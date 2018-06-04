Краткий курс истории. Брусиловский прорыв 4 июня (н. ст.) 1916 года в ходе Первой мировой войны началась наступательная операция Юго-Западного фронта Русской армии под командованием генерала Алексея Алексеевича Брусилова, известная как Брусиловский прорыв. Новизна замысла Решение о наступлении Русской армии летом 1916 года всеми фронтами принималось на военном совете и во многом благодаря личной инициативе Брусилова, который был недоволен ранее отведенной его фронту пассивной оборонительной ролью. Такая инициатива и шаги для ее воплощения были весьма необычны для генералов времен Николая II. Более того, на военном совете не понимали, отчего уже немолодой генерал так явно рискует былой военной славой и всей карьерой. Ставка также не оценила... На чтение: 1 минута

4 июня (н. ст.) 1916 года в ходе Первой мировой войны началась наступательная операция Юго-Западного фронта Русской армии под командованием генерала Алексея Алексеевича Брусилова, известная как Брусиловский прорыв.

Новизна замысла

Решение о наступлении Русской армии летом 1916 года всеми фронтами принималось на военном совете и во многом благодаря личной инициативе Брусилова, который был недоволен ранее отведенной его фронту пассивной оборонительной ролью. Такая инициатива и шаги для ее воплощения были весьма необычны для генералов времен Николая II. Более того, на военном совете не понимали, отчего уже немолодой генерал так явно рискует былой военной славой и всей карьерой. Ставка также не оценила принципиальной новизны замысла атаки на протяжении всей линии фронта, которая, по мнению Брусилова, должна была сковать резервы противника, морально подавить австрийцев и лишить их возможности определить направление главной атаки.

Прорыв

Начало знаменитому Брусиловскому прорыву было положено массированной артподготовкой, утюжившей позиции австро-венгров с ночи 4-го до утра 6 июня, в результате была сильно повреждена первая полоса обороны противника. Перейдя в атаку, русские прорвали вражескую оборону почти одновременно на 13 участках. К 18 июня был осуществлен взлом всего южного фланга австрийского фронта. Нависшая угроза заставила австрийцев и германцев снять четыре дивизии с итальянского фронта, еще больше частей с менее опасных участков Восточного фронта, для того чтобы остановить наступление русских. Большинство военнослужащих войск Юго-Западного фронта относились к наступлению с энтузиазмом, но дальнейшие события заставили русские войска Юго-Западного фронта фактически топтаться на месте в течение июля и августа, а затем вообще остановиться.

Итог

Результатами Брусиловского прорыва принято считать следующее: австро-венгерская армия потерпела поражение от войск Юго-Западного фронта, австрийская военная машина оказалась сломана, отныне австро-венграм требовалась постоянная помощь германцев. Войска Юго-Западного фронта выполнили и важную союзную миссию, оттянув на себя все резервы врага с итальянского фронта, что стало решающей помощью для итальянцев. Тем не менее развить тактический успех от Брусиловского прорыва в стратегический, способный положить конец войне, как это задумывал Брусилов, не удалось. Причиной этому в том числе была нерешительность командования Западного и Северного фронтов в июле 1916 года в содействии наступлению Юго-Западного фронта и воспользовавшееся этим обстоятельством для усиления сопротивления своих войск германское и австрийское командование, в результате чего наступление русских выдохлось.