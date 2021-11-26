СКОРОПАДСКИЙ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ (ГЕНЕРАЛ)

СКОРОП А́ ДСКИЙ П а вел Петр о вич (1873 – 1945), генерал-лейтенант русской армии, украинский политический деятель, гетман Украины.

Происходил из знатного полтавского дворянского рода, двоюродный праправнук гетмана И.И. Скоропадского; сын полковника Кавалергардского полка Петра Ивановича Скоропадского и его жены Марии Андреевны, урожденной Миклашевской, дочери фарфорозаводчика. Скропадские были крупными землевладельцами и владели имениями в Полтавской и Черниговской губерниях.

Окончил Пажеский корпус (1893); камер-паж (с 1892 г.). Службу начал 7 августа 1893 г. корнетом в Кавалергардском полку. 1 декабря 1896 г. он был назначен полковым адъютантом, а 17 апреля 1897 г. – также заведующим полковой школой солдатских детей. После начала русско-японской войны по личной просьбе направлен в действующую армию и 16 марта 1904 г. зачислен в состав 3-го Верхнеудинского полка Забайкальского казачьего войска. 1 мая 1904 г. Скоропадский занял пост назначен адъютанта командира Восточного отряда генерал-лейтенанта графа Ф.Э. Келлера. Затем служил в штабе III Сибирского армейского корпуса, а с 1 октября 1904 по 11 октября 1905 г. командовал 5-й сотней 2-го Читинского полка Забайкальского казачьего войска. Одновременно с мае 1905 г. состоял адъютантом при главнокомандующему всеми сухопутными и морскими силами, действующими против Японии генерале Н.П. Линевичу.

После окончании войны Сокропадский был 25 ноября 1905 г. вновь зачислен в Кавалергардский полк, 9 декабря пожалован званием флигель-адъютанта и 19 декабря принял командованием 1-й эскадроном (эскадрон Его Величества) своего полка. С 4 сентября 1910 г. он был командиром 20-го драгунского Финляндского полка, дислоцированном в Вильманстранде Выборгской губернии). 15 апреля 1911 г. Скоропадский был назначен командующим лейб-гвардии Конным полком, а 25 марта 1912 г. с производством в генерал-майоры был утвержден в должности командира полка и зачислен в Свиту Е.И.В.

Первая мировая война

После начала Первой мировой войны Скоропадский во главе полка выступил на фронт в составе 1-й гвардейской кавалерийской дивизии и принял участие в походе в Восточную Пруссию. В бою 6 августа «руководя… под Краупишкеном центром боевого порядка, несмотря на жестокий артиллерийский и ружейный огонь противника, захватил часть позиции противника и удержал её, не допустив даже немцев отойти без огромных потерь, чем значительно способствовал окончательному успеху». За это он был 13 октября 1914 г. награжден орденом Св. Георгия 4-й ст.

С 3 октября 1914 г. Скоропадский занимал пост командира 1-й бригады 1-й гвардейской кавалерийской дивизии (Кавалергардский и лейб-гвардии Конный полки). 29 июля 1915 г. он был назначен командующим 5-й кавалерийской дивизией, действовавшей на Северо-Западном фронте (с присвоением звания генерал-лейтенанта 1 января 1916 г. Скоропадский был утвержден в должности начальника дивизии). 2 апреля 1916 г. он принял командование 1-й гвардейской кавалерийской дивизии, а 22 января 1917 г. – XXXIV армейским корпусом.

После неудачи Июньского наступления 1917 г., Временное правительство приняло решение о создании национальных, прежде всего, украинских, воинских формирований. Корпус Скоропадского был избран в качестве первого, который должен был подвергнуться украинизации путем перевода в его состав украинцев из др. частей; русский контингент передавался в состав XLI армейского корпуса. В связи с этим со 2 июля корпус Скоропадского, который был выведен для переформирования в Меджибож Летичевского уезда Подольской губернии, стал именоваться I Украинским (хотя, одновременно, он и продолжал именовать своим прежним номером).

Переход на службу Центральной рады

После Октябрьского переворота 1917 г. Скоропадский объявил о переходе корпуса в распоряжение Центральной рады, провозгласившей себя верховным органом власти на Украине. Действия Скоропадского фактически спасли Украину от немедленной большевизации. Его войска заняли ключевые железнодорожные станции, перекрыв пути движения большевистских отрядов на Киев. Центральная рада была вынуждена назначить Скоропадского командующим войсками Украинской народной республики (УНР) в Правобережной Украине, однако отношения между ней и генералов были напряженными: с одной стороны Скоропадский крайне критически относился к социал-демократическому большинству рады, с другой, украинские политики опасались роста популярности Скоропадского, рассматривая его как потенциального конкурента в борьбе за власть.

6(19) октября делегаты собравшегося в Чигирине Всеукраинского съезде Вольного казачества в Чигирине избрали Скоропадского генеральным атаманом, т.е. главнокомандующим войсками Центральной рады (основу которых продолжали составлять части его корпуса). 20–26 ноября Скоропадский отказался выступить на фронт и двинул части на Киев. Окончательно отношения с Центрально радой у Скоропадского испортились после назначения 18 декабря генеральным секретарем по военным делам (военным министром) Н.В. Порша. Видя, что действия Центральной рады ведут к полному развалу армии, Скоропадский 29 декабря подал в отставку с постов генерального атамана и командира корпуса.

После установления советской власти на Украине скрывался под чужим именем. После возвращения в Киев УНР 1 марта 1918 г. вышел из подполья, а 10 марта был официально уволен в отставку. Находясь в оппозиции УНР, Скоропадский возглавил офицерскую организацию Украинская народная громада (УНГ), которая начала готовить свержение УНР. Генерал установил тесные связи с германским командованием и 24 апреля между Скоропадским и начальником штаба оккупационных войск генерал-лейтенантом Вильгельмом Грёнером достигнуто соглашение о поддержке немцами заговора при условии признания Скоропадским ранее заключенных Украиной договоров и отказа от аграрной реформы. После ареста украинскими властями киевского банкира Ю. Доброго немецкие войска арестовали ряд членов правительства УНР.

Во главе Украинской державы

29 апреля 1918 г. в Киеве состоялся Всеукраинский съезде хлеборобов, семь тысяч делегатов которого представляли в основном зажиточных сельских собственников. Съезд провозгласил создание Украинской державы, а Скоропадского избрал ее главой – гетманом Всея Украины (1 августа 1918 г. был принят Закон о наследственной власти в Украинской державе). Первым своим указом Скоропадский распустил Центральную и Малую рады, отменил принятые ими законы и ликвидировал УНР.

Скоропадский стал широко привлекать к сотрудничеству профессиональных чиновников и офицеров Российской империи, в ущерб пришедшим к власти в 1917–1918 гг. украинским националистическим кадрам. Во внешней политике он ориентировался на Германию, воинские части которой в это время размещались на Украине. Одновременно Скоропадский поддерживал дружественные контакты с Белым движением. Для исполнения кабальных обязательств, взятых на себя еще Центральной радов при заключении в Брест-Литовске мира с немцами правительству Скоропадского пришлось принять ряд непопулярных мер: установлен 12-часовой рабочий день, запрещены забастовки, введен продналог и реквизиции зерна и продовольствия. Одновременно Скоропадским был принят ряд мер по восстановлению и поддержку крупного помещичьего землевладения. Попытка создания на Украине массового «казачества» (Универсал от 16 октября 1918 г.) в целом провалилась и не сформировала, как надеялись, массовой опоры режима.

Большое внимание Скоропадский уделял формированию боеспособной и сильной армии, были сформированы корпусные округа, начали формироваться дивизии. Однако реформирования армии натолкнулось на противодействие германского командования, которое опасалось создания сильных вооруженных сил Украины.

Крах Украинкой державы

После подписания Германией и странами Антанта Компьенского перемирия 11 ноября 1918 г., германское командование, выполняя навязанные ему условия, начало вывод своих войск с оккупированные территорий, прежде всего, с Украины. Поскольку поддержка немцев и наличие оккупационных войск являлось одним из главных факторов сохранения стабильности Украинской державы, ситуация резко осложнилась. 13 ноября было провозглашено создание Директории УНР во главе с Симоном Петлюрой. 14 ноября Скоропадский провозгласил федерацию Украинской державы с будущей небольшевистской Россией.

16 ноября началось восстание сечевых стрельцов в Белой Церкви, направленное против Скоропадского; при этом германское командование объявило о своем нейтралитете. 14 декабря Скоропадский сложил с себя власть и был тайно вывезен немецкими военными властями в Германию под видом раненного немецкого офицера.

В эмиграции Сокропадский поселился районе Берлин-Ванзее, германское правительство назначило ему пенсию. Скоропадский возглавлял одну из группировок украинской политической эмиграции, однако все его претензии на лидерство потерпели крах. Во время Второй мировой войны отказался от предложений сотрудничества с немецкими властями.

При приближении к Берлину советских войск, в апреле 1945 г. выехал из Берлина на Юг Германии, в Баварию. Был смертельно контужен во время бомбардировки англо-американской авиации на станции Платлинг, близ Регенсбурга. Умер через несколько дней в госпитале Меттенского монастыря. Погребен в Оберстдорфе.

Семья

Жена (с 11 января 1897 г.) – фрейлина Александра Петровна (23 мая 1878 – 29 декабря 1952), дочь Московского генерал-губернатор генерала от инфантерии П.П. Дурново. Их дети:

– Мария (23 мая 1898 – 12 декабря 1951), замужем за графом Адамом Иосифовичем Монтрезором (1888–1939);

– Елизавета (14 ноября 1899 – 1975), в замужестве Кужим;

– Петр (10 ноября 1900 – 1956), был болен эпилепсией, участие в общественной жизни не принимал;

– Даниил (31 января 1904 – 23 февраля 1957), активно участвовал в жизни украинской эмиграции, один из лидеров гетманского движения, 5 ноября 1948 г. официально объявил себя его главой и гетманом; умер при загадочных обстоятельствах;

Павел (1915–1918);

Елена (5 июля 1919 – 4 августа 2014), в первом браке Хиндер; во втором – Отт; скончалась в Швейцарии.

Звания:

Корнет – 7 августа 1893 г.

Поручик гвардии – 7 августа 1897 г.

Штабс-ротмистр гвардии – 7 августа 1901 г.

Есаул – 16 марта 1904 г.

Штабс-ротмистр гвардии – 25 ноября 1905 г.

Ротмистр гвардии – 9 декабря 1905 г.

Полковник – 6 декабря 1906 г.

Генерал-майор – 6 декабря 1912 г.

Генерал-лейтенант – 1 января 1916 г.