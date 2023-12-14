10 класс | История России

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГЕНЕРАЛА ДЕНИКИНА. ВЕСНА 1918 - ВЕСНА 1920 Г.

ПУЧЕНКОВ А.

В монографии рассматривается национальная политика генерала А.И. Деникина (весна 1918 - весна 1920 г.), также большое внимание уделяется постановке национального вопроса на территориях, занимаемых белыми армиями Юга России. Книга затрагивает такие проблемы, как взаимоотношения добровольческой администрации с Польшей и Финляндией, государственными новообразованиями Закавказья, горскими народами Северного Кавказа, украинскими сепаратистами. Автор обращается к изучению такой проблемы, как Деникин и российское еврейство, рассматривается деятельность такого идеолога Белого движения, как В.В. Шульгин. Работа основана на широком круге как опубликованных документальных источников, так и архивных материалов, извлеченных из ГАРФ, РГВА, РГА ВМФ, ЦГАВОУ Украины и ряда других архивохранилищ. Подавляющее большинство архивных материалов впервые вводится автором в научный оборот. Работа снабжена документальными приложениями. Монография адресована как специалистам, так и широкому кругу читателей, интересующихся отечественной историей.