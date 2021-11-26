ЛОДЗИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1914 ГОДА

ЛОДЗИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1914 ГОДА - обо­ро­ни­тель­ная опе­ра­ция Северо-Западного фрон­та российский войск в хо­де Первой ми­ро­вой вой­ны, про­ве­дён­ная 29 октября (11 но­ября) - 6(19) декабря с це­лью от­ра­зить на­сту­п­ле­ние германских войск Вос­точ­но­-Гер­ман­ско­го фрон­та.

В кон­це октября 1914 года под дав­ле­ни­ем со­юз­ни­ков, ко­то­рые в это вре­мя от­ра­жа­ли германское на­сту­п­ле­ние под Ип­ром, российское Вер­хов­ное ко­ман­до­ва­ние по­сле за­вер­ше­ния Вар­шав­ско-Иван­го­род­ской опе­ра­ции 1914 года спла­ни­ро­ва­ло на­сту­пательную опе­ра­цию в це­лях раз­гро­ма германской 9-й ар­мии (генерала от кавалерии А. Ма­кен­зен) и втор­же­ния в восточные рай­оны Гер­ма­нии (Си­ле­зия и По­знань). Пе­ре­ход в на­сту­п­ле­ние российских войск [2-й и 5-й ар­мий Севего-Запада (генерал от инфантерии Н.В. Руз­ский) и 4-й и 9-й ар­мий Юго-Запада (генерал от артиллерии Н.И. Ива­нов) фрон­тов] в по­ло­се 250 км был на­зна­чен на 1(14) но­ября. Ко­ман­до­ва­ние Вос­точ­но­гер­ман­ским фрон­том (генерал-полковник П. фон Гин­ден­бург), зная из пе­ре­хва­чен­ных ра­дио­грамм на­ме­ре­ния российского ко­ман­до­ва­ния, ре­ши­ло на­нес­ти уп­ре­ж­даю­щий удар в ме­ж­ду­ре­чье Вис­лы и Вар­ты по пра­вому флан­гу и в тыл главной груп­пи­ров­ки российских войск с по­сле­дую­щим ок­ру­же­ни­ем и уни­ч­то­же­ни­ем российских 2-й и 5-й ар­мий. С этой це­лью к 28 октября (10 но­ября) германская 9-я ар­мия (155 тысяч человек, 960 opудий и 450 пу­ле­мё­тов) скрыт­но бы­ла пе­ре­бро­ше­на по же­лез­ной до­ро­ге из рай­она Ка­лиш - Ве­люнь - Чен­сто­хов в рай­он юго-за­пад­нее Тор­на (То­рунь). На чен­сто­хов­ском на­прав­ле­нии с за­да­чей сдер­жать на­сту­п­ле­ние российских войск с фрон­та и ско­вать их дей­ст­вия бы­ла ос­тав­ле­на груп­па войск (4 пехотных ди­ви­зии) генерала от пе­хо­ты Р. Войр­ша, вы­дви­ну­ты 1 кавалерия и 4 опол­ченченских кор­пу­са (124 тысяч человек, 480 opудий и 250 пу­ле­мё­тов) и ав­ст­ро-венгерская 2-я ар­мия (генерал от кавалерии Э. фон Бём-Эр­мол­ли). Чис­лен­ность всей груп­пи­ров­ки про­тив­ни­ка со­став­ля­ла 380 тысяч человек. Про­ти­во­сто­яв­шие им российские вой­ска 2-й (генерал от кавалерии С.М. Шей­де­ман, с 20 но­ября генерал от инфантерии В.В. Смир­нов), 5-й (генерал от кавалерии П.А. Пле­ве) и час­тич­но 1-й (генерал от кавалерии П.К. фон Рен­нен­кампф, с 19 но­ября генерал от кавалерии А.И. Лит­ви­нов) ар­мий на­счи­ты­ва­ли 367 (по другим дан­ным, свыше 362) тысяч человек, свыше 1,3 тысяч opудий и 740 пу­ле­мё­тов.

Уп­ре­див российское на­сту­п­ле­ние, 29 октября (11 но­ября) германская 9-я ар­мия на­нес­ла удар из рай­она юго-за­пад­нее Тор­на на Кут­но в стык ме­ж­ду 1-й и 2-й ар­мия­ми российских войск. Под на­тис­ком че­ты­рёх германских кор­пу­сов на­хо­див­ший­ся на ле­вом флан­ге российской 1-й ар­мии 5-й Си­бир­ский ар­мей­ский кор­пус ото­шёл на ру­беж юж­нее Плоц­ка, из­бе­жав ок­ру­же­ния. Раз­ви­вая на­сту­п­ле­ние, германские вой­ска в сра­же­нии под Кут­но 31 окттября (13 но­ября) - 2(15) но­ября на­нес­ли по­ра­же­ние российскому 2-му ар­мей­ско­му кор­пу­су и об­ра­зо­ва­ли 40-ки­ло­мет­ро­вую брешь ме­ж­ду российскими 1-й и 2-й ар­мия­ми. Российское ко­ман­до­ва­ние, не­до­оце­нив уг­ро­зы, от­да­ло при­каз вой­скам 1(14) но­ября на­чать за­пла­ни­ро­ван­ное на­сту­п­ле­ние. В это вре­мя германские вой­ска при­сту­пи­ли к ок­ру­же­нию российской 2-й ар­мии, за­няв­шей по­зи­ции в рай­оне Лод­зи. К 5(18)но­ября они вы­шли к реке Бзу­ра, ох­ва­тив вой­ска 2-й ар­мии с се­ве­ра. Для ох­ва­та с вос­то­ка и юга Ма­кен­зен на­пра­вил 3 пехотные и 2 каваллерийские ди­ви­зии под ко­мандованием генерала от пе­хо­ты Р. Шеф­фе­ра, ко­то­рые к 8(21) но­ября вы­шли в тыл 2-й ар­мии, но бы­ли ос­та­нов­ле­ны по­до­шед­ши­ми час­тя­ми 1-го Си­бир­ско­го и 5-го ар­мей­ских кор­пу­сов 5-й российской ар­мии. В это же вре­мя бы­ли пре­се­че­ны по­пыт­ки германской груп­пы войск генерала Р. Фром­ме­ля обой­ти Лодзь и со­еди­нить­ся с вой­ска­ми Шеф­фе­ра. На­сту­п­ле­ние германских войск 7-8 (20-21) но­ября бы­ло ос­та­нов­ле­но, фронт в рай­оне Лод­зи ста­би­ли­зиро­ван, а вой­ска Шеф­фе­ра бло­ки­ро­ва­ны российскими вой­ска­ми. Ма­кен­зен 9(22) но­ября от­дал при­каз вой­скам 9-й ар­мии на от­сту­п­ле­ние, а бло­ки­ро­ван­ные ди­ви­зии Шеф­фе­ра в ночь на 11(24) но­ября, со­сре­до­то­чив на уз­ком фрон­те главные си­лы, на­нес­ли вне­зап­ный удар по 6-й Си­бир­ской стрелковой ди­ви­зии и вы­рва­лись из ок­ру­же­ния. Т. о., по­пыт­ки Гин­ден­бур­га ок­ру­жить и унич­то­жить груп­пи­ров­ку российских войск в рай­оне Лод­зи обер­ну­лись для германской 9-й ар­мии по­ра­же­ни­ем. В то же вре­мя российское ко­ман­до­ва­ние упус­ти­ло воз­мож­ность унич­то­жить ок­ру­жён­ную груп­пи­ров­ку про­тив­ни­ка (от­вет­ст­вен­ность за эту неу­да­чу бы­ла воз­ло­же­на на П. К. фон Рен­нен­камп­фа, от­стра­нён­но­го от ко­ман­до­ва­ния 1-й ар­ми­ей). По­сле пе­ре­груп­пи­ров­ки и по­луче­ния под­кре­п­ле­ния с Западного фрон­та 18 но­ября (1 декабря) германские вой­ска во­зоб­но­ви­ли на­сту­п­ле­ние. Про­тив­ник один удар на­нёс вдоль ле­вого бе­ре­га Вис­лы на Со­ха­чев, а вто­рой - юго-за­пад­нее Лод­зи, в на­прав­ле­нии Пабь­я­ни­це. Российские вой­ска 23 но­ября (6 декабря) пе­ре­шли в контр­на­сту­п­ле­ние, раз­вер­ну­лись ожес­то­чён­ные бои, со­про­во­ж­дав­шие­ся боль­ши­ми по­те­ря­ми (до 70% пер­во­на­чаль­ной чис­лен­но­сти) с обе­их сто­рон. Российское ко­ман­до­ва­ние 30 но­ября (13 декабря) при­ня­ло ре­ше­ние ос­та­вить Лодзь и к 6(19) декабря от­ве­ло вой­ска на ру­беж pек Бзу­ра, Рав­ка, Пи­ли­ца, Ни­да, где они пе­ре­шли к обо­ро­не.

Лодзинская операция - од­на из наи­бо­лее слож­ных и на­пря­жён­ных опе­ра­ций ма­нёв­рен­но­го пе­рио­да Первой ми­ро­вой вой­ны, бое­вые дей­ст­вия ве­лись с раз­ма­хом до 240 км по фрон­ту и около 130 км в глу­би­ну. Для опе­ра­ции ха­рак­тер­ны: ак­тив­ные и ре­ши­тель­ные дей­ст­вия сто­рон; ма­нёв­рен­ный ха­рак­тер бое­вых дей­ст­вий и их вы­со­кая на­пря­жён­ность; круп­ные пе­ре­груп­пи­ров­ки, осу­ще­ст­в­лён­ные сто­ро­на­ми при под­го­тов­ке и в хо­де опе­ра­ции; ак­тив­ная обо­ро­на российских войск; пол­ное ис­то­ще­ние сил и средств сто­рон в хо­де опе­ра­ции, обу­сло­вив­шее пе­ре­ход к по­зи­ци­он­ной обо­ро­не. По­те­ри уби­ты­ми, ра­не­ны­ми и плен­ны­ми со­ста­ви­ли: германские войска - 160 тысяч человек, российские войска – 110 тысяч человек.

Источники:

Лод­зин­ская опе­ра­ция: [Сб. до­ку­мен­тов]. М.; Л., 1936.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)