БОСФОРСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

План высадки десанта на Босфоре. Проект экспедиции разрабатывался в правление императоров Александра I, Николая I, Александра III и Николая II.

С 1903 по 1914 гг. разработка операции не велась. 10 авг. 1914 г. немецкие крейсера «Гебен» и «Бреслау» вошли в Дарданеллы. 11 августа корабли были «проданы» Турции.

Мощность «Гебена» (десять 10-дюймовых, шесть 6-дюймовых орудий, реальная скорость - 24 узла) позволяла ему успешно противостоять всему русскому Черноморскому флоту, ударной частью которого в это время служили 5 линкоров додредноутного типа: «Евстафий», «Иоанн Златоуст», «Пантелеймон», «Ростислав», «Три Святителя»(шестнадцать 12-дюймовых, четыре 10-дюймовых, четыре 8-дюймовых, тридцать одно 6-дюймовое орудие, эскадренная скорость – 16 узлов).

Русские дредноуты, находившиеся в постройке, имели готовность: - «Императрица Мария»(65%), «Император Александр III»(53%), «Императрица Екатерина II»(33%).

27 сент. 1914 г. Турция закрыла для прохода судов Дарданеллы, через день – оба Пролива. По экономике России был нанесен сильнейший удар.

В 1903-1912 гг. 37% всего вывоза из Империи проходило через Черноморские проливы. В 1913 г. 2/3 всей ее внешней торговли приходилось на морскую. На Балтику приходилось 69,7% всего морского импорта и 39,2% экспорта, на Черное море - 16,7% импорта и 56,5% экспорта.

18(31) дек. 1914 г. Ставка, не имея известий из Сарыкамыша и опасаясь того, что первое же сражение в Закавказье будет проиграно, предложила союзникам нанести удар по Турции «…в наиболее уязвимых и чувствительных ее местах.» В качестве цели были выбраны Проливы. Важность их открытия превысила возможные разногласия относительно будущего этого района. Верховный Главнокомандующий Вел. Кн. Николай Николаевич-мл. на очередной запрос главы МИД С.Д. Сазонова ответил: «Одни мы захватить Проливы не можем ни под каким видом.» Ставка считала, что операция по овладению Проливами потребует 8-10 корпусов и возможна только после достижения решительного успеха над Германией.

В конце 1914 г. с базой в Одессе была создана Транспортная флотилия. 31 янв.(13 февр.) 1915 г. ее командующий контр-адмирал А.А. Хоменко дал первый отчет по транспортным средствам: «…имеется 140 пароходов, могущих вместить после их приспособления приблизительно: 300 рот, 24 батареи и 12 эскадронов. Остается для обоза место, вместо соответствующего помещения 45 рот, что признается недостаточным.» Эти показатели оказались завышенными, для их достижения пришлось бы отказаться от всех резко выросших грузопассажирских перевозок на Черном море.

С началом войны командующий морскими силами Черного моря адмирал А.А. Эбергард приступил к поиску противника. 5(18) ноября 1914 г. русская эскадра в составе 5 линкоров, 3 крейсеров и эсминцев встретились с «Гебеном» у мыса Сарыч. Немецкий корабль получил три попадания 12-дюймового и одиннадцать - среднего калибра. После боя он стал на 14-дневный ремонт. Часть русских судов прошла через 10-дневный ремонт. Победа была значительной, но господство на море так и не было завоевано.

16 февр.(1 марта) 1915 г. Ставка получила известие о том, что союзный флот вошел в Дарданеллы. На следующий день Эбергарду было направлено распоряжение быть готовым к выходу в море с десантом для действий против Босфора. 18 февр.(3 марта) последовало распоряжение о выделении для десанта V-го Кавказского корпуса (командующий – ген.-лейт. Н.М. Истомин, 1-я и 2-я кубанские пластунские бригады и 3-я Кавказская стрелковая дивизия, 36 тыс. чел.), который начал концентрироваться в Одессе. Николай Николаевич лично приказал выделить для десанта и единственную кавалерийскую часть –53-й Донской казачий полк «Особого назначения».

5(18) апр. 1915 г. командовавший союзным флотом вице-адмирал Дж. де Робек обратился к русской Ставке с просьбой провести диверсию у Босфора. 10(23) апр. Эбергард доложил Главковерху о том, что флот на следующий день начнет обстрел Босфора и возобновит ее, начиная с 13(26) апр. Подготовка к десанту носила отвлекающий характер. Утром 10(23) апр. в Одессе началась демонстрация посадки войск на транспорты. О том, что выхода в море не будет, знала только часть офицеров.

25-27 апр. англичане и французы начали высаживать десанты на Галлиполийском полуострове и на азиатском берегу Дарданелл. Эти действия сопровождались значительными потерями и к успеху не привели. Тем не менее, в первые дни мало кто сомневался в том, что судьба Константинополя решена, и он падет в ближайшем будущем.

14-18 апр.(27 апр. – 1 мая) Николай II посетил Одессу, Николаев и Севастополь, где провел смотр судов и частей, назначенных в десант. 2-3 мая русская эскадра обстреляла укрепления у входа в Босфор. 10 мая она вновь обстреляла их. «Гебен» вышел из пролива, но уже на 3-м залпе был накрыт огнем русских линкоров и поспешил скрыться за линией укреплений.

10 мая V-й Кавказский корпус был отправлен из Одессы на р. Сан ввиду прорыва Юго-Западного фронта под Горлице-Тарновым. Подготовка к десанту начала сворачиваться, в Одессе остались 2 батальона Гвардейского флотского экипажа, которые 28 июня 1915 г. были перевезены в Севастополь.

В мае-июне 1915 г. на Проливах начали действовать германские подводные лодки. Их появление привело к резкому росту потерь союзного флота. Надежды на победу в этот период еще не были оставлены.

Союзниками были назначены Верховные Комиссары для управления Константинополем и зоной Проливов. Россия должна была получить Верхний Босфор и Фанар, Франция - Перу, Великобритания - Стамбул и Принцевы острова. Верховным Комиссаром от России был утвержден посланник в Сербии кн. Г.Н. Трубецкой, военным губернатором - ген. от кав. барон А.В. Каульбарс.

В Ставке не планировали проведение десантной операции на Босфоре. В Одессе собирали новый экспедиционный отряд, основой которого были 3 ополченческие бригады. Для десанта они не годились, но могли использоваться для оккупации в случае победы союзников.

5 августа(7 сентября) 1915 г. в строй флота вступил дредноут «Императрица Мария», 18(31) окт. - «Императрица Екатерина Великая». Превосходство над германо-турецким флотом было достигнуто.

В конце октября 1915 г. Ставка начала склоняться к плану комбинированного удара на Балканах и Проливах – в районе Рущука и Варны. Для операции на Босфоре Эбергард хотел получить промежуточные базы снабжения: расстояние от Батума до Босфора составляло 500, от Севастополя - 300, от Одессы - 340, от Констанцы - 188, от Варны - 146 и от Бургаса 121 миля.

16(29) окт. 1915 г. начальник штаба Ставки ген.-ад. ген. от инф. М.В. Алексеев направил инструкции командующему 7-й армией(Одесса) ген.-ад. ген. от инф. Д.Г. Щербачеву. Выполнить их в сжатые сроки не смогли.

Только к концу ноября 1915 г. части 7-й армии удалось довести до штатного состава и обеспечить вооружением, но флот не имел достаточного количества гребных судов, десантных ботов, запасов угля.

Транспортная флотилия состояла из 7 отрядов, распределенных между Севастополем, Одессой, Николаевым и Херсоном. В конце 1915 г. для перевозки трех корпусов(1600 офицеров, 42 000 солдат, 6500 лошадей и 2000 повозок) требовалось от 39(3 рейса) до 117(9 рейсов) суток в зависимости от того, принимаются ли на борт обоз и лошади. Прием запаса угля и особенно воды(2,5 млн. ведер) для 52 войсковых транспортов мог увеличить рейс еще на сутки.

Возможности армии и флота России не позволяли обеспечить самостоятельную десантную операцию. 20-21 ноября 1915 г. в Одессу вновь прибыл Николай II. Он осмотрел корабли и провел смотр войск 7-й армии. По докладу Щербачева было принято решение отказаться от проведения Босфорской экспедиции, 7-я армия вскоре была переброшена в Буковину.

Союзники так и не взяли Константинополь. 10 дек. 1915 г. началась эвакуация Галлиполи, 8-9 янв. 1916 г. последний солдат союзников покинул позиции на Проливах.

Возможности Транспортной флотилии преимущественно использовались для снабжения Кавказской армии, что обеспечило успех под Трапезундом. 5(18) апр. 1916 г. город был взят в результате комбинированного наступления армии и Черноморского флота, после чего командование флота предложило Ставке вновь возвратиться к планам Босфорской экспедиции.

28 июня(11 июля) Эбергард был сменен вице-адмиралом А.В. Колчаком. 10(23) авг. 1916 г. Ставка дала командующему флотом указание подготовить средства для одновременной перевозки трехдивизионного корпуса с тыловыми учреждениями.

За неделю до этого Колчак в своем докладе на имя начальника морского штаба Верховного Главнокомандующего представил свои расчёты: для перевозки в два рейса 6 дивизий, 6 артиллерийских бригад с обозами и 3 артиллерийскими парками требовались транспорты общей грузоподъемностью в 16 млн. пудов.

Флотилия Хоменко насчитывала 105 транспортов, способных перевезти 18 млн. пудов груза, но десант мог быть проведен только лишь при условии отказа от всех перевозок по Черному и Азовскому морям. Тем временем только для морского снабжения Поти и Батума ежемесячно требовалось 180 тыс. пудов, для V-го Кавказского и II-го Туркестанского корпусов - 300 тыс. пудов.

Колчак обратил особое внимание на безопасность плавания. Весной 1916 г. резко возросли потери от действий германских подводных лодок – они потопили 30 русских пароходов. Были значительно усилены минные постановки у входа в Босфор. До конца ноября 1916 г. русские корабли провели 4 минирования подходов к Проливу, на этот район выпало до 40% всех минных постановок на Черном море. В 1916 г. было поставлено 1948 и в 1917 г. – 2220 мин. В результате немцы потеряли 6 из имевшихся у них 8 субмарин, оставшиеся уже не выходили в Черное море, с июля по декабрь 1916 г. ими был потоплен только 1 пароход. 7(20) окт. 1916 года существенную потерю понес русский флот - на рейде Севастополя взорвался дредноут «Императрица Мария».

Т.к. у Ставки не было резерва в 5-6 корпусов, а флот не мог обеспечить единовременной переброски отряда силою более, чем 1- 1,5 корпуса, было принято решение о создании нового соединения.

11(24) дек. 1916 г. последовал приказ Николая II о сформировании Черноморской морской дивизии для десантов в тыл войск противника. Ее полки должны были называться «Цареградским», «Нахимовским», «Корниловским», «Истоминским». Командование дивизией было поручено ген.-м. А.А. Свечину, начальником штаба стал полк. А.И. Верховский. Готовность дивизии была низкой. Из кадров низкого качества формировались импровизационные части, для вооружения не хватало даже стрелкового оружия, технические средства были мизерными. Не имея спаянного ядра, дивизия быстро разложилась после Февральской революции.

Уже 19 марта(1 апр.) 1917 года распоряжением Военного и Морского министра Временного правительства А.И. Гучкова подготовительные работы к десанту на Босфор были приостановлены. И хотя экспедицию было решено готовить, считая срок окончания подготовки к ней через 2 месяца после решения о начале этой подготовки, этой операции так и не суждено было состояться.