Саша Кравков воспитанник 3-го класса Тамбовского реального училища. Кое-как, при содействии солдат, он добрался до фронта и был прикомандирован к саперной части, а затем к разведочной команде. Участвовал в нескольких разведках, отличился в одной из них, был, вместе с другими товарищами, представлен к награде и лишь потому не получил ее, что не имел при себе документов» .

С течением времени сообщения о геройских поступках детей только увеличивались. Дети и взрослые, остававшиеся в тылу, восхищались подвигами подростков. Иван Казаков, пятнадцати лет от роду, участвовал в кавалерийских рейдах, однажды отбил у немцев пулемёт, за что удостоился Георгиевского креста . С течением времени он заслужит этой награды ещё дважды, и будет повышен в звании до унтер-офицера. Другой пример – шестнадцатилетний доброволец Семён Вихров. Весной 1915 года он попал в плен, но во время перехода смог скинуть одного из немецких кавалеристов, сопровождавших солдат, с коня, и убежать к своим. Великий князь Николай Николаевич лично наградил юношу медалью «За усердие».

Наверное, самый известный пример несовершеннолетнего участника Первой Мировой войны – это судьба Родиона Малиновского, будущего маршала Советского Союза. В 15 лет он сбежал на фронт, подносил патроны в 64-й пехотной дивизии, а уже в июле 1915 года удостоился своего первого Георгиевского креста В дальнейшем судьба закинет Родиона во Францию, где он будет воевать с немцами в составе Русского экспедиционного корпуса.

Но всё же, война – не детское дело. Часто солдаты и офицеры жаловались на своих подопечных, которые иногда банально мешали выполнять воинский долг. Фронтовики писали: «...они мешают. Они создают неудобства. Их раны бесполезны, и бесполезна их смерть. Детям не место на войне. Им надо учиться <…> Неужели не странно, что Россия, которая может выставить шестнадцать миллионов солдат, имеет в рядах своих войск детей!»

«Шуры Азаровы» Первой Мировой войны

На фронт убегали не только мальчики, но и девочки. Некоторые из них наравне с мужчинами хотели помочьРодине. Одна из них, Кира Башкирова , снискала славу героини Отечественной войны 1812 года Надежды Дуровой. В 1914 году она с помощью поддельных документов на имя Николая Попова смогла поступить на службу в 88-й Петровский пехотный полк в качестве разведчика. Уже в декабре, в результате успешного кавалерийского рейда, она была награждена Георгиевским крестом 4-й степени. Удивительно, но Кире долгое время удавалось скрывать свой пол – до тех пор, пока она не попала в лазарет с кишечной инфекцией. Командование распорядилось немедленно отправить её в тыл, сохранив при этом за девушкой право на награду. Тем не менее, Кира вскоре вновь вернулась на фронт и продолжала службу вплоть до октября 1917 года.

О другом примере девичьей храбрости сообщали «Биржевые ведомости» летом 1915 года. Заметка была посвящена молодым гимназисткам Елене Козловской и Фелицате Кульдяевой, принявших участие в кавалерийских стычках на Карпатах. Без согласия родителей они убежали на войну и поступили на службу в один из казачьих полков, где девушек долго и безрезультатно упрашивали вернуться обратно.

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Война – не детское дело. Воевать должны взрослые мужчины, прекрасно отдающие отчёт в своих действиях. Однако, так случается, что дети попадают на фронт, и их поступки и поведение зачастую носят совершенно не детский характер в готовности отдать жизнь за своё Отечество. Их нужно помнить – ими нужно гордиться.

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