Краткий курс истории. Осада Перемышля 22 марта (н. ст.) 1915 года в ходе Первой мировой войны русские войска одержали одну из крупнейших своих побед, взяв австрийскую крепость Перемышль. Карпатская операция Взятие Перемышля происходило в ходе реализации плана Карпатской операции, иначе называемой Зимним сражением в Карпатах. Начало операции в январе 1915 года оказалось весьма тяжелым, поскольку 8-я армия Брусилова наступала почти одновременно с австро-германскими войсками, стремившимися снять осаду с блокированного русскими Перемышля. Сходившиеся противники были упорны в своих действиях и несли крупные потери. Эти события даже прозвали «резиновой войной». Ворота в карпатские проходы Значение непосредственно Перемышля было весьма серьезным. Австрийцы считали крепость прочным бастионом на дороге... На чтение: 1 минута

22 марта (н. ст.) 1915 года в ходе Первой мировой войны русские войска одержали одну из крупнейших своих побед, взяв австрийскую крепость Перемышль.

Карпатская операция

Взятие Перемышля происходило в ходе реализации плана Карпатской операции, иначе называемой Зимним сражением в Карпатах. Начало операции в январе 1915 года оказалось весьма тяжелым, поскольку 8-я армия Брусилова наступала почти одновременно с австро-германскими войсками, стремившимися снять осаду с блокированного русскими Перемышля. Сходившиеся противники были упорны в своих действиях и несли крупные потери. Эти события даже прозвали «резиновой войной».

Ворота в карпатские проходы

Значение непосредственно Перемышля было весьма серьезным. Австрийцы считали крепость прочным бастионом на дороге в карпатские проходы. Помимо этого, в Австрии были убеждены, что занятая русскими войсками Галиция остается не до конца покоренной, пока не взят Перемышль. Если обратиться к довоенным планам штурма крепости и к тому, что доносили генерал Брусилов и полковник Дитерихс, то крепость отнюдь не была таким уж крепким орешком. Впрочем, это противоречило действительности. Осаждать крепость пришлось дважды, и только умелые противодействия попыткам австро-венгров прорваться к Перемышлю, а также решение об использовании осадных орудий позволили русским одержать верх.

Последствия

Пресса вовсю трубила о победе. Помимо крепости, в руках русских оказались около 115 тысяч пленных, различные трофеи, но все это ничто в сравнении с самой крепостью. Ведь через Перемышль лежал путь на Вену, а через Вену – на Берлин. Но этим путем солдатам Русской императорской армии оказалось не суждено пройти. Дальнейшие попытки форсировать Карпаты результатов не принесли, и в середине апреля 1915 года генерал Иванов отдал приказ о прекращении этого неудавшегося наступления.