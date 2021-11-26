Гумбиннен-Гольдапское сражение 1914

Гумби`ннен-Гольда`пское сражение 1914 — сражение 6—7[19—20] августа 1914 на начальном этапе Восточно-Прусской операции между 1-й русской (генерал от кавалерии П. К. Ренненкампф, 95 тыс. человек, 252 пулемета, 408 орудий) и 8-й немецкой (генерал-полковник М. фон Притвиц, 90—100 тыс. человек, 204 пулемета, 580 орудий) армиями во время Первой мировой войны 1914—1918. 3[16] августа 1-я русская армия достигла линии Владиславов—Мирунскен; 4[17] марта произошел встречный бой русских и немецких войск у Сталюпенена (Шталюпенена), в результате которого 1-й армейский корпус противника отошел к Гумбиннену. Днем 6[19] августа кавалерийский корпус генерала-лейтенанта Г. Хана Нахичеванского атаковал немецкую 2-ю ландверную бригаду, заставил ее отступить, но понес большие потери и бездействовал несколько дней. Вечером 1-й армейский корпус нанес удар по открытому флангу 20-го армейского корпуса русских. С утра 7[20] августа немецкий 1-й армей­ский корпус и ландвер Кенигсберга отбросил 28-ю дивизию русских из Мальвишкен и прорвался к Пилькаллену, а 8-я кавалерийская дивизия отбросила русскую 1-ю кавалерийскую бригаду и рассеяла тылы и прикрытие штаба русской армии. П. К. Ренненкампф чудом избежал плена и прибыл в штаб 3-го армейского корпуса, откуда руководил сражением. После полудня русские 3-й и 20-й армейские корпуса отразили атаки противника и перешли в контратаку. С 15 часов на поле боя прибыл в маршевых колоннах 17-й армейский корпус противника, оттеснив охранение 25-й и 27-й дивизий русских, и начал наступление на Энцунен, но попал под сосредоточенный огонь трех русских артиллерийских бригад и был атакован в правый фланг 27-й и 40-й русскими пехотными дивизиями, понес большие потери (до 8 тыс. человек) и был отброшен за р. Ангерапп. 25-я русская дивизия контратаковала восточнее Гумбиннена части 1-го армейского корпуса немцев. Продвижение русских остановили части ландвера Кенигсберга. Столкновение 4-го армейского корпуса русских войск в этот день в районе Гольдап с 1-м резервным немецким корпусом к 20 часам закончилось тяжелым поражением 30-й пехотной дивизии, 40-я пехотная дивизия была вынуждена прекратить атаку. К ночи прибыла 3-я резервная дивизия противника, фланг 4-го армейского корпуса был охвачен. Но германский план разгрома русских войск одним ударом был сорван стойким сопротивлением центра 1-й русской армии. Немцы потеряли до 1250 убитых, 6414 раненых и 6943 пропавших без вести и 12 орудий. Противник захватил свыше 9 тыс. пленных, 40 пулеметов, 12 орудий. Для 1-й русской армии сражение также не завершилось успехом. Приказ о наступлении не был выполнен, лишь центр армии удержал исходные позиции, а фланги были глубоко охвачены. Потери в сражении, по неполным данным, составили 19 665 человек. Были захвачены трофеи — 12 орудий, 13 пулеметов, 1405 здоровых пленных. Из-за вторжения 2-й русской армии (А. В. Самсонов) М. фон Притвиц решил отвести войска за Вислу и эвакуировать в Вост. Пруссию. 9[22] августа 1914 М. фон Притвиц был снят с должности и заменен генерал-полковником П. фон Гинденбургом. Однако П. К. Ренненкампф из-за больших потерь (за 4—7[17—20] августа — 28 тыс. человек) и перерасхода боеприпасов не смог быстро начать преследовать войска 8-й немецкой армии, что по­служило одной из причин последующего разгрома 2-й русской армии. Неудача немцев в Г.-Г. с. заставила немецкое командование перебросить в Вост. Пруссию из Бельгии два армейских корпуса и кавказскую дивизию.