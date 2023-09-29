Ри́жский ми́рный догово́р 1921

Ри́жский ми́рный догово́р 1921 — договор между Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой (РСФСР) (за себя и по полномочию Белорусской ССР), Украинской ССР, с одной стороны, и Польской Республикой — с другой, подписанный 18 марта 1921 в Риге и завершивший Советско-польскую вой­ну 1919–1920 . Линия границы, утвержденная договором, в основном была предопределена советско-польским перемирием 12 октября 1920, включавшим прелиминарные условия мира. Советская делегация во главе с А. Иоффе и польская во главе с Я. Домбским уточняли эти условия. В итоге Польша получила обширные территории, населенные в большинстве своем белорусами и украинцами, расположенные восточнее линии Керзона , и общую границу с Латвией. Стороны обязывались не вести враждебной деятельности в отношении друг друга и заключить торговые соглашения. Советская сторона согласилась возвратить Польше научные и культурные ценности, вывезенные с ее территории с 1772, и уплатить 30 млн золотых руб­лей как долю в имуществе Российской империи. Польша освобождалась от ответственности за долги и иные обязательства бывшей Российской империи.

Ист. : Документы внешней политики СССР. Т. 3. М., 1959; Документы и материалы по истории советско-­польских отношений. Т. 3. М., 1965; Советско-польские отношения в 1918–1945 гг. Т. 1. М., 2017.

Лит. : Dąbski J. Pokój ryski. Wspomnienia. Pertraktacje. Tajne układy z Joffem. Listy. Warszawa, 1931; Ольшанский П. Н. Рижский мир. Из истории борьбы Советского правительства за установление мирных отношений с Польшей (конец 1918 — март 1921 гг.). М., 1969; Мельтюхов М. И. Советско-польские вой­ны. Военно-политическое противостояние 1918–1939 гг. М., 2001. А. В. Шубин .