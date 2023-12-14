10 класс | История России

ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ ЮГА РОССИИ

ДЕНИКИН А.

В этой книге А.И. Деникин рассказывает о событиях января 1919 г. - октября 1920 г. На это время приходится последний период возглавления им Вооруженных сил Юга России. На страницах книги автор вспоминает о тех трудностях, что возникали перед командованием белой армии, казачьем вопросе, махновщине, Южно-русском правительстве, новороссийской эвакуации и передаче командования П.Н. Врангелю. "Вооруженные силы Юга России" являются завершающим томом "Очерков русской смуты" А.И. Деникина.