РУМЧЕРОД

Румчерóд — Центральный исполнительный комитет Советов Румынского фронта, Черноморского флота и Одессы. Р. был избран на 1-м фронтовом и областном съезде Советов 10–27 мая [23 мая — 9 июня] 1917 в Одессе. Большинство в Р. составляли социалисты-революционеры (эсеры) и меньшевики. Председатель исполкома Р. — эсер И. Н. Лордкипанидзе. 3 [16] декабря большевики распустили Р. и созвали для избрания нового 2-й фронтовой и областной съезд Советов 10–23 декабря 1917 [23 декабря 1917 — 5 января 1918], который признал советскую власть и избрал новый состав Р. из 180 членов (70 большевиков, 55 левых социалистов-революционеров ). Председателем исполкома Р. избран большевик В. Г. Юдовский. 13[26] января Р. создал военно-революционный комитет Одессы и в результате вооруженной борьбы против сил Центральной рады установил к 18[31] января 1918 контроль над Одессой и провозгласил Одесскую советскую республику. В январе — марте 1918 Р. руководил борьбой против румынского вторжения, его представители наряду с М. А. Муравьевым и Х. Г. Раковским участвовали в подписании 9 марта соглашения о выводе румынских вой­ск из Бессарабии. Во время австро-германского наступления Р. эвакуировался в Ейск, где в мае его деятельность была прекращена.

Лит. : Дыков И. Г. Румчерод и борьба за установление Советской власти на Румынском фронте // Исторические записки. М., 1956. Т. 57; Малахов В. П., Степаненко Б. А. Одесса, 1900 — 1920. Люди... События... Факты... Одесса, 2004. А. В. Шубин.