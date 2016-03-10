Всё это уже было сто лет назад: как западное начальство управляло Украиной в марте 1918-го В эти мартовские дни в г. Киеве оживлённо обсуждают смену премьер-министра, анонсированную бывшим американским послом. Совершенно случайно нынешний виток данного политического процесса с изумительной точностью повторяет события далёкого марта 1918 года.Как известно, после отречения Николая II власть в России перешла к Временному правительству. На чтение: 2 минуты

В эти мартовские дни в г. Киеве оживлённо обсуждают смену премьер-министра, анонсированную бывшим американским послом. Совершенно случайно нынешний виток данного политического процесса с изумительной точностью повторяет события далёкого марта 1918 года.

Как известно, после отречения Николая II власть в России перешла к Временному правительству. Национальные окраины, оценив ситуацию, решили попытаться взять суверенитета сколько унесут. На землях, которые в недалёком будущем станут УССР, а ещё через много лет – Украиной, возникла Центральная Рада, провозгласившая образование Украинской народной республики.

Зимой 1918 года в Киеве вспыхнуло восстание. Дело в том, что самостийники были далеко не единственным политическим проектом того времени. Немалая часть жителей малороссийских и новороссийских губерний ориентировались на создание советской республики (по примеру РСФСР). В ответ на провозглашение 22 января независимости УНР (IV универсал) рабочими города было немедленно (29 января) выдвинуто требование: передать власть Советам рабочих и солдатских депутатов.

Расклад сил до боли напоминает события 2014 года в Крыму и Донбассе. Центральная Рада твёрдо могла рассчитывать только на тогдашнюю Нацгвардию – Сечевых стрельцов (их командира Е. Коновальца через 20 лет ликвидирует П. Судоплатов, когда «сечевик» дорастёт до лидера ОУН), Вольное казачество, дружину Польской военной организации (куда ж без них). Часть войск Богунского, Полуботковского, Богдановского полков перешли на сторону рабочих. Большая часть сохраняла нейтралитет. Отдельные подразделения сохраняли верность Центральной Раде.

Однако к началу февраля к Киеву подтянулись верные Центральной Раде силы. Вернее, не подошли, а прибежали, отступая перед войсками М. Муравьёва. Тот первый раз отбил у них Харьков, который и станет до середины 30-х первой столицей УССР.

2 февраля восстание было подавлено в Киеве, а 4 февраля взяли штурмом завод «Арсенал» – штаб и крепость восставших. Кстати, в числе войск, подавивших восстание, был Гайдамацкий кош Слободской Украины (Харьковщина) под командованием С. Петлюры. Чем для нас примечательна сия фигура? Это С. Семенченко начала ХХ века. Главный атаман войска и флота, он ни дня ни служил в армии, а прибился к военной службе в 1916 году в качестве «земгусара» (о том, что это за явление, можно прочесть вот тут ).

Чем занималась Центральная Рада пока лояльные ей войска пытались удержать Киев? Во-первых, ещё не дожидаясь ультиматума, депутаты и правительство Рады перебрались на Волынь – отсидеться. Направление было выбрано не случайно. 3 марта 1918 года был заключён Брестский мир, после чего Центральная Рада 9 марта вернулась в Киев – но уже при поддержке немецкой армии.

Т.е., что тогда, что теперь украинская государственность имела внешнюю природу, а её источником был совсем не украинский народ. Кому сидеть главой правительства в Киеве, решали и решают совсем не в Киеве. К тем, кому это не нравится, приходят наследники Сечевых стрельцов в виде батальонов «Азов» и «Айдар». Как уже было сказано, командир Сечевых стрельцов Е. Коновалец дорос до главы ОУН, возникшей к началу 30-х. После его ликвидации его место занял С. Бандера. Ну а с флагом ОУН знаком каждый, кто видел сюжеты о «Правом Секторе»: всё то же красно-чёрное полотнище.

С кем они связались, немцы окончательно поняли в конце апреля – т.е. уже через полтора месяца, когда стали известны подробности похищения миллионера А. Доброго. Заказчиками похищения оказались… глава МВД ЦР, глава Минобороны и премьер-министр. После этого Центральную Раду распустили угрозой оружия (восстания уже не понадобилось, хватило обычного немецкого патруля).

Власть же перешла П. Скоропадскому – совет хлеборобов, организованный при посредничестве немцев, очень кстати избрал его гетманом Украинской державы. Из всех атрибутов гетманства он невозбранно мог пользоваться разве что булавой. Во всех остальных вопросах реальную власть имела оккупационная администрация, занимавшаяся, как и положено, вывозом материальных ценностей. Как и теперь, сто лет назад Украина была видной аграрной супердержавой. А поставки продовольствия проигрывающей войну Германии были очень кстати.

Гетманом Скоропадский успел пробыть примерно полгода, до ноябрьской революции в Германии. После чего вынужден был бежать из Киева в Берлин, спасаясь в т.ч. от Сечевых стрельцов и «“земгусара» Петлюры (см. «Дни Турбиных»). К тому времени всё это хозяйство называлось Директория УНР, а в качестве протектора пробовали привлечь Польшу – за проект передачи Галиции полякам в обмен на военный союз против большевиков Петлюра до сих пор считается на вполне кошерным националистом.

Потом сбежал и он – естественно, в Варшаву.

Традиция, можно сказать, овеяна веками и восходит как минимум к XVII-XVIII вв. Вначале этих исторических персонажей ставят приказчиками западные покровители. Затем они сдают своим покровителям украинские земли, промышленность, сырьё. А потом сбегают в чужом обозе — потому что история сама собой восстанавливает статус кво.

Чтобы понимать ситуацию на Украине, можно даже не читать новостную ленту, достаточно хорошо знать её историю.

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Обложка: Немецкие войска в Киеве на Украине в 1918 г.

Источник: https://military.wikireading.ru