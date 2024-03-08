СОВЕТСКО-ПОЛЬСКАЯ ВОЙНА 1919–1920
Совéтско-пóльская войнá 1919–1920 — война между Польшей с одной стороны и советскими республиками — с другой. Несмотря на то, что Советская Россия еще в 1917 признала право на независимость Польши, граница между двумя странами не была установлена. Польша претендовала на часть территории Украины и Белоруссии, вплоть до границ 1772. 6 января 1919 Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА) взяла Вильнюс, занятый польскими отрядами. 14 февраля польские войска столкнулись с РККА у Березы Картузской, 19 апреля заняли Вильнюс и 8 августа — Минск. Затем на советско-польском фронте наступило затишье в связи с тем, что силы РККА были отвлечены отражением наступления белого движения, которому Ю. Пилсудский не желал содействовать. 25 апреля 1920 польские войска под общим руководством Ю. Пилсудского начали наступление при содействии украинских войск С. В. Петлюры и 6 мая захватили Киев. 14 мая началось наступление Западного фронта РККА под командованием М. Н. Тухачевского, но оно было отражено польскими войсками под командованием генерала С. Шептицкого. 26 мая Юго-Западный фронт РККА во главе с А. И. Егоровым перешел в контрнаступление. 5 июня 1-я Конная армия под командованием С. И. Буденного прорвала фронт и 12 июня ворвалась в Житомир. Польские войска под командованием генерала Э. Рыдз-Смиглы оказались под угрозой окружения. Поляки оставили Киев, и 12 июня туда вошла Красная армия. 4 июля Западный фронт РККА перешел в наступление и прорвал фронт. 6 июля Шептицкий отдал приказ об отходе, который вскоре стал стратегическим. 14 июля РККА взяла Вильнюс, 1 августа — Брест. 26 июля Войска Западного фронта РККА пересекли границу этнической Польши («линию Керзона») и двинулся на Варшаву. 30 июля был создан Военно-революционный комитет Польши (Польревком). Юго-западный фронт РККА начал Львовскую операцию 1920, что распыляло силы РККА. Западный и Юго-западный фронты действовали по расходящимся направлениям. 12 августа Западный фронт начал операцию по взятию Варшавы, но его силы и коммуникации были слишком растянуты. Командование Юго-Западного фронта запоздало выполнило приказ о передаче Западному фронту 1-й конной армии. 16–18 августа польская армия под командованием Пилсудского перешла в контрнаступление, РККА потерпела сокрушительное поражение и вынуждена была отступать до Минска. Более ста тысяч красноармейцев попали в плен, десятки тысяч погибли от голода и болезней. 12 октября 1920 было заключено перемирие, а 18 марта 1921 Рижский мирный договор, по которому Польша получала западные области Украины и Белоруссии.
Ист.: Пилсудский против Тухачевского (Два взгляда на советско-польскую войну 1919–1920 гг.). М., 1991; Рижский мир в судьбе белорусского народа. 1921–1953 гг. Минск, 2014.
Лит.: Михутина И. В. Польско-советская война, 1919–1920. М., 1994; Мельтюхов М. И. Советско-польские войны (военно-политическое противостояние 1918–1939 гг.). М., 2001; Какурин Н. Е., Меликов В. А. Гражданская война в России: война с белополяками. М., 2002; Матвеев Г. Ф., Матвеева В. С. Польский плен. М., 2011; Шубин А. В. Мировая революционная волна (1918–1923 гг.). Прилив. М., 2020. А. В. Шубин.