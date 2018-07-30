Краткий курс истории. Генерал Юденич 30 июля (н. ст.) 1862 года родился Николай Николаевич Юденич, русский военный деятель, последний российский кавалер ордена Святого Георгия II класса. Портрет Юденич родился в добропорядочной, хорошо образованной московской семье, отец был коллежским советником, а мать приходилась двоюродной сестрой В. И. Далю, знаменитому составителю толкового словаря. Корнями же предки Юденича восходили к дворянам Минской губернии. Учился Юденич прекрасно, после окончания гимназии пошел по военной стезе. В 1885 году женился, брак оказался крепким, а семья радушной. О Юдениче позднее сослуживцы вспоминали как о человеке с сильным характером, с внимательным, изучающим взглядом, к тому же немногословном и вместе с тем отличающемся удивительной... На чтение: 1 минута

30 июля (н. ст.) 1862 года родился Николай Николаевич Юденич, русский военный деятель, последний российский кавалер ордена Святого Георгия II класса.

Портрет

Юденич родился в добропорядочной, хорошо образованной московской семье, отец был коллежским советником, а мать приходилась двоюродной сестрой В. И. Далю, знаменитому составителю толкового словаря. Корнями же предки Юденича восходили к дворянам Минской губернии. Учился Юденич прекрасно, после окончания гимназии пошел по военной стезе. В 1885 году женился, брак оказался крепким, а семья радушной. О Юдениче позднее сослуживцы вспоминали как о человеке с сильным характером, с внимательным, изучающим взглядом, к тому же немногословном и вместе с тем отличающемся удивительной простотой, способном находить общий язык с совершенно разными людьми. К началу Русско-японской войны 1904–1905 годов Юденич успел дослужиться до звания полковника и командовал 18-м стрелковым полком, который направили в самую гущу событий. Далее была успешная операция при Сандепу, сражение при Мукдене. На войне Юденич приобрел колоссальные опыт и знания, получил два ранения, был награжден Золотым оружием «За храбрость», повышен до звания генерал-майора.

Первая мировая

С начала Первой мировой войны Юденич успешно исполнял обязанности начальника штаба Кавказской армии, в январе 1915 года получил чин генерала от инфантерии и был назначен командующим Кавказской армией. В районе озера Ван Юденич провел успешное наступление против турок, затем нанес им серьезное поражение в Азербайджане. В советской историографии имя генерала Юденича предпочитали связывать лишь с Белым движением. И не удивительно, ведь его войска на подступах к Петрограду в некоторый момент могли определить исход Гражданской войны в России. Вместе с тем Юденич (из всех русских полководцев Первой мировой войны) имел чисто военное образование, которое широко и успешно использовал на войне, не боялся наступать и был тем, кто не проиграл ни одного крупного сражения. В конце 1915 года, когда союзники потерпели ряд поражений в попытках завладеть Дарданеллами, у Юденича родилась идея знаменитой, одной из крупнейших в Первой мировой войне – Эрзерумской операции , а затем Трапезундской, успех которых принес ему орден Святого Георгия II класса. Вновь взять инициативу в свои руки туркам так и не удалось. К началу Февральской революции 1917 года Кавказская армия Юденича была самой успешной и боеспособной из всех русских армий. Однако падение дисциплины и боевого духа в связи с революцией не смог остановить и Юденич, который в результате встал в жесткую оппозицию Временному правительству. Юденича сняли с поста командующего.

Вел. кн. Николай Николаевич и ген. Юденич с чинами штаба Кавказской армии

Гражданская война

Не принявший революцию Юденич покинул Кавказ и с женой отправился в Петроград, где они вынуждены были скрываться. В январе 1919 года семья с верным адъютантом генерала уехала в Хельсинки. Спустя некоторое время Юденичу, как боевому генералу и патриоту России, Русским комитетом было предложено возглавить Белое движение на северо-западе страны. Спокойно жить в эмиграции в тяжелое для России время Юденич не мог и предложение принял. Вскоре началась подготовка похода на Петроград. Наступление разворачивалось успешно, но войска Юденича не смогли остановить движение по Николаевской железной дороге, чем воспользовался Троцкий для переброски подкреплений для РККА, и истощенная армия Юденича была вынуждена отступить от окраин Петрограда в Эстонию, где произошло ее разоружение. Так закончился последний и трагический для Юденича поход. В 1920 году он покинул родину, воевать больше не хотел и не мог (события последних лет выжгли в душе всё), политической деятельностью в эмиграции не занимался. Умер легендарный генерал от туберкулеза легких во Франции 5 октября 1933 года.

За разработкой Эрзерумской операции