«Кажется, никогда еще не было такой войны, чтобы планы противника так быстро становились известными…» Часть 2
В статье исследуются подробности использования радио и проводной связи при ведении разведки враждовавшими сторонами в ходе Первой мировой войны (1914—1918 гг.).
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«Кажется, никогда еще не было такой войны, чтобы планы противника так быстро становились известными…»
Радиоразведка и подслушивание телефонных переговоров на русском фронте в Первую мировую войну
Эффективно действовали радиоразведки в кампании 1915 года, начало которого принесло русским войскам и успехи и неудачи. Так, в январе—феврале 20-й армейский корпус оказался окружённым в Августовских лесах (Восточная Пруссия, близ г. Августов), а 10-я армия вынужденно отступала. По воспоминаниям начальника штаба последней, из рук нашего командования «была окончательно вырвана инициатива действий, и с этого времени все операции СевероЗападного фронта свелись к пассивной обороне или к отражению отдельных ударов, систематически наносившихся немцами»[1]. Подтверждая этот вывод, генерал И.А. Хольмсен свидетельствовал: «Опасения генерала Сиверса о возможности охвата противником фланга [русской] 10-й армии были оставлены без внимания Штабом фронта на том основании, что, как выразился Генерал-Квартирмейстер Штаба фронта, ген. БончБруевич, “противник вряд ли на это решится, имея на фланге 12-ю армию”»[2]. Но 12 А (командующий генерал от кавалерии П.А. Плеве (10 пд и 7 кд) с сосредоточением запаздывала, и хотя её манёвр «строго засекретили», немцы по переговорам через искровой телеграф (вновь сказалось знание чужих шифров) «проникли» и в эту тайну.
Проявила себя служба радиоперехвата во время боёв в Карпатах (январь—март 1915 г.), куда немцы перебросили до 100 тыс. солдат. Об этом сообщает, к примеру, Рейхсархив, называя германскую «союзническую помощь» значимым подкреплением для 45 австро-венгерских пехотных дивизий [3]. Из архивных документов можно узнать, что «русское командование северо-западного фронта уже 20 января получило сведения о прибытии германских частей под Мункач». Перехватив спустя три дня радиограмму генералквартирмейстера 11-й русской армии, немцы были осведомлены и о полученной нашей разведкой информации относительно переброски «двух—трех баварских корпусов на карпатский фронт, частично в Буковину» и ответных мер нашего командования — «вынужденной переброски в Карпаты одного корпуса из 10-й армии». Торжествуя, немцы засчитали такой манёвр в свою пользу, поскольку он «значительно облегчил планировавшийся разгром этой армии в мазурском сражении»[4]. По свидетельству австрийского специалиста М. Ронге, «осведомлённость о секретнейших планах русских не могла долго оставаться тайной для них», хотя «разведывательная служба русских также проявляла большую активность». На неё тратились «большие расходы и усилия», а она не знала «о нас столько, сколько знали мы и германцы о них». В общей сложности, по его словам, им «пришлось раскрыть около 16 русских шифров». Когда противоборствующая сторона «догадалась», что собственные радиограммы её же «предают», то подумала, что ктото продал шифры. «Русское шпионоискательство принимало своеобразные формы, — иронизировал Ронге. — Чем хуже было положение русских на фронте, тем чаще и громче раздавался в армии крик: «предательство»»[5].
В то же время неудавшаяся попытка двойного охвата наших войск в Польше с ударом на Седлец побудила германоавстрийское командование искать новую форму оперативного решения на востоке. Планирование осуществлялось в тяжёлой обстановке неудач как на северо-западе, так и на юго-западе и под угрозой близкого краха австро-венгерского союзника. Решение задачи глубокого прорыва Русского фронта возлагалось на Горлицкую операцию (апрель—июнь 1915 г.), планировавшуюся в строжайшей тайне. Для её осуществления «оголялся Французский фронт», жертвенно «отдававший» на фронт Восточный лучшие германские соединения. Из них сформировали 11-ю армию. При этом главный удар, в интересах которого создавалось превосходство над русскими, сопровождался отвлекающими действиями на других участках фронта, а чтобы ввести неприятеля в заблуждение, был предпринят ложный железнодорожный манёвр. М. Ронге по этому поводу вспоминал: «Мы установили, что 3-я русская армия, против которой должен был направиться удар 11-й и 4-й армий в направлении Тарнова, состояла из 14 пехотных и 5 кавалерийских дивизий, причём не менее 5 бригад пехоты состояло из ополченцев… Однако вследствие переброски частей на другие направления силы эти считались русскими недостаточными, о чем мы узнали из русских радиограмм… В данный момент внимание русских было направлено на восточный фланг карпатского фронта…»[6].
Наша разведка действительно ещё за 10 дней до упомянутого удара знала о готовившемся наступлении. В частности, радисты, обнаружив работу германских «коллег», отличавшихся по почерку от австро-венгерских, выявили появление на фронте в апреле 1915го новых вражеских корпусов, переброшенных в Галицию. Но объективная ситуация помешала использовать как следует столь ценную информацию. Участник событий отмечал: «Во время операции под Горлицей наша радиослужба опять торжествовала. В особенности много работала радиостанция майора Покорного, непосредственно следовавшая за 11-й армией. Она работала удачно, несмотря на то, что иногда ей мешала работа германских радиостанций»[7]. Очередная смена 30 апреля шифров и позывных нашей стороной тоже желаемого результата не принесла.
Наиболее знаковыми успехами австро-германской службы радиоперехвата в период осуществления Горлицкого прорыва можно считать: 1) обнаружение переброски русского 6го армейского корпуса в Галицию (именно по радиопереговорам было установлено прибытие его частей в Рогатин 23—24 мая); 2) обнаружение переброски дивизии 1-го Кавказского армейского корпуса с Кавказа в Галицию (14 мая); 3) раскрытие основных решений нашего командования о контрнаступлении против армейской группы Пфланцера-Балтина. Во время проведения операции, окончившейся отходом русских от Дуная и Карпат к Сану и Днестру, вражеская радиоразведка сумела зафиксировать и основные оперативные решения второй стороны, и ряд сведений тактического характера.
Эффективно функционировали радиослужбы австро-германцев и в период отступления русских армий летом 1915 года. «Радиослужба, авиация и агентура, — хвастал Ронге, — образцово вели общую работу и дали командованию полную ориентировку в группировках сил противника и в направлении их отхода. 23 августа было дешифровано 52 радиограммы противника. За победным шествием в направлении Брест-Литовска следовал майор Покорный со своей радиоразведкой…»[8].
В ходе успешных для нас осенних боёв (операции на Серете и у Луцка) готовилось контрнаступление, так как нажим австрийцев угрожал г. Ровно. По данным М. Ронге, они установили с помощью радио переброску находившегося в резерве нашего 30-го корпуса для поддержки правого фланга. Австрийский специалист свидетельствовал: «Наше радиоподслушивание своевременно дало сведения о переброске 33-го корпуса, и можно было предполагать, что 13 сентября он перейдет в наступление. 33-й корпус нанес удар в наш левый фланг, и русские опять продвинулись до Стыри, но быстро отошли назад, когда обнаружилось наступление германской армии из-за Полесья во фланг русским. Русские решили увлечь за собой преследующего противника на свои прежние позиции с тем, чтобы потом ударить ему во фланг группой, подготовленной для этой цели в Полесье. Этот план разрушила наша радиослужба, разоблачившая русские намерения»[9]. Вместе с тем осенние операции войск русского Юго-Западного фронта помимо стабилизирующего воздействия на общую обстановку привели к тому, что, по свидетельству М. Ронге, «результаты наступления на Ровно заставили нас изменить план действий против Сербии»[10].
«Сопровождала» австро-германская радиоразведка, обнаружив «в Одессе штаб 7-й армии и дунайский отряд в Рении», и подготовку предполагавшейся операции по высадке нашего десанта в связи с выступлением Болгарии на стороне германского блока[11]. Так, в конце ноября—декабре 1915 года 7 А и 9 А с целью оказания помощи гибнувшим сербской и черногорской армиям предприняли наступление на р. Стрыпа. Недостаточно продуманное в тактическом отношении и слабо подготовленное по части артиллерийского обеспечения и разведки, оно не привело к прорыву глубокоэшелонированных вражеских позиций. Вследствие неудачной активности запланированная помощь союзникам завершилась лишь переброской из Сербии на Русский фронт 107-й германской пехотной дивизии. Поспособствовало неудаче и знание наших оперативных планов противником, что подтверждали его радиоспециалисты. «С целью помощи угрожаемой теперь Черногории, — сообщали они, — русские решили перебросить пополненную 7ю армию на восточно-галицийский фронт и соответственно переместить 9-ю и 11-ю армии. Об этом мы узнали из русских радиограмм и от своей агентуры… К нашей радости, 4-я русская армия передала по радио (шифром) выводы о положении на русском фронте. 2 декабря штаб русского Юго-Западного фронта приказал прекратить работу передающих радиостанций. С этим приказанием он несколько опоздал… 20 декабря вечером русскими была возобновлена радиосвязь и введен в действие новый, 13-й по счету, шифр. Этот шифр нами был уже давно раскрыт, так как рации армий других русских фронтов пользовались этим шифром ещё с 14 декабря. Положение было и оставалось для нас совершенно ясным в течение всех новогодних боёв, предпринятых русскими»[12].
Установив благодаря радиоразведке факты перевозки 7-й армии на Гусятин и Волочиск, а также перегруппировки частей 9-й и 11-й армий, австро-венгерское командование пришло к совершенно верному заключению о готовившейся операции в Галиции. Фактически благодаря отличной радиоразведке австрийцам удалось выйти из этой операции победителями и нанести русским войскам чувствительный урон.
Радиоперехват противника был одним из важнейших слагаемых успеха австро-германских войск. В кампании 1915 года они имели неоспоримое техническое превосходство в средствах вооружения и боеприпасах, а также управленческое, обогащавшееся упомянутой осведомлённостью о планах русского командования. В 1916-м система той же австрийской радиоразведки структурировалась и технически развивалась, по словам их специалистов, следующим образом: «Радиоразведка обогатилась новым способом засечки (пеленгирования) неприятельских радиостанций при помощи наблюдения с нескольких точек. Впервые новый метод был испытан на русском фронте при участии трех пеленгаторных станций, расположенных в Броды, Коломыя и Черновицы… Вскоре этот метод начал давать отличные результаты. В марте 1916 г. радиослужба на русском фронте получила стройную организацию, причем каждой станции подслушивания был нарезан определенный участок неприятельского фронта. Главным руководителем был назначен капитан Болдескул… Капитану Болдескулу было подчинено 6 станций, или групп: в Барановичах, Ковеле, Берестечке, Бродах, Бржезанах и Коломыя»[13]. Вместе с тем наша радиоразведка уже вела эффективную борьбу с австро-германской. М. Ронге вспоминал: «Как мы узнали из русских радиограмм, вскоре они тоже стали применять “радиокомпасные станции”, имевшие такие же задачи, как и наши радиопеленгаторные станции. Мы совершенно прекратили передачу по радио; германцы же от нее не отказались, хотя и знали о возможности засечки и установили наличие в Николаеве специальной школы радиоподслушивания»[14].
Успех Брусиловского прорыва в 1916 году тоже не в последнюю очередь был обусловлен тщательностью планирования и подготовки со стороны нашего командования. Так, письменных распоряжений почти не отдавалось; все мероприятия по подготовке к операции разрабатывались и сообщались командному составу лично на совещаниях; радиопередачи были сведены к минимуму. На высоте оказалась и разведка. М. Ронге был вынужден констатировать: «На этот раз следовало похвалить и русскую разведывательную службу»[15]. Особенно он выделил 7-ю и 9-ю армии Юго-Западного фронта. В результате скрытность с нашей стороны была сохранена в полной мере, а австрийская разведка об операции сведений, заслуживавших доверия, не имела. Однако случались и сбои. «Во время этой маневренной войны, — уточнял вражеский специалист, — русские радиостанции вновь стали очень разговорчивы. Мы ежедневно дешифровали до 70 радиограмм с оперативными приказами, сводками о перемещениях начальников и т.п. Новые правила радиопередачи и новый шифр, объявленные 10 июня, вызывали недовольство русских штабов вследствие их сложности. Ввиду этого ряд штабов продолжал пользоваться старым шифром и правилами, что в огромной степени облегчало раскрытие нового шифра. Штаб гвардейской группы, включенной в состав 8-й армии, объявил в нешифрованной радиограмме ключ нового шифра. За этим последовал взрыв возмущения в штабе 8й армии и введение штабом юго-западного фронта нового шифра. Однако, к нашему удовольствию, старым шифром было объявлено, что вторичной перешифровки не требуется»[16]. Примечательны и иные строки воспоминаний: «В связи с неудачами на русском фронте и потерей Горицы австро-венгерский фронт против России пришлось в значительной мере укрепить германскими войсками. Поэтому с 2 августа 1916 г. большая часть этого фронта была подчинена германскому командованию… Одна лишь агентурная разведка осталась без изменений. Германцы даже просили продолжать обслуживать их нашей отлично работавшей радиоразведкой»[17].
Русское командование прилагало много усилий, чтобы путём совместного координированного наступления с помощью новых технических средств добиться крупных оперативных успехов. К примеру, отличная организация радиослужбы на Кавказском фронте — одно из условий серии значительных побед русской армии на данном театре военных действий. Зимняя кампания 1914—1915 гг. привела к поражению турок в Сарыкамышской операции, когда нашим войскам удалось разгромить их 3ю армию, стремившуюся к окружению наших главных сил. Перелом в казавшейся вначале безнадёжной ситуации обеспечил почти уничтожение двух вражеских корпусов (10-го и 9-го). Турки в общей сложности потеряли до 90 тыс. человек, в том числе 3500 пленными, среди которых оказались командир 9-го корпуса Исханпаша, начальники 17, 28 и 29-й дивизий и много офицеров. Историк войны на Кавказе бывший квартирмейстер Кавказской армии генераллейтенант Е.В. Масловский так характеризовал эти потери: «9-й турецкий корпус перестал существовать; также надо было целиком вновь формировать 30-ю дивизию 10-го корпуса и 34-ю дивизию 11-го корпуса… В рядах армии к 10-му января 1915 г. состояло лишь 12 400 человек. Это из 150 тысяч, начавших операцию. Фактически 3-я турецкая армия была уничтожена»[18].
С гибелью одной из трёх турецких армий, бывших у Оттоманской империи к началу войны, была выведена из строя треть её вооружённых сил. О фактическом уничтожении 3-й армии в Сарыкамышской операции свидетельствовал и генерал от кавалерии, маршал Турции, германский уполномоченный при турецком верховном командовании (одновременно командующий 1-й турецкой армией) О. Лиман фон Сандерс: «Названная операция, в которой главное командование 3-й армией принял сам Энвер, закончилась уничтожением этой армии, которая из турецких оперативных coединений первой вступила в мировую войну»[19]. Результатом столь значимого успеха стало упрочение положения России на Кавказе, приобретение русскими войсками чувства превосходства над турецкой армией, выход на позиции для дальнейшего наступления. 2 корпуса, которые были направлены на германоавстрийский ТВД в начале войны, были дополнены ещё полутора корпусами. Обстановка позволяла это сделать, поскольку 3-я турецкая армия на полгода была фактически выведена из строя. И эту инициативу Россия удерживала в течение всей войны. Уместно отметить, что залогом такой ситуации явился грамотный подход русского командования к радиосвязи. Так, в соответствии с приказом командующего Кавказской армией генерала Н.Н. Юденича за войсками, действовавшими на основных направлениях, были организованы несколько радиолиний с узловыми станциями в штабе армии и штабах дивизий (отрядов). На высотах, перевалах, в долинах и ущельях находились промежуточные ретрансляционные радиостанции. Для обеспечения управления соединениями, действовавшими от Батума до Товиза, работало около 30 полевых радиостанций.
В конце 1915 года после поражения англофранцузских войск в Галлиполийской операции русские войска с целью упредить переброску неприятельских резервов с Дарданелльского фронта на усиление 3-й турецкой армии осуществили Эрзерумскую операцию. Обращает на себя внимание тщательная подготовка к ней. К примеру, принимались меры по дезинформации турок и охране тайны операции: служба радиосвязи была объединена в отдельную радиогруппу, подчинённую штабу фронта, производились ложные манёвры и заготовки фуража. Сам командарм, не доверяя телеграфу, лично отправился в середине декабря экстренным поездом в Тифлис, чтобы получить у главнокомандующего фронтом санкцию на проведение операции; командиры корпусов получили задания секретным порядком. Важнейшим её итогом стало овладение в феврале 1916 года единственным укреплённым пунктом турок в Малой Азии — крепостью Эрзерум, что потребовало срочной посылки турками подкреплений в Армению со всех театров военных действий. Этим было облегчено положение английских войск в районе Суэцкого канала и в Месопотамии. Занятие Эрзерума открывало также путь в Анатолию — базовый во всех аспектах регион Оттоманской империи.
Хотя благодаря разведке (радиоразведке в том числе) русское командование имело исчерпывающие сведения о противнике при подготовке к Рижской операции (август 1917 г.), она завершилась для участвовавшей в ней 12-й армии неудачей. Впрочем, оказало большое влияние на печальный итог и общее состояние в войсках, в частности многовластие, или лучше сказать, безвластие. Революционное время наложило значительный отпечаток на боеспособность объединений, соединений, частей. Участник боёв офицер С. Посевин рассуждал по этому поводу следующим образом: «Перейди русская 12[я] армия за Двиной, против Риги, в контратаку, и к вечеру 19 августа вся германская артиллерийская масса и большая часть территории Курляндии были бы в руках русских армий, без особых к тому усилий, а перебравшуюся через реку Двину у Икскюля германскую пехоту заставили бы вернуться обратно в исходное положение. Нужно подчеркнуть — это сделано не было. Всевластные комитеты и Главкосев были против»[20].
Проявила себя русская радиоразведка и в период Моонзундской операции. «Появление неприятеля перед Эзелем и высадка его войск, — можно прочитать в одном из исследований, — конечно, живейшим образом встревожили высшее командование… При этом из разобранного нами немецкого радио обнаружилось, что немцы понимают наш радиокод: из Либавы было донесено начальнику Отряда особого назначения о выходе в 13 час. наших подводных лодок из Ганге на вест, о чем было передано у нас по радиокоду»[21]. Таким образом, 1917 год характерен как высшим развитием технической составляющей русской армии, так и её неспособностью использовать достигнутые результаты вследствие разложения основной массы войск. Вместе с тем этот год «воинского и общественного разложения» был наполнен, как уже отмечалось, и внедрением в интересах разведслужбы аппаратов подслушивания телефонных разговоров противника. Использование новейших средств и методов, например, позволило иметь осенью 1917-го полную информацию о соответствующей организации службы австро-венгерской армии. Удачным оказалось и пленение начальника австрийской станции подслушивания, на основе показаний которого вместе с другими разведданными была установлена организационная структура подслушивающей системы. Постановка столь важной составляющей вражеской разведки послужила поучительным опытом и для нашего командования, и для наших связистов и радиоспециалистов.
Телефонное подслушивание имело больше тактическое (войсковое) значение, воплощавшееся в весомые результаты. Так, оно позволяло получать ценные сведения и проверять данные других средств разведки. «Во время русского наступления [Нарочская операция] в марте 1916 г., — резюмировал М. Ронге, — подслушивание оказало большую помощь германским войскам, подслушивавшим приказы о наступлении. Вплоть до 3 августа 1916 г. русские даже и не подозревали о существовании подобного нового изобретения. Как мы узнали из радиодепеши генерала Алексеева, русские сочли захваченную у нас станцию подслушивания за германские подземные телефонные аппараты. Однако пять дней спустя русский перебежчик рассказал, что один из наших дезертиров уже объяснил русским технику и методы подслушивания, и с середины 1916 г. они стали применять сами эти методы»[22]. Ценные услуги служба телефонного подслушивания оказала противнику в период летнего наступления войск Юго-Западного фронта (1917 г.). По наблюдениям австрийского специалиста, эта служба вместе с радиоразведкой «полностью торжествовала». Он вспоминал: «Брусилов, как мы скоро выяснили, наметил организовать прорыв у Бржезан, Зборова и Станиславова. Уже 25 июня мы знали, что наступление под Бржезанами и Зборовым начнется 29 июня. Из собранных здесь 29 дивизий 11-й и 7-й армий 14 давно уже находились в резерве… Эти данные побудили наше командование разработать план большого контрнаступления»[23]. И действительно, умелая с помощью технических средств организация контрнаступления австро-германских войск (июль 1917 г.) лишила Россию предыдущих успешных результатов (наступательные действия 1916-го). В частности, из Франции 30 июня отправились на Русский фронт 7 отборных дивизий (они вошли в состав 23-го резервного, 51-го и Бескидского корпусов); на Злочевском отряде противника (12 дивизий, из них 11 немецких) лежала заслуга в организации контрудара по русским войскам.
В нашей армии подслушиванием занимались появившиеся в конце войны полевые телефонные учебные команды, имевшие соответствующие подготовку и оснащение. Они вели наряду с телефонным подслушиванием и борьбу с подобной вражеской деятельностью. Наиболее эффективными мерами в этой борьбе считались: 1) использование двухпроводной системы телефонных линий; 2) жёсткий технический контроль над противником и средствами связи; 3) применение других средств передачи информации. Пускались в ход также специальные приборы для подслушивания и звуковая завеса (звукомаскировка)[24]. Примечательно, что если радиоперехват представлял наибольшую ценность для манёвренной войны, то подслушивание телефонных разговоров эффективнее всего проявляло себя в период позиционных боевых действий.
Одной из функций радиоразведки была постановка радиопомех, создававшихся с целью нарушения радиосвязи между штабами армий, корпусов и дивизий противника. В период Первой мировой войны помехи применялись эпизодически, так как воюющие стороны отдавали предпочтение перехвату радиопередач, а не их срыву. Для создания помех, как правило, использовались обычные средства радиосвязи, но в германской армии — специальные станции радиопомех. В комплекте последних, кроме передатчиков, имелись радиоприёмные устройства, обеспечивавшие радиоперехват и наведение передатчиков радиопомех на цели. Так, в 1916—1917 гг. на Русском фронте постановки радиопомех имели целью затруднение или задержку приёма радиограмм, а также кратковременный обман противника.
В ходе боевых действий делались и первые попытки радиодезинформации. Например, весной 1916 года на русском Западном фронте с целью скрыть направление главного удара готовившегося в марте наступления (Нарочская операция) севернее г. Молодечно для поддержки связи со штабами 4-й и 10-й армий были развёрнуты несколько радиостанций. Немцы, разведав их работу, подтянули в данный район резервы. Впоследствии на основе данных воздушной разведки они всё же убедились, что это лишь «радиодемонстрация и мистификация».
На основе архивных документов, исследовательских работ и воспоминаний участников событий можно сделать следующие выводы: 1. В начале войны грамотно пользоваться радиосвязью не умели все противоборствующие стороны. Немцы, например, тоже очень часто передавали важные сообщения открытым текстом, нешифрованно. Так, германский конный корпус в октябре 1914 года во время операции «Бег к морю» ежедневно нешифрованно сообщал по радио обо всех своих передвижениях. «Не отставало» и русское командование, буквально предупреждая противника о своих планах. Столь бездумное отношение к радиотелеграфу в немалой степени способствовало позиционности Первой мировой войны. Небрежность и беспечность командований (особенно русского) дорого стоили корпусам и армиям воюющих сторон. 2. В первую половину войны приоритет в организации радиоразведки был у австрийцев и немцев. С 1916 года активизировалась русская радиоразведка. 3. Фактически наиболее выдающейся радиоразведкой мировой войны была австрийская. Она способствовала смягчению боевых неудач и реализации оперативных успехов, содействовала союзным разведкам. Несмотря на некоторое преувеличение в смысле структурированности радиоразведки, интенсивности и качества её работы, а также влияния на боевые события, освещавшаяся ситуация в целом соответствовала действительности. 4. Забвение и незнание командованием русской армии элементарнейших правил радиокорреспондирования открывало для вражеской радиоразведки широкие возможности. В начале войны русское командование совершенно не продумало вопрос о противодействии радиоразведке противника и радиозащите фронтовых командных инстанций. Неприятель извлекал из радиоэфира те сведения, которые считал нужными, причём его высокие стартовые возможности и накопленный опыт позволили ему сохранить лидирующие позиции в этом вопросе до конца войны. 5. Эффект радиоразведки проистекал не от самого факта перехвата радио, а от результатов дешифрования и изучения перехваченного материала. Стоит отметить, что и в области дешифрования те же австрийцы превзошли многих. Предпринимавшиеся русскими контрмеры в виде частой смены позывных не достигали своей цели, так как это лишь усложняло работу, но отнюдь не делало её невозможной. В 1917 году, по признанию противника, смена позывных, наоборот, была признана даже желательной, поскольку она давала возможность проверить наличие всех раций, в том числе и не принимавших некоторое время участия в работе. Как недостаток с нашей стороны, всемерно использованный австрийцами, — неодновременное введение в действие того или иного шифра. Погрешности в этом отношении значительно облегчали неприятелю процесс дешифрования. 6. Фактически в течение всей войны имело место соревнование между шифровщиками и дешифровщиками. Несмотря на то что к весне 1915 года в русских войсках полностью отказались от старой системы шифров, а летом 1916-го был введён новый тип шифра с 300 шифровальными группами, полной секретности сообщений добиться так и не удалось. 7. В 1916 году появилось новое средство радиоразведки — пеленгированиe. С этого момента радиосеть подразделялась на приёмноподслушивающие и пеленгаторные рации, объединявшиеся в радиогруппы и состоявшие в основном из 4—8 станций. Распределение технических средств определялось специфическими особенностями того или иного фронта. Радиогруппа получала для подслушивания конкретный сектор с таким расчётом, чтобы каждая наша рация подслушивалась 2—3 австрийскими рациями. Пеленгаторным же группам поручалась проверка нахождения неприятельских раций. Используя данные радиопеленгования, радиоразведка получила возможность по типам, количеству и расположению радиостанций вскрывать группировку войск, её изменения, а иногда и намерения противника. 8. Весомую тактическую ценность, особенно в позиционной войне, имело телефонное прослушивание, причём не только для младшего и среднего, но и высшего командования.
Таким образом, в конце войны помимо развития технических способов и средств радиоразведки проявилась другая тенденция — воюющие стороны научились постепенно всё меньше и меньше пользоваться радио, учтя ту «предательскую» роль, которую оно сыграло в ходе боевых действий. Неудивительно поэтому, что эффект радиоразведки по сравнению с началом войны снизился. Так как в войсках было мало радиостанций, их радиопеленгование практически всегда позволяло определять районы расположения крупных штабов, построение боевых порядков и направления выдвижения оперативных объединений и войсковых соединений. Именно поэтому в ходе войны радиоразведка оформилась в самостоятельный вид военной разведки. В целом радиоразведка была мощнейшим инструментом воздействия на тактическую, оперативную и даже стратегическую обстановку, особенно на Русском фронте. От её эффективности зависели судьбы армий, фронтов, да и во многом определялся результат вооружённого противостояния.
ПРИМЕЧАНИЯ
[1] См.: Будберг А.П. Из воспоминаний о войне 1914—1917 гг. Третья ВосточноПрусская катастрофа 25.01. — 08.02.1915. С.Франциско, б.г. С. 49.
[2] Хольмсен И.А. Мировая война. Наши операции на ВосточноПрусском фронте зимою 1915 г. Воспоминания и мысли. Париж, 1935. С. 38.
[3] Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914—1918. Вd 7. Winter und Frühjahr 1915. Berlin, 1931. S. 142.
[4] См.: Ронге М. Разведка и контрразведка. СПб., 2004. С. 142.
[5] Там же. С. 144—146.
[6] Там же. С. 150.
[7] Там же. С. 152.
[8] Там же. С. 167.
[9] Там же.
[10] Там же. С. 173.
[11] Там же. С. 177.
[12] Там же. С. 178, 179.
[13] Там же. С. 189.
[14] Там же.
[15] Там же. С. 200.
[16] Там же. С. 201.
[17] Там же. С. 203.
[18] Масловский Е.В. Мировая война на Кавказском фронте 1914—1917 гг. Стратегический очерк. Париж, 1933. С. 133.
[19] Арутюнян А.О. Кавказский фронт 1914—1917. Ереван, 1971. С. 148.
[20] Посевин С. Гибель империи. Северный фронт (из дневника штабного офицера для поручений). Рига, 1932. С. 29.
[21] Коссинский А.М. Моонзундская операция Балтийского флота 1917 года. Л., 1928. С. 67.
[22] Ронге М. Указ. соч. С. 188.
[23] Там же. С. 261.
[24] Цабель С.А. Меры борьбы с подслушиванием телефонных переговоров // Военное дело. 1919. № 15—16. Стб. 555.
Об авторе.
Олейников Алексей Владимирович - кандидат юридических наук, доктор исторических наук, доцент Кафедры гражданско-правовых дисциплин Астраханского государственного технического университета.