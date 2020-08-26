Советско-польская война На чтение: 5 минут

1 апреля 1920 - 1 октября 1920 Война Советской России против Польши, началась 25 апреля наступлением польских войск на Киев. 26 мая Красная Армия перешла в контрнаступление и после ряда успешных операций вышла в середине августа на подступы к Варшаве и Львову. В результате контрудара польских войск Красная Армия вынуждена была отойти на линию Августов, Липск, Беловеж, Опалин, р. Западный Буг до Владимира-Волынского. Завершена мирным договором, подписанным 18.3.1921 в Риге. ХРОНОЛОГИЯ КОНФЛИКТА Отказавшись от союза с белым движением, Польша, возглавляемая Ю. Пилсудским, последовательно закреплялась военным путем на спорных территориях. Первые неудачные действия под Вильнюсом в начале 1919 г. скоро сменились чередой побед. В начале марта польские войска заняли Слоним и Пинск, а 21 апреля после трехдневных боев - Вильнюс, где по занятии города был устроен еврейский погром. К августу 1919 г. польские войска контролировали уже всю территорию Белоруссии. Дальнейшее наступление польских войск было приостановлено вследствие побед Деникина, успешные действия которого не соответствовали интересам Польши. Попытки Ю. Пилсудского предложить в это время Антанте Польшу в качестве главной антибольшевистской силы оказались безрезультатными из-за ставки союзников на Деникина. В этих условиях Польша участвует в переговорах с Россией, одновременно мобилизуя новые части для военных действий на Востоке. Разгром белых армий, ставка Антанты на Польшу как на единственную реальную военную силу в регионе, законченная мобилизация войск привели к прекращению переговоров в декабре 1919 г. В ян-варе-марте 1920 г. Польша отвергла советские мирные предложения и 5 марта 1920 г. предприняла попытку наступления на Мозырь и Калинковичи. Неудача военной операции лишь ускорила подготовку широкомасштабной экспансии на Украину. 21 апреля Ю. Пилсудский подписал союзный договор с С. В. Петлюрой, а 24 апреля - военную конвенцию, предусматривающую вооруженную помощь польской армии в восстановлении петлюровской власти на Украине. Подписанные документы давали Польше повод для вторжения на Советскую Украину. Помимо установления на Украине пропольского режима Петлюры, начавшаяся война должна была закрепить контроль Польши над белорусскими землями и рядом других спорных территорий. Белорусская государственность не предусматривалась, а за помощь Петлюре Польша закрепляла за собой Восточную Галицию и пять уездов Волынской губернии. Собственные интересы в войне имела Антанта, оказавшая поддержку Польше. Наиболее существенной была помощь Франции, предоставившей долгосрочный кредит в сумме свыше 1 млрд франков и передавшей в начале 1920 г. Польше 1494 орудия, 350 самолетов, 2800 пулеметов, 327,5 тыс. винтовок, 42 тыс. револьверов и т. д. 25 апреля 1920 г. хорошо экипированная 150-тысячная армия Польши прорвала 50-тысячный Юго-Западный фронт от реки Припять до реки Днестр. В результате широкомасштабного наступления уже через сутки после его начала были захвачены Житомир и Коростень, а 6-7 мая - Киев. Военные успехи, тем не менее, были относительны, так как отсутствие крупных сражений не позволило полякам разбить на Украине главные силы противника, а расчеты на восстановление петлюровской администрации не оправдались, оборачиваясь повсеместными стихийными восстаниями. Большие потери, растянутые коммуникации и израсходованные резервы дополняли картину. В середине мая фронт стабилизиро-вался. Советская сторона была обороняющейся, что обеспечивало моральное преимущество на этой стадии войны. Польское наступление задело национальные чувства, и значительная часть русского офицерства по призыву генерала А. А. Брусилова влилась в ряды Красной Армии. Сочетание общественного порыва и государственных мер позволило РККА укрепить свои силы на Западном (М. Н. Тухачевский) и Юго-Западном (А. И. Егоров) фронтах клету 1920 г. После первого неудачного майского контрнаступления, 5 июня 1-я Конная армия С. М. Буденного прорвала фронт, выйдя в тыл польским частям, занимавшим Киев. Избегая полного окружения, польские части были вынуждены 12 июня отступить из Киева. Наступление Юго-Западного фронта на Украине продолжалось, и 4 июля части 1-й Конной армии освободили Ровно. Параллельно в июле успешно стало развиваться наступление частей Западного фронта, 4 и 5 июля взломавших оборону польских войск. Наступление на Западном фронте было облегчено переброской польских частей на Юго-Западный фронт. 11 июля дивизия В, К. Путны освободила Минск, а 14 июля кавалерийский корпус Г. Д. Гая занял Вильнюс, 19 июля войска Западного фронта заняли Барановичи и Гродно, 23 июля - Пинск, 25 июля - Волковыск, освободив всю территорию Белоруссии. К концу июля части РККА уже перенесли военные действия в Польшу. Отправной точкой стала директива главкома С. С. Каменева от 23 июля 1920 г. о наступлении на Варшаву и Львов. За военными планами стояли политические директивы, заключавшиеся в попытке революционизировать Польшу, а в дальнейшем Европу. Важную роль в советизации Польши должен был сыграть образованный 30 июля в Белостоке Временный революционный комитет Польши под руководством К.Х. Мархлевского. Однако политика ВРК скорее вызвала отторжение у польского населения, чем поддержку. Спешная замена воеводств на области, национализация земель, антикатолические действия, поддержка советских войск ВРК форми-ровали антинациональный образ нового правительства. Теперь уже советским войскам приходилось иметь дело с партизанским движением. 23 июля 1920 г. началась Варшавская операция, совпавшая с военными затруднениями советской армии на фронте П. Н. Врангеля, который летом предпринял наступление в Северной Таврии. К началу операции части Западного фронта находились в 80-100 км от Варшавы. В этих условиях 5 августа Пле-нум ЦК РКП(б) утвердил решение о переброске 1-й Конной, 12-й и 14-й армий Юго-Западного фронта в распоряжение Тухачевского. Разрыв Юго-Западного фронта фактически на три части (Львовское и Крымское направления и части, выделяемые Тухачевскому) ослаблял наступление на южном фланге советских войск. К тому же переброска войск была запоздалой, как в силу сроков, недостаточных для реализации решений, так и в силу затянувших переброску споров между командованием Юго-Западного и Западного фронтов. Нежелание Егорова и Сталина (члена РВС Юго-Западного фронта) отдавать свои ударные части крайне усложнило переброску войск. Решать высокие политические задачи, поставленные перед Западным фронтом, пришлось ограниченными военными средствами. Ситуацию усугубляла и допущенная Тухачевским ошибка в оценке расположения основных польских частей не на острие его удара, а на фланге юго-восточнее Варшавы. Пагубную роль сыграли и оторванность войск от тылового снабжения и даже фронтового командования, а также подавляющее превосходство польских войск под Варшавой. Удар 19 августа во фланг наступающим частям Западного фронта польскими войсками, под ко-мандованием французского генерала М. Вейгена превратил близкую победу в безусловное поражение. "Чудо на Висле" стало итогом военно-политических просчетов советского руководства и краха плана мировой революции, "неожиданно" наткнувшихся на сопротивление поляков. Очень точно охарактеризовал ситуацию Л. Д. Троцкий: "Когда мы в сомнамбулическом состоянии приблизились к Варшаве, где революционного подъема не было, а был создан кулак, контрреволюционный, руководимый француза-ми, он ударил нас метко и ловко, и получилась одна из величайших катастроф, которые когда-либо мы переживали на наших военных фронтах". Значительная часть войск Западного фронта попала в окружение. В польском плену оказалось около 130 тыс. красноармейцев, из которых за два года 60 тыс. умерло в концлагерях для военнопленных. Взаимное истощение армий, политическая бесперспективность дальнейших военных действий были видны обеим странам. В этих условиях 18 октября 1920 г. военные действия были прекращены. Перемирие, а впоследствии Рижский мирный договор (18 марта 1921 г.) зафиксировали отодвинутую на запад на 50-100 км по сравнению с началом 1920 г. границу. За Польшей вместе с тем закреплялись земли Западной Украины и Западной Белоруссии, также в годичный срок ей выплачивались 30 млн золотых рублей. Ратьковский И.С., Ходяков М.В. История Советской России http://www.bibliotekar.ru/sovetskaya-rossiya/22.htm НА ЗАПАД! Красные солдаты. Пробил час расплаты. Наши войска по всему фронту переходят в наступление. Сотни тысяч бойцов изготовились к страшному для врагов удару. Великий поединок решит судьбу войны русского народа с польскими насильниками. Войска Красного знамени и войска хищного белого орла стоят перед смертельной схваткой. Прежде чем броситься на врагов, проникнитесь смелостью и решительностью. Только наполнив грудь отвагой, можно победить. Да не будет в нашей среде трусов и шкурников. В бою побеждает только храбрый. Перед наступлением наполните сердце свое гневом и беспощадностью. Мстите за сожженный Борисов, поруганный Киев, разгромленный Полоцк. Мстите за все издевательства польской шляхты над революционным русским народом и нашей страной. В крови разгромленной польской армии утопите преступное правительство Пилсудского. В наступлении участвуют полки, разбившие Колчака, Деникина и Юденича. На защиту Советской земли собрались бойцы с востока, юга, запада и севера. Железная пехота, лихая конница, грозная артиллерия неудержимой лавиной должны смести белую нечисть. Пусть разоренные империалистической войной места будут свидетелями кровавой расплаты революции со старым миром и его слугами. Красная Армия да покроет себя новой неувядаемой славой. Взгляды всей России обращены на Западный фронт. Измученная, разоренная страна отдала все для организации победы над врагом. Рабоче-Крестьянский тыл наш с трепетом ждет победы и мира. Оправдаем же надежды социалистического отечества. Докажем на деле, что усилия страны не пропали даром. Бойцы рабочей революции. Устремите свои взоры на запад. На западе решаются судьбы мировой революции. Через труп белой Польши лежит путь к мировому пожару. На штыках понесем счастье и мир трудящемуся человечеству. На Запад! К решительным битвам, к громозвучным победам! Стройтесь в боевые колонны! Пробил час наступления. На Вильну, Минск, Варшаву — марш! Командующий армиями фронта М. ТУХАЧЕВСКИЙ Члены реввоенсовета фронта СМ ИЛ ГА и И. УНШЛИХТ Начальник штаба ШВАРЦ Приказ войскам Западного фронта №1423 от 2 июля 1920 г. “ЛИНИЯ КЕРЗОНА” условное название демаркационной линии, определившей в период между двумя мировыми войнами восточную границу Польши. Проведенная по территории Польши с севера на юг, она проходила так, что практически все земли с преобладанием польского населения находились на западе, а непольского (литовского, белорусского и украинского) – на востоке. Первоначально была рекомендована Верховным советом Антанты на Парижской мирной конференции в декабре 1919. В июле 1920 английским министром иностранных дел лордом Керзоном была предложена как линия перемирия. Принята за основу при установлении границы между Польшей и СССР после Второй мировой войны. Версальский договор, подписанный Польшей 28 июня 1919, гласил, что восточные границы этой страны должны быть «определены в дальнейшем» (статья 87). К концу 1919 ситуация на советско-польской границе резко обострилась, и 8 декабря Верховный совет Антанты принял «Декларацию по поводу временной восточной границы Польши», согласно которой пограничная линия проходила в средней части по реке Буг, от Гродно через Брест и далее в Галицию. В этом спорном регионе, населенном в основном украинцами (за исключением Львова), Антанта, не признав официально польских захватов на востоке, осторожно предлагала два варианта: либо (линия А) граница проходила западнее Львова, либо (линия Б) восточнее и Львов входил в состав Польши. Но «Декларация» была проигнорирована польской стороной, упорно отклонявшей и предложения советского правительства о мире и установлении разумных границ (январь 1920). В Варшаве велась подготовка к решительным военным действиям с целью восстановить Польшу в границах 1772 (до ее первого раздела). В апреле 1920 поляки возобновили наступление из Украины и 8 мая захватили Киев. Когда Красная Армия перешла в контрнаступление, обеспокоенное сложившейся ситуацией польское правительство отправило с просьбой о посредничестве представителя в бельгийский город Спа, где Верховный совет Антанты рассматривал вопросы, связанные с германскими репарациями. По поручению премьер-министра Д.Ллойд Джорджа лорд Керзон отправил 11 июля в Москву наркому иностранных дел Г.В.Чичерину ноту с предложением заключить перемирие между Польшей и Советской Россией и отвести войска по обе стороны от линии, временно установленной на Мирной конференции в качестве восточной границы, до которой Польше было предоставлено право учреждать свою администрацию. Эта линия проходила примерно через Гродно, Яловку, Немиров, Брест-Литовск, Дорогуск, Устилуг, восточнее Грубешова, через Крылов и далее на запад от Равы-Русской, восточнее Перемышля до Карпат. Демаркация границы после Крылова соотносилась с ранее предложенной линией А. Хотя данная граница, впоследствии названная «линией Керзона», устраивала советское правительство, оно отвергло посредничество Керзона, настаивая на прямых переговорах с Польшей. Красная Армия продолжала наступление, но в середине августа, после сражения под Варшавой, оказавшись без резервов и боеприпасов, вынуждена была отступить. Советско-польская граница была установлена по Рижскому мирному договору 1921 и проходила значительно восточнее «линии Керзона». В состав Польши были включены территории, которые входили в нее до раздела 1793. Повторное установление «линии Керзона» стало уже задачей советской политики; она была решена в 1939 в результате пакта Молотова – Риббентропа, причем с присоединением к СССР еще и земель возле Белостока. Когда на Тегеранской конференции 1943 возник вопрос о восстановлении восточной границы Польши, «линия Керзона» послужила отправным пунктом дискуссий. Рузвельт и Иден отстаивали вариант линии Б, в соответствии с которым Львов предполагалось оставить Польше. Черчилль, преодолев сильное сопротивление польского правительства в эмиграции и вопреки своему собственному желанию, уступил давлению Сталина, настаивавшего на том, что советско-польская граница могла бы пройти «примерно по так называемой линии Керзона». Все стороны по Ялтинскому соглашению февраля 1945 официально признали, что «линия Керзона» должна стать восточной границей Польши. (Источник информации - портал История.РФ, /lenta-vremeni/event/view/sovietsko-polskaia-voina) Ю. Пилсудский. Война 1920 года А.В. Тихомиров. Проблемы определения восточной границы Польши в 1920 — 1921 (Источник информации - портал История.РФ, /lenta-vremeni/event/view/sovietsko-polskaia-voina)