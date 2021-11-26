АВЕРЬЯНОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ

Сын титулярного советника. Окончил Тифлисский кадетский корпус. 13.10.1885 поступил в Николаевское инженерное училище. 9.8.1888 окончил училище по 1-му разряду и произведен в подпоручики (со старшинством с 11.8.1886) с назначением в 1-й Кавказский саперный батальон. 30.8.1891 произведен в поручики (со старшинством с 11.8.1890). 21.9.1891 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 1.5.1894 окончил академию по 1-му разряду с дополнительным курсом. 18.5.1894 произведен в штабс-капитаны за отличные успехи в науках. 25.5.1894 причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Кавказский военный округ. 26.11.1894 переведен в Генеральный штаб с назначением обер-офицером для поручений при штабе Кавказского военного округа. 24.3.1896 произведен в капитаны. 31.3.1898 назначен обер-офицером для особых поручений при командующем войсками Кавказского военного округа. С 20.11.1898 по 17.12.1899 прикомандирован к 4-му Кавказскому стрелковому батальону для цензового командования ротой. 22.4.1900 назначен и. д. штаб-офицера для особых поручений при командующем войсками Кавказского военного округа. 1.1.1901 произведен в подполковники (со старшинством с 6.12.1900) с утверждением в должности штаб-офицера для особых поручений при командующем войсками Кавказского военного округа. 10.7.1901 назначен секретарем Российского Императорского генерального консульства в Эрзеруме с переименованием в надворные советники. 31.05.1905 переименован в полковники (со старшинством с 6.12.1904) с назначением начальником штаба Либавской крепости. С 1.5.1906 по 1.9.1906 прикомандирован к 178-му пехотному Венденскому полку для цензового командования батальоном. 28.6.1906 назначен делопроизводителем Главного управления Генерального штаба. 17.4.1908 назначен командиром 16-го гренадерского Мингрельского полка. 12.6.1910 назначен обер-квартирмейстером Главного управления Генерального штаба. 17.6.1910 назначен 3-м обер-квартирмейстером Главного управления Генерального штаба. 6.12.1910 произведен в генерал-майоры за отличие по службе. 27.3.1914 назначен начальником штаба Иркутского военного округа. 14.11.1914 убыл в Петроград для замещения должности начальника мобилизационного отдела Главного управления Генерального штаба. 22.3.1915 назначен и. д. начальника мобилизационного отдела Главного управления Генерального штаба. 22.3.1915 произведен в генерал-лейтенанты (со старшинством с 6.12.1916). 10.8. 1916 назначен и. д. начальника Генерального штаба на время войны. 2.4. 1917 утвержден в должности начальника Генерального штаба. 9.5.1917 назначен в распоряжение военного министра на время войны. 15.5.1917 назначен главным начальником снабжений Кавказского фронта. Затем назначен генеральным комиссаром и главноуправляющим областями Турции, занятыми по праву войны. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении. В 1918−1920 гг. в распоряжении Главнокомандующего Добровольческой армией, ВСЮР и Русской армии, некоторое время и. д. помощника начальника Военного управления ВСЮР. В эмиграции в Югославии. Служил в югославской армии в г. Великая Градишта. Член Общества офицеров Генерального штаба. Погребен на Новом кладбище в Белграде.

Жена: дочь генерал-майора София Яковлевна (урожденная фон Александер) (1863−1949, Белград). Дети: Ксения (род. 12.5.1893), Евгения (род. 4.12.1895).