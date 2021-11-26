КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ЮЖНОГО ФРОНТА 1920 ГОДА

КОНТРНАСТУПЛЕ́НИЕ Ю́ЖНОГО ФРО́НТА 1920 ГОДА - Северной Таврии, 1-й этап стратегической наступательной операции советских войск Южного фронта в Гражданской войне 1917-1922 годов, с целью разгромить войска « Русской армии ».

Вос­поль­зо­вав­шись от­вле­че­ни­ем главных сил РККА на фрон­ты со­вет­ско-поль­ской вой­ны 1920 года, со­еди­не­ния «Рус­ской ар­мии» (ко­мандующий - ген.-л. П.Н. Вран­гель) в ию­не - октябре 1920 года ов­ла­де­ли Северной Тав­ри­ей, вы­шли на под­сту­пы к Ека­те­ри­но­сла­ву (ны­не Днеп­ро­пет­ровск) и к гра­ни­цам Дон­бас­са. Од­на­ко, по­не­ся боль­шие по­те­ри в лет­не-осен­них бо­ях и ут­ра­тив на­сту­пательные воз­мож­но­сти, они в се­ре­ди­не ок­тяб­ря ста­ли за­кре­п­лять­ся на за­хва­чен­ных рубе­жах.

Вой­ска Вран­ге­ля (1-я и 2-я ар­мии, Удар­ная груп­па) в Северной Тав­рии на­счи­ты­ва­ли св. 56 тыс. шты­ков и са­бель, 213 ору­дий, св. 1,6 тыс. пу­ле­мё­тов, 14 бро­не­по­ез­дов, 42 са­мо­лё­та, 45 тан­ков и бро­не­ав­то­мо­би­лей. Ко­ман­до­ва­ние совместно Южного фрон­та (М.В. Фрун­зе; 4, 6 и 13-я ар­мии, а так­же 1-я и 2-я Кон­ные ар­мии - все­го св. 143 тыс. человек, около 530 ору­дий, св. 2,6 тыс. пу­ле­мё­тов, 57 бро­не­ав­то­мо­би­лей, 17 бро­не­по­ез­дов и 45 са­мо­лё­тов) пла­ни­ро­ва­ло од­но­врем. на­сту­п­ле­ни­ем по схо­дя­щим­ся на­прав­ле­ни­ям унич­то­жить гл. си­лы про­тив­ни­ка в Сев. Тав­рии и не до­пус­тить его от­ход в Крым. На­не­се­ние гл. уда­ров воз­ла­га­лось на 6-ю (А.И. Корк), 1-ю Кон­ную (С.М. Бу­дён­ный) и 2-ю Кон­ную (Ф. К. Ми­ро­нов) ар­мии.

Счи­тая, что главый удар советских войск бу­дет на­не­сён из рай­она Ни­ко­по­ля, Вран­гель в 20-х чис­лах ок­тяб­ря на­чал от­вод войск 2-й ар­мии к Чон­га­ру. Ут­ром 28 октября вой­ска Южного фрон­та пе­ре­шли в контр­на­сту­п­ле­ние и к ис­хо­ду 29 октября час­ти 6-й ар­мии, на­сту­пав­шей с ка­хов­ско­го плац­дар­ма, вы­шли к Пе­ре­ко­пу, но с хо­ду пре­одо­леть Ту­рец­кий вал не смог­ли. Со­еди­не­ния 2-й Кон­ной ар­мии, про­рвав обо­ро­ну про­тив­ни­ка, вы­ну­ди­ли его отой­ти на юг, а час­ти вве­дён­ной в сра­же­ние 29 октября 1-й Кон­ной ар­мии вы­шли в рай­он Агай­ма­на и на по­бе­ре­жье оз. Си­ваш. Вой­ска со­вет­ских 4-й и 13-й ар­мий, пре­одо­ле­вая упор­ное со­про­тив­ле­ние про­тив­ни­ка, мед­лен­но про­дви­га­лись на юг. Что­бы из­бе­жать ок­ру­же­ния, со­сре­до­то­чив­шие­ся в рай­оне Агай­ма­на вран­ге­лев­ские вой­ска (Дроз­дов­ская, Мар­ков­ская и Кор­ни­лов­ская пе­хот­ные ди­ви­зии и все кон­ные час­ти) ста­ли про­ры­вать­ся в Крым. Од­но­вре­мен­но в це­лях обес­пе­че­ния это­го ма­нёв­ра Удар­ная груп­па при взаи­мо­дей­ст­вии с Дон­ским кор­пу­сом на­нес­ла удар по со­еди­не­ни­ям 1-й и 2-й Кон­ных ар­мий и от­кры­ла се­бе до­ро­гу на юг.

В ре­зуль­та­те основные мас­са войск Вран­ге­ля про­рва­лась в Крым. Не су­мев пре­одо­леть ор­га­ни­зов. обо­ро­ну про­тив­ни­ка на за­ра­нее под­го­тов­лен­ных по­зи­ци­ях, М.В. Фрун­зе во из­бе­жа­ние боль­ших по­терь с со­гла­сия глав­ко­ма РККА С.С. Ка­ме­не­ва пре­кра­тил контрнаступление юного фронта и при­сту­пил к под­го­тов­ке 2-го эта­па стра­те­гической на­сту­пательной опе­ра­ции Южного фрон­та в це­лях ос­во­бо­ж­де­ния Кры­ма (см. Пе­ре­коп­ско-Чон­гар­ская опе­ра­ция 1920).

В ре­зуль­та­те Контрнаступления южного фронта советские вой­ска, на­сту­пая в по­ло­се около 350 км, про­дви­ну­лись на глу­би­ну до 170 км и за­ня­ли Северную Тав­рию, соз­дав пред­по­сыл­ки для окон­чательного раз­гро­ма «Рус­ской ар­мии». Вой­ска РККА за­хва­ти­ли около 20 тыс. плен­ных, св. 100 ору­дий, 2 тыс. ва­го­нов с бо­е­при­па­са­ми и др.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)