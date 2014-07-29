«Илья Муромец» 23 декабря 1914 г. все действовавшие на фронте «Муромцы» были сведены в Эскадру. Сегодня в России это День дальней авиации. Четырехмоторный биплан «Илья Муромец» стал первым бомбардировщиком, а также первым пассажирским самолетом. Легенда русской военной техники. На чтение: 6 минут

БОМБАРДИРОВЩИК

Бомбардировщик как тип боевого самолета сформировался в период Первой мировой войны. Первым бомбардировщиком был самолет «Илья Муромец», созданный в 1913 г. Бомбы подвешивались как внутри, вертикально вдоль бортов фюзеляжа, так и снаружи. Для сброса бомб был создан специальный электросбрасыватель (1916). Оборонительное вооружение состояло из восьми пулеметов. Позднее бомбардировщики были созданы также в других странах.

«Илья Муромец» построен под руководством И.И. Сикорского на Русско-Балтийском вагонном заводе на базе самолета «Русский витязь» его же конструкции. Первый полет - 10 (23) декабря 1913. На «Илье Муромце» установлен ряд мировых рекордов грузоподъемности и дальности полета, в том числе совершен перелет Петербург - Киев в нюне 1914.

Строился серийно в 1914-1918 в различных модификациях (серии Б, В, Г, Д, Е); всего построено 73 экземпляра. Применялся в Первую мировую и Гражданскую войны как бомбардировщик, штурмовик и дальний разведчик (на колесном, лыжном и поплавковом шасси). В декабре 1914 самолеты «Илья Муромец» сведены в «Эскадру воздушных кораблей» - первое соединение тяжелой авиации. После Гражданской войны на уцелевших самолетах «Илья Муромец» были организованы почтово-пассажирские перевозки на линии Москва - Орел - Харьков.

Основные данные самолета «Илья Муромец» серии Е (наиболее совершенного типа: число двигателей («Рено») 4; мощность одного двигателя 162 кВт; размах крыла: верхнего - 34,5 м, нижнего - 26,6 м; суммарная площадь крыльев 220 кв. м; длина самолета 18,8 м; масса пустого самолета 5 т; взлетная масса 7,46 т; максимальная скорость 130 км/ч; посадочная скорость 80 км/ч; практический потолок 3200 м; продолжительность полета 4,4 ч; дальность полета 560 км; разбег 450 м; пробег 300 м.

Авиация: Энциклопедия. М., 1994

16 ПАССАЖИРОВ И СОБАКА

Первый экземпляр самолета «Илья Муромец» был закончен постройкой в октябре 1913 г. Первые заводские полеты, во время которых производились опыты средних крыльев, были не совсем удачны. После того как самолет мог считаться опробованным, на нем стали совершать показательные полеты. Был поставлен ряд рекордов. 12 декабря «Илья Муромец» поднял груз 1100 кг (предыдущий рекорд на самолете Соммера составлял 653 кг). Разбег при взлете на пробных полетах иногда не превышал 110 м. Пилотировал самолет И.И. Сикорский.

В прессе тех лет отмечалось, что «по крыльям» его могут ходить во время полета люди, нисколько не нарушая этим равновесия аппарата. Остановка даже двух моторов не заставляет еще аппарат непременно спуститься Он может продолжать полет даже с двумя работающими моторами». Все это по тому времени было совершенно новым, невиданным и производило большое впечатление на участников и очевидцев полетов.

Военная энциклопедия

Сикорский снабдил кабину шестью большими окнами на каждой стороне. Новый «Илья Муромец» был отделан с комфортом. В кабине находились плетеные кресла. Обогрев закрытых помещений был обеспечен выхлопными газами (от труб, действующих как радиаторы и ведущих от внутренних двигателей). Электрическое освещение обеспечивалось специальным ветряным генератором. В дополнение к пилотской кабине на борту имелась комната для пассажиров, спальня и даже туалет.

В феврале 1914 года Сикорский поднял «Илью Муромца» в воздух с 16 пассажирами на борту. Во время этого памятного полета на борту находился еще один пассажир, любимец всего аэродрома - собака по кличке Шкалик. Этот необычный полет с многочисленными пассажирами был небывалым достижением. Полезная нагрузка во время этого полета над Санкт-Петербургом составляла 1300 кг. «Илья Муромец» совершил много полетов над имперской столицей и ее пригородами. Довольно часто «Илья Муромец» пролетал над городом на небольшой высоте - около 400 метров. Сикорский был настолько уверен в безопасности, которую обеспечивали несколько двигателей самолета, что не боялся летать на такой низкой высоте. В те дни, пилоты, которые пилотировали небольшие одномоторные самолеты, обычно избегали полетов над городом, особенно на небольшой высоте, потому что остановка двигателя в воздухе и неизбежная вынужденная посадка могли оказаться роковыми.

Во время этих полетов, совершенных «Ильей Муромцем», пассажиры могли сидеть с удобством в закрытой кабине и наблюдать величественные площади и бульвары Санкт-Петербурга. Каждый полет Ильи Муромца приводил к остановке всего транспорта, поскольку собирались целые толпы чтобы посмотреть на огромный самолет с его издающими сильный шум двигателями.

К весне 1914 года Сикорский построил второго «Илью Муромца». Он был оснащен более мощными двигателями Аргус, двумя внутренними двигателями, мощностью 140 л.с., и двумя наружными, 125-сильными. Общая мощность двигателей второй модели достигала 530 л.с., что было больше мощности первого «Ильи Муромца «на 130 л.с. Соответственно, большая мощность двигателя означала большую грузоподъемность, скорость и способность достигнуть высоты 2100 метров. Во время первоначального испытательного полета этот второй «Илья Муромец» нес 820 кг топлива и 6 пассажиров.

К.Н. Финне. Русские воздушные богатыри И.И. Сикорского. Белград, 1930

ИГОРЬ ИВАНОВИЧ СИКОРСКИЙ

Сикорский Игорь Иванович (1889 - 1972) - выдающийся русский ученый-авиаконструктор. После ряда изобретений в возрасте 23-х лет стал главным конструктором Русско-Балтийского Завода и самым молодым авиационным изобретателем в мире. Первым в мире построил многомоторный самолет. Первым в мире совершил дальний перелет Санкт-Петербург - Киев. В 1919 году был вынужден эмигрировать. В изгнании основал авиационную «русскую фирму» Сикорского, занявшую лидирующие позиции в авиастроении. Создатель лайнеров для трансатлантических перелетов, гидросамолетов, изобретатель вертолета. В эмиграции возглавлял толстовское и пушкинское общества, занимался философией и богословием.

Русский мир. Просветительский альманах. N 2-2000

ЗАВТРАК В НЕБЕСАХ (ПЕРЕЛЕТ ПЕТЕРБУРГ - КИЕВ, 1914)

Ночь выдалась ясной и безветренной. Экипаж осмотрел самолет - все в порядке. Около часа ночи горизонт начал светлеть. Запустили двигатели, прогрели, проверили их на полную мощность. Сбоев нет, все нормально… Заревели двигатели, самолет медленно тронулся с места и постепенно стал ускорять мой разбег. Перегруженная машина, тяжело переваливаясь на неровностях, набирала скорость. Земля просматривалась с трудом, но направление разбега можно было хорошо выдерживать по ориентиру на горизонте. Отрыв. Время 1 ч 30 мин. Машина медленно, очень медленно идет вверх. За первые 15 мин удалось набрать только 150м. В течение первого часа полета по приборам приходилось время от времени пользоваться фонариком - приборы не имели подсветки. Сама же кабина освещалась электрическими лампочками, и за бортом ничего не было видно. После двух часов ночи стало светать. Воздух был совершенно спокоен. Постепенно топливо вырабатывалось, и облегченная машина быстрее набирала высоту. Через полтора часа полета самолет был на высоте 600 м. Двигатели выдержали перегрузку и уже работали на номинальном режиме.

Погода была великолепной. Утреннее солнце освещало еще спящую землю. Над деревнями ни дымка. Леса, нуга, гладь рек и озер. Самолет спокойно плыл в недвижном воздухе. По очереди через полчаса пилоты меняли друг друга. Сикорский дважды выбирался на крыло к крайнему двигателю, чтобы понаблюдать за воздушным кораблем как бы со стороны, посмотреть на землю и самому убедиться в возможностях ремонта двигателя в плотном воздушном потоке. Он нащупал за двигателем более или менее защищенное от холодного ветра пространство и оттуда с упоением наблюдал, как в чистом утреннем воздухе на фоне просыпающейся земли висит огромное тело корабля с распростертыми желтыми крыльями. Зрелище было просто фантастическое. Он вспомнил, как всего лишь несколько лет назад ни чал свои первые опыты с хрупкими аппаратами, оснащенными слабосильными двигателями. Сейчас же в воздухе могучая машина - воздушный корабль. В эту пору маститому уже конструктору и знаменитому пилоту только минуло 25 лет.

Прошло еще два часа. Самолет уже шел на высоте полутора тысяч метров. Экипаж перекачал топливо из канистр в основные баки и освободил салон. Около семи утра, когда за штурвалом оставался Пруссис, Сикорский, Лавров и Павасюк сели за накрытый белой скатертью стол. На нем легкий завтрак - фрукты, бутерброды, горячий кофе. Удобные плетеные кресла давали возможность расслабиться и насладиться отдыхом. Этот коллективный завтрак в комфортабельном салоне на борту воздушного корабля тоже был впервые в мире.

После восьми утра на высоте 1200 м прошли Витебск. Видимость была великолепной. Город как на ладони улицы, дома, базарная площадь и большое количеств златоглавых церквей. Сикорский решил послать, как предусматривалось программой перелета, телеграммы - одну домой в Киев, другую на завод. Он написал текст, свернул его трубочкой и засунул в алюминиевый пенал. Туда же были вложены деньги и записка просьбой отправить телеграммы по адресам. Пенал обернули прикрепленным к нему вымпелом и выбросили. В падении красный вымпел развернулся и был хорошо виден издали. Этим способом пользовались по всему маршруту, и все отправленные телеграммы дошли по назначению.

Вскоре впереди показалась Орша. На выбранном заранее поле была подготовлена площадка. Туда заблаговременно прибыл заводской инженер вместе с топливом для дозаправки. Сикорский сбавил обороты и стал снижаться. На 600 м стало побалтывать - уже сказывался прогрев земли. Посадка прошла без осложнений. Пилот зарулил самолет в угол площадки, где виднелись бочки с бензином. Закончился первый этап перелета. В воздухе пробыли более семи часов.

Когда экипаж вышел из самолета, его окружила возбужденная толпа. Все старались чем-то угостить пилотов, дотронуться до них, до людей, спустившихся небес, задавали массу вопросов.

Г.И. Катышев, В.Р. Михеев. Крылья Сикорского. М., 1992

ЭСКАДРА

Первый боевой опыт русская авиация получила в 1912 г. во время Балканской войны. Направленный в Болгарию авиаотряд был сформирован из гражданских летчиков-добровольцев (Агафонов, Евсюков, Колчин и др.).

Накануне войны Россия располагала самым многочисленным воздушным флотом среди воюющих держав: 244 самолета в составе 39 авиаотрядов. К началу боевых действий в составе воздушного флота России насчитывался 221 летчик: 170 офицеров, 35 нижних чинов и 16 вольноопределяющихся (добровольцев).

В второй половине 1914 г., до завершения всесторонних испытаний, тяжелые бомбовозы отправили на фронт. С учетом опыта боевых действий Сикорский оперативно вносил изменения в конструкцию. От серии к серии самолет быстро совершенствовался.

Наиболее эффективное использование «Муромцев» на фронте связано с именем М.В. Шидловского – председателя правления РБВЗ и первого начальника организованной по его инициативе Эскадры Воздушных Кораблей. 23 декабря 1914 г. все действовавшие на фронте «Муромцы» были сведены в Эскадру. Сегодня в России это день дальней авиации.

Она являлась особой силой в вооруженных силах России и подчинялась непосредственно Верховному командованию.

С образованием Эскадры самолетов «Илья Муромец» впервые в мире была выработана тактика и стратегия применения крупных соединений тяжелых бомбардировщиков и система их обеспечения.

Самолет мог брать на борт бомбы невиданных до той поры калибров - до 25 пудов (410 кг).

«Илья Муромец» имел сильное оборонительное вооружение, практически без «мертвых зон», и поэтому потери на фронте составили всего одну машину. За такую обороноспособность противник называл «Муромцы» «ежами».

После революции несколько самолетов осталось на Украине, где из них пытались создать нечто подобное Эскадре (без успеха), часть - вошла в состав Красного Воздушного флота.

По материалам сайтов «Уголок неба» и «Музей дальней авиации»

ДЕДУШКА ДАЛЬНЕЙ АВИАЦИИ

Приобретенный боевой опыт постепенно обобщался, изучался и находил отражение в инструкциях и наставлениях. Так, в 1916 г. были изданы «Первоначальные указания для организации и выполнения групповых полетов». Затем был введен в действие «Проект наставления по применению авиации», в котором подчеркивалось, что для нанесения значительного ущерба противнику необходимо одновременное сбрасывание большого числа авиабомб. Указывалось на целесообразность полетов тяжелых бомбардировщиков и в ночных условиях. Составители «Проекта наставления» пришли к заключению, что наибольший результат действий достигается при организации групповых налетов, обеспечении внезапности и согласованности ударов авиации с действиями сухопутных войск.

Таким образом, первое поколение русских авиаторов, достигнув замечательных успехов в овладении авиационной техникой, внесло достойный вклад в развитие техники пилотирования тяжелых кораблей, самолетовождения, их боевого применения… Боевая деятельность эскадры тяжелых кораблей знаменует собой важный этап в истории нашей дальней авиации.

Боевая практика показала, что бомбардировочные удары по объектам оперативного тыла противника являлись главной задачей тяжелой авиации. Внимательно изучая опыт войны, отец русской авиации, профессор Н. Е. Жуковский со своими последователями разработал труд «Теория бомбометания с аэроплана», который послужил базой для развитая новой отрасли авиационной науки - аэробаллистики.

Эскадра воздушных кораблей была не только новым боевым формированием. На воздушных кораблях эскадры, как в лаборатории, разрабатывались и в огне боев проверялись новые элементы тактики экипажей, групп бомбардировщиков, действующих днем и ночью по войскам и различным объектам оперативного и тактического тыла, а также способы борьбы с зенитной артиллерией и вражескими истребителями. Тогда же были разработаны первые бомбардировочные прицелы и заложены основы воздушной навигации, штурманского, материально-технического, инженерно-авиационного и аэродромного обеспечения тяжелой бомбардировочной авиации.

Значительный вклад в развитие теории и практики аэронавигации, бомбометания и воздушной стрельбы внес командир тяжелого корабля А.Н. Журавченко. Принимая участие в боевых полетах, он одновременно занимался экспериментальной, научно-исследовательской работой. Журавченко разработал методику определения навигационных данных в полете, создал ветрочет - прибор, с помощью которого в полете рассчитываются навигационные данные, заложил основы компасной навигации, теорий бомбометания и воздушной стрельбы.

А.Д. Цыкин. От «Ильи Муромца» до ракетоносца. М., 1975

КРАСНЫЕ «МУРОМЦЫ»

С первых дней своего существования молодой Советской Республике надо было не только вести борьбу с внутренней и внешней контрреволюцией, но и преодолевать технико-экономическую отсталость царской России, совершенствовать научно-техническую базу.

Именно в это время Владимир Ильич Ленин говорил об авиации как о могучем средстве научного и технического прогресса, хорошо понимая, как необходим стране воздушный флот.

Сохранились свидетельства о том, что он расспрашивал летчиков о достоинствах тяжелого корабля «Илья Муромец». Известно также, что уже в марте 1918 года он одобрил решение создать из этих самолетов отдельную авиагруппу.

Красные «Муромцы» успешно применялись в боевых действиях против белогвардейских банд Мамонтова в Шкуро, рвавшихся к Москве, использовались на польском фронте и против Врангеля. Чаще они действовали одиночно. Имея на борту значительный запас бомб, самолеты изматывали конницу противника, наносили ее большие потери.

Пример искусного боевого использования высоких качеств «Ильи Муромца» показал в одном из вылетов красный военлет А.К. Туманский, ставший позднее известным летчиком-испытателем. Сначала его экипаж нанес удар по железнодорожной станции Джанкой, а на обратном пути разбомбил станцию Федоровка. Вот что писала газета «Известия» об этом вылете: «8 сентября с. г. самолет Красного Воздушного, Флота типа «Илья Муромец», действующий на юго-западном фронте, совершил блестящий полет под управлением красного военного летчика т. Туманского с целью уничтожения самолетов на аэродроме противника. Несмотря на сильный дождь, препятствующий полету, Туманский нанес большие повреждения противнику, разгромив бомбами аэродром противника и уничтожив четыре самолета из шести, стоявших на старте. Тов. Туманский за блестящий полет, давший поразительные результаты, сейчас же был награжден командующим Н-ской армией орденом Красного Знамени».

12 августа 1920 г., прикрывая переправу частей Красной Армии через Днепр, красвоенлет Н.Н. Васильченко вступил в бой с семью вражескими самолетами. Сбив один из них, он заставил остальных отвернуть от цели. И это был не единственный случай, когда тяжелый бомбардировщик с честью выходил из боя с превосходящими силами противника.

П.П. Бочкарев, Н.И. Парыгин Годы в огненном небе. М., 1991

Обложка: самолет-бомбардировщик «Илья Муромец». Главный конструктор Игорь Сикорский. Первый полет 23 декабря 1913 года.

Источник: https://www.dosaaf.ru