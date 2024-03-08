СОВЕТСКО-ПОЛЬСКАЯ ВОЙНА 1919–1920

Совéтско-пóльская войнá 1919–1920 — вой­на между Польшей с одной стороны и советскими республиками — с другой. Несмотря на то, что Советская Россия еще в 1917 признала право на независимость Польши, граница между двумя странами не была установлена. Польша претендовала на часть территории Украины и Белоруссии, вплоть до границ 1772. 6 января 1919 Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА) взяла Вильнюс, занятый польскими отрядами. 14 февраля польские вой­ска столкнулись с РККА у Березы Картузской, 19 апреля заняли Вильнюс и 8 августа — Минск. Затем на советско-польском фронте наступило затишье в связи с тем, что силы РККА были отвлечены отражением наступления белого движения , которому Ю. Пилсудский не желал содействовать. 25 апреля 1920 польские вой­ска под общим руководством Ю. Пилсудского начали наступление при содействии украинских вой­ск С. В. Петлюры и 6 мая захватили Киев. 14 мая началось наступление Западного фронта РККА под командованием М. Н. Тухачевского , но оно было отражено польскими войсками под командованием генерала С. Шептицкого. 26 мая Юго-Западный фронт РККА во главе с А. И. Егоровым перешел в контрнаступление. 5 июня 1-я Конная армия под командованием С. И. Буденного прорвала фронт и 12 июня ворвалась в Житомир. Польские вой­ска под командованием генерала Э. Рыдз-Смиглы оказались под угрозой окружения. Поляки оставили Киев, и 12 июня туда вошла Красная армия. 4 июля Западный фронт РККА перешел в наступление и прорвал фронт. 6 июля Шептицкий отдал приказ об отходе, который вскоре стал стратегическим. 14 июля РККА взяла Вильнюс, 1 августа — Брест. 26 июля Войска Западного фронта РККА пересекли границу этнической Польши («линию Керзона» ) и двинулся на Варшаву. 30 июля был создан Военно-революционный комитет Польши (Польревком). Юго-западный фронт РККА начал Львовскую операцию 1920 , что распыляло силы РККА. Западный и Юго-западный фронты действовали по расходящимся направлениям. 12 августа Западный фронт начал операцию по взятию Варшавы, но его силы и коммуникации были слишком растянуты. Командование Юго-Западного фронта запоздало выполнило приказ о передаче Западному фронту 1-й конной армии. 16–18 августа польская армия под командованием Пилсудского перешла в контрнаступление, РККА потерпела сокрушительное поражение и вынуждена была отступать до Минска. Более ста тысяч красноармейцев попали в плен, десятки тысяч погибли от голода и болезней. 12 октября 1920 было заключено перемирие, а 18 марта 1921 Рижский мирный договор , по которому Польша получала западные области Украины и Белоруссии.

Ист. : Пилсудский против Тухачевского (Два взгляда на советско-польскую вой­ну 1919–1920 гг.). М., 1991; Рижский мир в судьбе белорусского народа. 1921–1953 гг. Минск, 2014.

Лит .: Михутина И. В. Польско-советская вой­на, 1919–1920. М., 1994; Мельтюхов М. И. Советско-польские вой­ны (военно-политическое противостояние 1918–1939 гг.). М., 2001; Какурин Н. Е., Меликов В. А. Гражданская вой­на в России: вой­на с белополяками. М., 2002; Матвеев Г. Ф., Матвеева В. С. Польский плен. М., 2011; Шубин А. В. Мировая революционная волна (1918–1923 гг.). Прилив. М., 2020. А. В. Шубин.