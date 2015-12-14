Занятие Красной Армией Азербайджана, Армении, Хивы и Бухары Вооружённая борьба на национальных «окраинах» бывшей Российской империи разворачивалась одновременно с осн. битвами между РККА и Белыми армиями. В Закавказье после прекращения интервенции стран Антанты в августе 1919 национальные правительства оказались неспособны восстановить экономику и увязли в пограничных конфликтах, разгоревшихся между Турцией, Грузией, Азербайджаном и Арменией. На чтение: 4 минуты

“СОВЕТИЗАЦИЯ” АЗЕРБАЙДЖАНА

Мусаватистский Временный Национальный Совет Азербайджана 28 мая 1918 провозгласил независимую Азербайджанскую Демократическую Республику (АДР) со столицей в Гяндже. Республика просуществовала 23 месяца, при этом с мая по октябрь 1918 была оккупирована Турцией, а с ноября 1918 по август 1919 – Великобританией. Турция, присоединившаяся в 1914 к австро-германскому блоку, в конце октября 1918 капитулировала перед войсками Антанты. Британские войска в августе заняли Баку, а в сентябре распустили Бакинский Совет народных комиссаров. После этого менее чем за год в республике сменилось пять правительств; все они были сформированы партией «Мусават» в коалиции с другими партиями. Премьер-министром первых трех правительств был Фатали Хойский (Хан-Хойский), последних двух – Насиб Юсуфбеков. Главой государства считался заочно избранный 7 декабря 1918 председатель парламента А.М.Топчибашев. В этом качестве он представлял Азербайджан на Парижской мирной конференции 1919–1920. Выживание независимого Азербайджана после вывода британских войск в августе 1919 полностью зависело от исхода гражданской войны в России. Весной 1920 победа оказалась на стороне Красной Армии, и 28 апреля 1920 ее части вступили в Азербайджан. В тот же день было сформировано советское правительство Азербайджана во главе с Нариманом Наримановым…

Энциклопедия “Кругосвет”

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АРМЯНО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА И КРАХ БУРЖУАЗНОЙ АРМЯНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

После Октябрьской революции 1917 с целью не допустить установления советской власти в Закавказье местные национальные партии образовали Закавказский комиссариат, а спустя 3 месяца вместо него был создан Закавказский сейм, состоявший из депутатов Учредительного собрания от Закавказья и представителей местных партий. Наибольшие фракции образовали грузинские меньшевики (36 мест), мусаватисты (30), дашнаки (27) и эсеры (19). Советская власть была установлена лишь в Баку, где был избран Исполнительный комитет Бакинского совета во главе с С. Шаумяном.

Согласно Брестскому миру 1918 и дополнительному советско-турецкому договору, 3.3.1918 сов. правительство отдавало Турции не только занятую русской армией территорию Западной Армении, но и большую часть Восточной (Русской) Армении. Тем самым отменялось действие подписанного В.И. Лениным 29.12.1917 декрета «О Турецкой Армении», где говорилось о праве Западной Армении на полное самоопределение.

30.1.1918, нарушив перемирие, заключённое в декабре 1917 с командованием русской армии, турецкие войска начали наступление на Кавказе. 80-тысячной тур. армии реально противостояли всего 4 тысячи солдат генерала Андраника Сасунского, которому удалось выиграть Лорийскую битву (25–28.5.1918) и остановить продвижение турок к Баку, Дагестану и Чечне. Однако 4.6.1918 дашнакское правительство (образовано в конце мая 1918) сочло себя вынужденным подписать договор в Батуме на условиях передачи Турции значительной части территории Армении. 28.5.1918 Армянский национальный совет, возглавляемый партией «Дашнакцутюн», провозгласил Армению независимой республикой, и т. о. государственность армянского народа была восстановлена.

В течение 1918–19 территория республики Армения была значительно расширена. После поражения Турции в 1-й мировой войне и ухода турецких войск была восстановлена граница 1914 года; 28.5.1919 была провозглашена объединённая и независимая республика Армения. В состав армянского парламента были введены 12 депутатов – представителей западных армян. К началу 1920 международное положение Армении резко ухудшилось. Опасаясь наметившегося сближения турецкого правительства Кемаля Ататюрка с Советской Россией, европейские державы пошли на уступки Турции и проявили готовность пересмотреть условия Севрского мирного договора (август 1920), предусматривавшего урегулирование в пользу Армении её территориальных споров с Турцией.

Во вновь начавшейся турецко-армянской войне 1920 Армения оказалась в полной политической изоляции. Её обращения к правительствам западных держав и Лиге Наций не имели последствий. Потерпев поражение, Армения вынуждена была заключить 2.12.1920 Александропольский договор, по условиям которого понесла большие территориальные потери и согласилась признать Севрский договор аннулированным. В тот же день дашнакское правительство объявило о своём отказе от власти.

29.11.1920 Революционный комитет Армении из армян – сторонников советской власти – вступил в страну вместе с войсками Красной Армии и провозгласил Армению советской социалистической республикой. 13.10.1921 при заключении Карсского договора между советскими закавказскими республиками и Турцией (при участии РСФСР) были приняты решения о статусе Нахичевани, которая вошла в состав Азерб. ССР, и Карсской обл., вошедшей в состав Турции.

По материалам Большой Российской энциклопедии.

СВЕРЖЕНИЕ ХИВИНСКОГО ХАНА

Победа Октябрьской революции в Туркестане оказала революционизирующее влияние на трудящиеся массы Хивинского ханства, правители которого проводили реакционную внутреннюю и внешнюю политику. В начале 1919 возникла первая хивинская Коммунистическая группа в г. Петроалександровске (ныне г. Турткуль). В ноябре 1919 трудящиеся Хивы под руководством коммунистов подняли восстание. Коммунистическая партия Туркестана, Туркестанская комиссия ВЦИК и СНК РСФСР и ЦК РКП (б) оказывали помощь хивинским революционерам в подготовке революции. Советское правительство, учитывая просьбы революционеров Хивы о вооруженной помощи и стремясь покончить с провокационными нападениями на Советский Туркестан, оказало вооруженную поддержку в борьбе с Джунаид-ханом. Войска Красной Армии совместно с хивинскими революционными отрядами к началу февраля 1920 разгромили контрреволюционные силы Джунаид-хана. 2 февраля в Хиве состоялся массовый митинг. По требованию народа хан отрекся от престола. Власть перешла в руки Временного революционного комитета.

Хива представляла собой более отсталый, чем Туркестан, край, поэтому на первом этапе была установлена власть народных Советов, выполнявших функции революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства. В ходе революции сложился широкий антифеодальный, антиимпериалистический блок, в котором наряду с трудящимися участвовала узбекская торговая и кустарно-промышленная буржуазия в лице младохивинцев (партия национальной буржуазии), а также некоторые феодально-племенные вожди. Объединение этих сил облегчило свержение власти хана. По характеру, движущим силам и результатам революция была антифеодальной и вместе с тем носила антиимпериалистический характер, т.к. была направлена против английских и др. империалистов, пытавшихся в годы Гражданской войны 1918—20 превратить Хивинское ханство в контрреволюционный плацдарм для наступления на Северный Туркестан.

26 апреля 1920 открылся 1-й Всехивинский съезд Советов. Почётным председателем его был избран В. И. Ленин. Съезд провозгласил образование народной советской республики, которая стала называться Хорезмской, и принял первую конституцию. Отражая особенности ХНСР, она сохраняла частную собственность на землю, основные орудия и средства производства; предоставляла избирательные права части эксплуататорских классов и др.; избирательных прав лишались крупные феодалы.

ХНСР явилась своеобразным переходным народно-демократическим государством, призванным решать задачи революционно-демократических преобразований, т. е. ликвидировать феодально-патриархальные отношения и подготовить экономические и политические условия для вступления республики на социалистический путь развития, минуя капиталистическую стадию. Политическая и культурная отсталость, наличие национальных и религиозных предрассудков требовали осторожного и постепенного проведения социальных преобразований. Вначале сохранялись суды, основанные на своде мусульманского права — шариате, старометодные школы, вакф, родовые старейшины (аксакалы) и др. Процесс укрепления Советской власти проходил в условиях ожесточённого сопротивления баев, мусульманского духовенства и правых младохивинцев, которые при участии иностранных агентов и русских белогвардейских организаций создавали басмаческие банды, активно действовавшие на территории ХНСР. Большое значение в укреплении внутреннего и международного положения ХНСР имели союзный договор и военно-политическое соглашение с РСФСР, заключённые в Москве 13 сентября 1920 и основанные на принципах пролетарского интернационализма и уважения государственного суверенитета. РСФСР оказала народам Хорезма экономическую, дипломатическую и военную помощь, содействовала укреплению его международного положения, развитию дипломатических отношений с др. государствами. Опираясь на помощь РСФСР, правительство ХНСР ликвидировало крупное землевладение, крепостничество, сословия; началось развитие промышленности, культурное строительство. Укрепление общественных организаций (комсомольских, профсоюзных, кооперации, союза Кошчи) сыграло важную роль в классовом сплочении трудящихся. 10—11 декабря 1921 в г. Хиве состоялся 1-й съезд Хорезмской коммунистической партии, принявший решения по экономическим и национальным вопросам. В начале 1922 Хорезмская коммунистическая партия была принята в состав РКП (б).

Х.С. Саматова. История создания Хорезмской народной советской республики.

http://soviet-asia.narod.ru/history1.html

БОРЬБА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ С БАСМАЧЕСТВОМ В СРЕДНЕЙ АЗИИ

Большевики установили контроль и над Средней Азией, хотя партизанская борьба здесь затянулась и продолжалась вплоть до начала 30-х годов. В Туркестане большевики опирались прежде всего на немногочисленных русских рабочих, в первую очередь железнодорожников, на солдат и часть офицеров расквартированных там частей бывшей царской армии. Туркестан был своеобразным местом ссылки для проштрафившихся или неугодных командованию офицеров. Недаром ходила поговорка: «Меньше взвода не дадут, дальше Кушки не пошлют». Неудивительно, что многие офицеры, включая коменданта крепости Кушка генерала А. Востросаблина, поддержали здесь советскую власть.

Временами большевиков поддерживали и крестьяне-переселенцы, постоянно враждовавшие с коренным мусульманским населением из-за земли и воды (последняя в засушливой Средней Азии была даже важнее земли). В большевиках мусульмане видели силу, направленную против ислама, стремящуюся ввести светское судопроизводство, радикально изменить мусульманский быт, обеспечить равноправие женщин, изменить традиционные поземельные отношения.

В начале ноября 1917 года в столице Туркестана Ташкенте победила советская власть, опиравшаяся на русских солдат и рабочих. В конце месяца в Коканде интеллигенция и духовенство на мусульманском съезде провозгласили создание правительства автономного Туркестана, фактически независимого от Советской России. Кокандскую автономию поддержали вооруженные отряды, участвовавшие в 1916 году в восстании против попыток царского правительства мобилизовать местных мусульман на работы в прифронтовой полосе. Во главе этих отрядов стояли крупные землевладельцы (баи), а зачастую просто авантюристы с уголовным прошлым.

В феврале 1918 года части красной гвардии заняли Коканд. Сторонники автономии рассеялись по Ферганской долине. Большевики стали называть их басмачами (по-тюркски — налетчиками), сами же они называли себя «воинами ислама». Во многом борьба здесь носила межнациональный характер, поскольку среди сторонников большевиков преобладали выходцы из Европейской России. В басмаческом движении участвовали десятки тысяч человек. Обычно они действовали небольшими отрядами в несколько десятков или сотен всадников и без единого командования, но иногда объединялись в многотысячные отряды для осады городов. Правда, здесь им редко сопутствовал успех из-за неравенства вооружения (у басмачей почти не было артиллерии и пулеметов и катастрофически не хватало боеприпасов). При царе жители Туркестана не служили в армии, не имели военного опыта и не могли противостоять Красной армии.

В 1920 году советские войска ликвидировали Бухарский эмират и Хивинское ханство, бывшие ранее вассалами Российской империи. В дальнейшем басмачи могли получать помощь только из Афганистана. Тем не менее сопротивление красным продолжалась все 20-е годы, так как местное население оказывало помощь повстанцам. Басмачи вели партизанскую войну, совершая набеги на войсковые посты и быстро отходя в горы или отдаленные оазисы в пустынях.

Особого размаха борьба достигла в 1922 году, когда во главе басмачества встал бывший турецкий военный министр Энвер-паша, ранее безуспешно заигрывавший с большевиками. Паше удалось создать из басмачей подобие регулярного войска. Его армии, финансируемой бухарским эмиром, удалось овладеть Душанбе — центром Восточной Бухары. Однако вскоре силы Эн-вер-паши были разгромлены, а сам он погиб в бою.

Другому предводителю басмачей, бывшему правителю Хивы Джанаид-хану, повезло больше: в конце 20-х ему удалось эмигрировать в Иран. Большевикам нередко удавалось привлечь на свою сторону большие отряды басмачей ценой сохранения их командирам прежних земельных владений и привилегий. Так, один из наиболее видных вождей басмачества Мадамин-бек, именовавший себя «правителем Ферганы» и «амир аль-муслимин» — «предводителем мусульман», был убит своими бывшими соратниками уже будучи красным командиром, когда приехал уговаривать их капитулировать.

Кроме того, советскую власть поддерживали очень немногочисленные пролетарии-мусульмане и часть крестьян (дехкан) бедняков. В конце 20-х годов благодаря проведению земельно-водной реформы, подорвавшей господство баев, а также массовых репрессий и депортаций и установлению дружеских отношений с властями Афганистана большевикам удалось в основном подавить басмачество. Оставшиеся отряды ушли в Иран и Афганистан.

Последней крупной операцией басмачей стал рейд Ибрагим-бека во главе более тысячи всадников из Афганистана в Таджикистан в 1931 году. В боях с кавалерией Красной армии отряд был разбит, а его предводитель (курбаши) взят в плен и казнен.

В связи с насильственной коллективизацией в начале 30-х активизировались басмачи в пустыне Каракумы в Туркмении. Здесь борьба в основном завершилась в 1933 году. Мелкие группы басмачей прекратили свою деятельность в 1942 году, когда СССР и Великобритания пришли к соглашению о ликвидации в Афганистане и Иране иностранной агентуры, враждебной двум странам.

Обложка: Красная Армия в Ереване, Армения, ноябрь 1920 года

Источник: https://ru.wikipedia.org