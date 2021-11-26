КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА 1919 ГОДА

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА 1919 ГОДА - стратегическая наступательная операция советских войск во время Гражданской войны 1917-1922 годов в России, проведённая 28 апреля - 20 июня с целью разгромить войска адмирала А.В. Кол­ча­ка.

В хо­де Кол­ча­ка на­сту­п­ле­ния 1919 года ар­мии советского Восточного фрон­та (ко­манд. С.С. Ка­ме­нев, с 5 мая А.А. Са­мой­ло, с 29 мая сно­ва Ка­ме­нев) по­тер­пе­ли ряд по­ра­жений и ото­шли в западном на­прав­ле­нии на глу­би­ну св. 400 км, вый­дя на под­сту­пы к Вол­ге.

В этих ус­ло­ви­ях советское пра­ви­тель­ст­во при­ня­ло сроч­ные ме­ры по ук­ре­п­ле­нию Восточого фрон­та - пе­ре­бро­си­ло с других фрон­тов ряд час­тей и со­еди­не­ний (около 55 тыс. человек), до­пол­ни­тель­но вы­де­ли­ло воо­ру­же­ние и бо­е­при­па­сы, что по­зво­ли­ло уве­ли­чить к кон­цу ап­ре­ля чис­лен­ность сов. войск на Восточном фрон­те до 125,4 тыс. шты­ков и са­бель, 447 ору­дий, около 2,1 тыс. пу­ле­мё­тов. Вой­ска Кол­ча­ка, про­ти­во­сто­яв­шие Восточному фрон­ту, име­ли 105,6 тыс. шты­ков, св. 26 тыс. са­бель, 318 ору­дий, св. 1 тыс. пу­ле­мё­тов.

Раз­ра­бо­тан­ный Главным ко­ман­до­ва­ни­ем РККА и ко­ман­до­ва­ни­ем советского Восточного фрон­та план контр­на­сту­п­ле­ния пре­ду­смат­ри­вал по­сле­до­вательный раз­гром основных груп­пи­ро­вок Кол­ча­ка - сна­ча­ла За­пад­ной, а за­тем Си­бир­ской ар­мий. В со­от­вет­ст­вии с за­мыс­лом опе­ра­ции вой­ска фрон­та 10 апр. бы­ли раз­де­ле­ны на 2 груп­пы ар­мий - Юж­ную и Се­вер­ную. Южная груп­па ар­мий ( М.В. Фрун­зе ) име­ла в сво­ём со­ста­ве 1, 4, 5-ю и Тур­ке­стан­скую ар­мии; Северная груп­па (В.И. Шо­рин) - 2-ю и 3-ю ар­мии (20 апреля Северная груп­па бы­ла рас­фор­ми­ро­ва­на). С вой­ска­ми Восточного фрон­та взаи­мо­дей­ст­во­ва­ла Волж­ская во­енная фло­ти­лия.

Под­го­тов­ка контр­на­сту­п­ле­ния в Южной груп­пе ар­мий со­про­во­ж­да­лась пе­ре­груп­пи­ров­ка­ми войск в ус­ло­ви­ях ве­сен­не­го по­ло­во­дья на рас­стоя­ния 300-500 км. В ито­ге на на­прав­ле­нии главного уда­ра уда­лось со­сре­до­то­чить около 2/3 пе­хо­ты, ар­тил­ле­рии и всю ка­ва­ле­рию. При про­тя­жён­но­сти фрон­та груп­пы в 940 км для контр­на­сту­п­ле­ния в по­ло­се 220 км при­вле­ка­лись 42 тыс. шты­ков и са­бель, 136 ору­дий, 585 пу­ле­мё­тов про­тив 23 тыс. шты­ков и са­бель, 62 ору­дия, 225 пу­ле­мё­тов у про­тив­ни­ка. Для обо­ро­ны ос­таль­но­го фрон­та (720 км) пред­на­зна­ча­лось лишь 22,5 тыс. чел., что бы­ло поч­ти в 2 раза мень­ше, чем у про­тив­ни­ка.

Пе­ред на­ча­лом контр­на­сту­п­ле­ния (19-27 апреля) 1-я и Тур­ке­стан­ская ар­мии на­нес­ли ряд контр­уда­ров по ле­во­му флан­гу Западная ар­мии в рай­онах рек Сал­мыш, Дё­ма и Боль­шой Ки­нель, ко­то­рые на­ру­ши­ли опе­ра­тив­но-так­тическую связь ме­ж­ду груп­пи­ров­ка­ми про­тив­ни­ка и обес­пе­чи­ли со­сре­до­то­че­ние удар­ной груп­пы советских войск.

Контр­на­сту­п­ле­ние Южной груп­пы ар­мий Восточного фрон­та вклю­ча­ло 3 по­сле­до­вательные опе­ра­ции - Бу­гу­рус­лан­скую, Бе­ле­бей­скую и Уфим­скую; 2-я и 3-я ар­мии про­ве­ли Са­ра­пу­ло-Вот­кин­скую опе­ра­цию 1919 года. В Бу­гу­рус­лан­ской опе­ра­ции 5-я и Тур­ке­стан­ская ар­мии на­нес­ли по­ра­же­ние кол­ча­ков­ской Зап. ар­мии и от­бро­си­ли её вой­ска в восточном на­прав­ле­нии на 120-150 км, ос­во­бо­див Бу­гу­рус­лан и Бу­гуль­му.

Бе­ле­бей­ская опе­ра­ция из-за опа­се­ний но­во­го ко­мандующего Восточым фрон­том А.А. Са­мой­ло за ка­зан­ское на­прав­ле­ние про­во­ди­лась Юж. груп­пой ар­мий си­ла­ми лишь 1-й и Тур­ке­стан­ской ар­мий (5-я ар­мия бы­ла пе­ре­на­це­ле­на на ка­зан­ское на­прав­ле­ние) и по­сле ря­да ус­пеш­но про­ве­дён­ных встреч­ных бо­ёв с вы­дви­гав­шим­ся для контр­уда­ра стра­те­гич. ре­зер­вом Кол­ча­ка (1-й Волж­ский кор­пус) за­вер­ши­лась от­хо­дом про­тив­ни­ка на 50-70 км к вос­то­ку. Вой­ска пра­во­го флан­га Южной груп­пы ар­мий от­ра­зи­ли по­пыт­ки ка­зачь­их со­еди­не­ний за­хва­тить Уральск и Орен­бург и со­рвать К. В. ф.

В ре­зульта­те Уфим­ской опе­ра­ции, про­во­див­шей­ся вой­ска­ми Тур­ке­стан­ской ар­мии, бы­ла фор­си­ро­ва­на р. Бе­лая, взя­та Уфа (9 ию­ня) и советские вой­ска вы­шли к пред­горь­ям Ура­ла. В Са­ра­пу­ло-Вот­кин­ской опе­ра­ции советская 2-я и 3-я ар­мии на­нес­ли по­ра­же­ние Си­бир­ской ар­мии про­тив­ни­ка и ос­во­бо­ди­ли Ижев­ско-Вот­кин­ский промышлеый район. Контрнаступление Восточного фронта 1919 года пе­ре­рос­ло в об­щее Вос­точ­но­го фрон­та на­сту­п­ле­ние 1919-1920 годов.

В Контрнаступлении Восточного фронта советские вой­ска раз­гро­ми­ли главые си­лы Кол­ча­ка - За­пад­ную и Си­бир­скую ар­мии, на 1200-км фрон­те про­дви­ну­лись на 350-400 км к вос­то­ку и за­ня­ли важ­ные сельско-хозяйственные и промышленные рай­оны с на­се­ле­ни­ем св. 5 млн. человек. В ре­зуль­та­те контр­на­сту­п­ле­ния был дос­тиг­нут ре­шительный пе­ре­лом, пе­ре­хва­че­на стра­те­гическая ини­циа­ти­ва, соз­да­ны пред­по­сыл­ки для за­вер­ше­ния раз­гро­ма войск Кол­ча­ка и ов­ла­де­ния Ура­лом и Си­би­рью.

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