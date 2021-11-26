ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПРАВИТЕЛЬСТВО - выс­ший кол­ле­ги­аль­ный ор­ган ис­пол­ни­тель­ной вла­сти.

правительство осу­ще­ст­в­ля­ет об­щее управ­ле­ние де­ла­ми го­су­дар­ст­ва, в том числе фор­ми­ру­ет внеш­не­по­ли­тический курс и осу­ще­ст­в­ля­ет внеш­нюю по­ли­ти­ку; обес­пе­чи­ва­ет ком­форт­ную сре­ду функ­цио­ни­ро­ва­ния на­цио­наль­ной эко­но­ми­ки, реа­ли­за­цию прав и сво­бод гра­ж­дан, на­цио­наль­ную безо­пас­ность и об­ще­ст­вен­ный по­ря­док, фор­ми­ру­ет и под­дер­жи­ва­ет эф­фек­тив­ность государственного ап­па­ра­та (управ­лен­че­ских струк­тур).

В за­ру­беж­ных стра­нах ста­тус и по­ря­док фор­ми­ро­ва­ния правительства оп­ре­де­ля­ет­ся фор­мой прав­ле­ния .

При пар­ла­мен­тар­ной фор­ме прав­ле­ния правительство - кол­ле­ги­аль­ный но­си­тель ис­пол­ни­тель­ной вла­сти, наи­бо­лее важ­ные ре­ше­ния оно мо­жет при­ни­мать толь­ко со­вме­ст­но. В та­ких стра­нах правительство фор­ми­ру­ет­ся на пар­ла­мент­ской ос­но­ве: чле­ны пар­ла­мен­та мо­гут вхо­дить в со­став правительства, про­грам­ма правительства и кан­ди­да­ту­ра гла­вы правительства (или весь его со­став) долж­ны по­лу­чить одоб­ре­ние ниж­ней па­ла­ты (в Ита­лии - обе­их па­лат) пар­ла­мен­та. В од­них стра­нах (Гре­ция, Ита­лия, Ка­на­да) гла­ва го­су­дар­ст­ва сра­зу на­зна­ча­ет пре­мьер-ми­ни­ст­ром ли­де­ра по­ли­тической пар­тии, по­бе­див­шей на вы­бо­рах, в дру­гих (Гер­ма­ния, Ис­па­ния, Япо­ния) за кан­ди­да­ту­ру пре­мьер-ми­ни­ст­ра дол­жен вна­ча­ле про­го­ло­со­вать пар­ла­мент, а за­тем это ре­ше­ние оформ­ля­ет­ся ак­том гла­вы го­су­дар­ст­ва. Со­став правительства фор­ми­ру­ет­ся пре­мьер-ми­ни­ст­ром и оформ­ля­ет­ся ак­том гла­вы го­су­дар­ст­ва. правительство на­хо­дит­ся у вла­сти до тех пор, по­ка ему до­ве­ря­ет пар­ла­мент, и сла­га­ет свои пол­но­мо­чия по­сле пар­ла­мент­ских вы­бо­ров.

В пре­зи­дент­ской рес­пуб­ли­ке правительство как кол­ле­ги­аль­ный ор­ган от­сут­ст­ву­ет (со­от­вет­ст­вен­но от­сут­ст­ву­ет и долж­ность пре­мьер-ми­ни­ст­ра, а так­же воз­мож­ность вы­ра­же­ния не­до­ве­рия правительству), гла­ва го­су­дар­ст­ва еди­но­лич­но осу­ще­ст­в­ля­ет ис­пол­нительную власть и фор­ми­ру­ет свою ад­ми­ни­ст­ра­цию. В не­ко­то­рых го­су­дар­ст­вах (США, Эк­ва­дор) на­зна­че­нию ми­ни­ст­ров долж­но пред­ше­ст­во­вать их фор­маль­ное одоб­ре­ние верх­ней па­ла­той пар­ла­мен­та. При дан­ной фор­ме прав­ле­ния дей­ст­ву­ет жё­ст­кий прин­цип не­совмес­ти­мо­сти долж­но­стей: ми­ни­ст­ры не мо­гут быть чле­на­ми пар­ла­мен­та.

В сме­шан­ных рес­пуб­ли­ках правительство, как пра­ви­ло, сла­га­ет свои пол­но­мо­чия пе­ред вновь из­бран­ным пре­зи­ден­том, од­на­ко су­ще­ст­ву­ют национальные осо­бен­но­сти в фор­ми­ро­ва­нии его со­ста­ва. Так, во Фран­ции гла­ва го­су­дар­ст­ва на­зна­ча­ет пре­мьер-ми­ни­ст­ра, од­на­ко он дол­жен ис­хо­дить из рас­ста­нов­ки сил в Национальном со­б­ра­нии. Ес­ли пар­тия пре­зи­ден­та рас­по­ла­га­ет боль­шин­ст­вом в ниж­ней па­ла­те, то фак­ти­че­ски гла­ва го­су­дар­ст­ва оп­ре­де­ля­ет кан­ди­да­ту­ры наи­бо­лее важ­ных ми­ни­ст­ров и правительство дей­ст­ву­ет под ру­ко­во­дством гла­вы го­су­дар­ст­ва. Ес­ли пар­тия пре­зи­ден­та не име­ет боль­шин­ст­ва в ниж­ней па­ла­те пар­ла­мен­та, гла­ва го­су­дар­ст­ва не мо­жет вли­ять на со­став правительства, он лишь оформ­ля­ет собственным ак­том ре­ше­ния пре­мьер-ми­ни­ст­ра - ли­де­ра пар­тии, по­бе­див­шей на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах. Та­кое правительство ра­бо­та­ет под руководством пре­мьер-ми­ни­ст­ра, опи­ра­ясь на пар­ла­мент­ское боль­шин­ст­во , а пре­зи­дент лишь фор­маль­но со­хра­ня­ет зна­чи­мые пол­но­мо­чия в сфе­ре ис­пол­нительной вла­сти. Во Фран­ции чле­ны правительства не мо­гут быть чле­на­ми пар­ла­мен­та, но пра­во­моч­ны за­ни­мать вы­бор­ные долж­но­сти в рам­ках ме­ст­но­го и ре­гио­наль­но­го са­мо­управ­ле­ния. В не­ко­то­рых стра­нах пре­ду­смат­ри­ва­ют­ся осо­бые тре­бо­ва­ния для кан­ди­да­тов в чле­ны правительства: гра­ж­дан­ст­во по ро­ж­де­нию (Фин­лян­дия, Мек­си­ка), воз­рас­тной ценз (Бра­зи­лия, Азер­бай­джан), при­над­леж­ность к оп­ре­де­лён­ной кон­фес­сии (в Нор­ве­гии бо­лее по­ло­ви­ны ми­ни­ст­ров долж­ны ис­по­ве­до­вать гос. ре­ли­гию), профессиональный ценз (Япо­ния - толь­ко гражданские ли­ца), эт­ническая при­над­леж­ность (в Швей­ца­рии из се­ми чле­нов правительство че­ты­ре долж­ны быть не­мец­коя­зыч­ны­ми, два - фран­коя­зыч­ны­ми, один - ита­лоя­зыч­ным).

С точ­ки зре­ния струк­ту­ры раз­ли­ча­ют кон­ти­нен­таль­ную и бри­тан­скую мо­дель правительства. Пер­вая пред­по­ла­га­ет, что в со­став правительства вхо­дят все ру­ко­во­ди­те­ли ми­ни­стерств и ве­домств. Вто­рая ис­хо­дит из то­го, что в ка­че­ст­ве правительства рас­смат­ри­ва­ют толь­ко чле­нов ка­би­не­та, ко­то­ры­ми яв­ля­ют­ся ру­ко­во­ди­те­ли наи­бо­лее важ­ных ми­ни­стерств и ве­домств. В рам­ках правительства обыч­но раз­ли­ча­ют ми­ни­ст­ров, стоя­щих во гла­ве ми­ни­стер­ст­ва, и ми­ни­ст­ров без порт­фе­ля, ку­ри­рую­щих оп­ре­де­лён­ные во­про­сы.

В за­ви­си­мо­сти от то­го, в ка­ком ка­че­ст­ве - лич­ном или пред­ста­ви­те­ля пар­тии - вхо­дят ми­ни­ст­ры в со­став правительства, раз­ли­ча­ют пар­тий­ные и бес­пар­тий­ные правительства. При пар­ла­мен­тар­ной и сме­шан­ной фор­ме прав­ле­ния воз­мож­но соз­да­ние не толь­ко од­но­пар­тий­ных, но и коа­ли­ци­он­ных правительств, в со­став ко­то­рых вхо­дят пред­ста­ви­те­ли не­сколь­ких пар­тий. Коа­ли­ци­он­ные правительства мо­гут рас­по­ла­гать боль­шин­ст­вом в па­ла­те пар­ла­мен­та (правительство боль­шин­ст­ва) или не иметь боль­шин­ст­ва и на­хо­дить­ся у вла­сти бла­го­да­ря под­держ­ке пар­тий, не вхо­дя­щих в его со­став (правительство мень­шин­ст­ва). При пар­ла­мен­тар­ной фор­ме прав­ле­ния правительство не­сёт от­вет­ст­вен­ность за свою дея­тель­ность пе­ред пар­ла­мен­том: правительство в це­лом и от­дель­ные его чле­ны обя­за­ны объ­яс­нять и обос­но­вы­вать свои дей­ст­вия пе­ред па­ла­той пар­ла­мен­та, а так­же долж­ны уй­ти в от­став­ку, ес­ли пар­ла­мент про­го­ло­су­ет за это. Кон­цеп­ция кол­лек­тив­ной от­вет­ст­вен­но­сти пред­по­ла­га­ет свя­зан­ность чле­нов правительства про­грам­мой и кол­ле­ги­аль­ны­ми ре­ше­ния­ми правительство, не­до­пус­ти­мость вы­ска­зы­ва­ний, рас­хо­дя­щих­ся с официальной по­ли­ти­кой правительства, кол­лек­тив­ную от­став­ку в слу­чае вы­ра­же­ния не­до­ве­рия правительству или его гла­ве, а так­же в слу­чае смер­ти гла­вы правительства. В ря­де стран (Гре­ция, Ита­лия, Сло­ва­кия) пар­ла­мент мо­жет от­ка­зать в до­ве­рии и отдельному ми­ни­ст­ру. Тра­ди­ци­он­ная кон­цеп­ция ин­ди­ви­ду­аль­ной от­вет­ст­вен­но­сти ми­ни­ст­ра пред­по­ла­га­ет, что по­след­ний не­сёт от­вет­ст­вен­ность за все ак­ты и дей­ст­вия слу­жа­щих сво­его ми­ни­стер­ст­ва, од­на­ко его от­став­ка до­пус­ти­ма в слу­чае лич­ной ви­ны при ус­ло­вии дос­та­точ­но мощ­но­го воз­дей­ст­вия СМИ и по­ли­тических пар­тий.

В Рос­сии правительство Российской Федерации - фе­де­раль­ный ор­ган государственной вла­сти, воз­глав­ляю­щий еди­ную сис­те­му ис­пол­нительной вла­сти.

В со­став правительства вхо­дят пред­се­да­тель и чле­ны правительства (за­мес­ти­те­ли пред­се­да­те­ля и фе­де­раль­ные ми­ни­ст­ры). Пред­се­да­тель оп­ре­де­ля­ет основные на­прав­ле­ния дея­тель­но­сти правительства и ор­га­ни­зу­ет его ра­бо­ту.

Правительство фор­ми­ру­ет­ся по­сле пре­зи­дент­ских вы­бо­ров. Гла­ва го­су­дар­ст­ва на­зна­ча­ет пред­се­да­те­ля правительства с со­гла­сия Государственной ду­мы, а чле­нов правительства - по пред­ло­же­нию его пред­се­да­те­ля. В со­став правительства мо­гут вхо­дить гра­ж­да­не Российской Федерации, не имею­щие гра­ж­дан­ст­ва иностранного го­су­дар­ст­ва ли­бо до­ку­мен­та, под­твер­ждаю­ще­го пра­во на по­сто­ян­ное про­жи­ва­ние в иностранном го­су­дар­ст­ве. Чле­ны правительство не мо­гут быть чле­на­ми пар­ла­мен­та.

Правительство раз­ра­ба­ты­ва­ет фе­де­раль­ный бюд­жет и обес­пе­чи­ва­ет его ис­пол­не­ние, осу­ще­ст­в­ля­ет управ­ле­ние фе­де­раль­ной соб­ст­вен­но­стью, обес­пе­чи­ва­ет про­ве­де­ние еди­ной фи­нан­со­вой, кре­дит­ной и де­неж­ной по­ли­ти­ки, осу­ще­ст­в­ля­ет ме­ры по реа­ли­за­ции внеш­ней по­ли­ти­ки, обес­пе­че­нию обо­ро­ны стра­ны, государственной безо­пас­но­сти, за­кон­но­сти, прав и сво­бод гра­ж­дан, ох­ра­не соб­ст­вен­но­сти и об­щественного по­ряд­ка, борь­бе с пре­ступ­но­стью и так далее Правительство из­да­ёт по­ста­нов­ле­ния и рас­по­ря­же­ния. Правительство обес­пе­чи­ва­ет един­ст­во сис­те­мы ис­пол­нительной вла­сти в Российской Федерации , рас­пре­де­ля­ет пол­но­мо­чия ме­ж­ду фе­де­раль­ны­ми ор­га­на­ми ис­пол­нительной вла­сти, ру­ко­во­дит их ра­бо­той и кон­тро­ли­ру­ет их дея­тель­ность. Для осу­ще­ст­в­ле­ния сво­их пол­но­мо­чий правительство мо­жет соз­да­вать тер­ри­то­ри­аль­ные ор­га­ны и на­зна­чать долж­но­ст­ных лиц, фор­ми­ро­вать фе­де­раль­ные це­ле­вые про­грам­мы и обес­пе­чи­вать их реа­ли­за­цию. По со­гла­ше­нию с ор­га­на­ми ис­пол­нительной вла­сти субъ­ек­тов Российской Федерации правительство мо­жет пе­ре­да­вать им часть сво­их пол­но­мо­чий, а так­же осу­ще­ст­в­лять пол­но­мо­чия, пе­ре­дан­ные ему со­от­вет­ст­вую­щи­ми ор­га­на­ми. Правительство мо­жет от­ме­нять ак­ты фе­де­раль­ных ор­га­нов ис­пол­нительной вла­сти или при­ос­та­нав­ли­вать их дей­ст­вие.

Гла­ва го­су­дар­ст­ва мо­жет пред­се­да­тель­ст­во­вать на за­се­да­нии правительства, от­ме­нять по­ста­нов­ле­ния и рас­по­ря­же­ния, от­прав­лять правительство в от­став­ку. Гла­ва го­су­дар­ст­ва ру­ко­во­дит дея­тель­но­стью фе­де­раль­ных ор­га­нов ис­пол­нительной вла­сти, ве­даю­щих во­про­са­ми обо­ро­ны, безо­пас­но­сти, внутренних дел, юс­ти­ции, иностранных дел, пре­дот­вра­ще­ния чрез­вы­чай­ных си­туа­ций и ли­к­ви­да­ции сти­хий­ных бед­ст­вий. При осу­ще­ст­в­ле­нии сво­их пол­но­мо­чий фе­де­раль­ные ми­ни­ст­ры под­от­чёт­ны пре­зи­ден­ту по во­про­сам, от­не­сён­ным к его пол­но­мо­чи­ям. По пред­став­ле­нию пред­се­да­те­ля правительства гла­ва го­су­дар­ст­ва оп­ре­де­ля­ет струк­ту­ру фе­де­раль­ных ор­га­нов ис­пол­нительной вла­сти, на­зна­ча­ет на долж­но­сти и от­стра­ня­ет от долж­но­сти чле­нов правительства. Пред­се­да­тель правительства сис­те­ма­ти­че­ски ин­фор­ми­ру­ет пре­зи­ден­та о ра­бо­те пра­ви­тель­ст­ва. Государственная ду­ма рас­смат­ри­ва­ет пред­став­лен­ную пре­зи­ден­том кан­ди­да­ту­ру пред­се­да­те­ля правительства, еже­год­но за­слу­ши­ва­ет от­чёт о дея­тель­но­сти правительства. По­след­нее об­ла­да­ет пра­вом за­ко­но­дательной ини­циа­ти­вы. За­ко­но­про­ек­ты , пре­ду­смат­ри­ваю­щие рас­хо­ды, по­кры­вае­мые из фе­де­раль­но­го бюд­же­та, вно­сят­ся в па­ла­ту толь­ко при на­ли­чии за­клю­че­ния правительства.

Пред­се­да­тель правительства мо­жет по­ста­вить во­прос о до­ве­рии пе­ред Государственной ду­мой, па­ла­та мо­жет так­же вы­ра­зить не­до­ве­рие правительству по собственной ини­циа­ти­ве боль­шин­ст­вом го­ло­сов от об­ще­го чис­ла де­пу­та­тов. Правительство сла­га­ет свои пол­но­мо­чия пе­ред вновь из­бран­ным пре­зи­ден­том. Оно мо­жет так­же уй­ти в от­став­ку по собственной ини­циа­ти­ве или по ини­циа­ти­ве пре­зи­ден­та. Ес­ли Государственная ду­ма вы­ра­зит не­до­ве­рие правительству, гла­ва го­су­дар­ст­ва впра­ве объ­я­вить о его от­став­ке или не со­гла­сить­ся с ре­ше­ни­ем па­ла­ты. Вме­сте с тем, пре­зи­дент дол­жен объ­я­вить об от­став­ке правительства или рас­пус­тить Государственную ду­му, ес­ли Ду­ма в те­че­ние трёх ме­ся­цев по­втор­но вы­ра­зит не­до­ве­рие пра­ви­тель­ст­ву.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)