Почему переговоры с Киевом бесполезны. К годовщине боя под Крутами 29 января 1918 года у украинских националистов появилась бета-версия «Небесной сотни». Сегодня, в 99-ю годовщину битвы, продолжавшейся для тогдашних украинских войск не столь долго, но столь же бессмысленно, стоит поговорить о том, что Москве стоит подумать о смене стиля диалога с Киевом. На чтение: 2 минуты

29 января 1918 года у украинских националистов появилась бета-версия «Небесной сотни».

В ночь на 27 января 2017 года информагентства передали сообщения о крупном бое к северу от Донецка с применением реактивной артиллерии. Да и в предыдущие дни всё говорило о том, что перемирие явно закончилось. Согласно сложившемуся мнению, ВСУ нацелились освободить Дебальцево.

Сегодня, в 99-ю годовщину битвы, продолжавшейся для тогдашних украинских войск не столь долго, но столь же бессмысленно, стоит поговорить о том, что Москве стоит подумать о смене стиля диалога с Киевом.

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...Два логичных вопроса, которые должны были возникнуть у читателя сразу, как только он прочёл название статьи: «Боя, простите, где? Это вообще о чём?». Даже отрицать не станем, вопросы совершенно справедливые. Действительно, тема сегодняшнего материала – не самый известный эпизод Гражданской войны. Более того, если вам не пришлось заканчивать среднюю школу на территории постсоветской Украины, у вас есть хорошие шансы дожить до почтенных седин и никогда не услышать об этой эпичной битве. Однако же, несмотря на свою незначительность (а также исключительно неправдивое изложение в украинских учебниках истории), событие ценно как уникальный иллюстративный материал.

А могли бы жить

…Сто лет назад перед Украиной стояла ровно та же задача, что и теперь. Вследствие одной геополитической катастрофы на киевских интеллектуалов вдруг свалилась возможность построить собственное государство в пределах одного из осколков Российской империи. Мало того, спустя 8 месяцев после этой катастрофы (ноябрь 1917 года) в России произошёл переворот, и Временное правительство, не слишком одобрительно посматривавшее на какую-то там Центральную раду в Киеве, было низложено.

Правительство большевиков, правда, тоже посматривало с неодобрением, однако им с самого начала было чем заняться. Атаман Войска Донского Алексей Каледин объявил свержение Временного правительства незаконным и принял на себя «всю полноту власти» в России. В этой кутерьме Киев явно мог заниматься своими делами. Но вместо этого киевские власти умудрились вмешаться в конфликт большевиков и Каледина на стороне последнего, начав пропускать на Дон эшелоны с войсками и оружием.

Ещё один тонкий момент. Спустя две недели после революции Центральная Рада приняла III универсал, которым провозгласила создание Украинской народной республики в составе Российской республики . Не Советской России. Считай что козырнули Каледину. Большевики же, в свою очередь, справедливо рассудили, что нет смысла разбираться только с Калединым, когда к нему через малороссийские губернии едут подкрепления. И завертелось.

Две версии

В конце января красные войска Михаила Муравьёва подошли к станции Круты (130 км от Киева). Это единственное, что сомнений не вызывает. Потому что описание дальнейших событий очень разнится, хоть и укладывается в одну из двух групп версий.

Версия украинских учебников. Отважные студенты вступили в бой с ордами большевиков, превосходящими их по численности десятикратно. Затем организованно отступили, разрушая за собой железнодорожное полотно. Из-за чего наступление было задержано, а делегация УНР успела подписать в Брест-Литовске мирный договор. Так жертва студентов спасла молодую украинскую государственность, героям слава! Формирование мифа началось тогда же, в 1918-м году, в новое время продолжилась. На станции есть мемориал, а 29 января – важный день в календаре скорби, составляющем основу украинской государственности.

Версия, которая в учебники не попала. На базе университета св. Владимира (сегодняшний КНУ им. Шевченко) в начале января 1918 года был создан Студенческий курень – нечто вроде ополчения. Его разместили в здании Украинской военной школы им. Богдана Хмельницкого, курсанты которой как раз пытались сдерживать продвижение муравьёвцев. В конце января они возвратились в Киев в поисках подмоги – и нашли в своих казармах студентов, с которыми и уехали на станцию Круты.

После начала боя штаб, находившийся на станции, «переместил» себя на несколько километров ближе к Киеву. Вместе с вагонами, в которых находились боеприпасы, после чего бой можно было и заканчивать.

Стойкость студентов объясняется тоже просто. Им не передали приказ об отступлении. Командир подразделения курсантов и студентов Аверкий Гончаренко отступил вслед за штабом (спустя 25 лет материализовался в дивизии СС «Галичина», всё один к одному). Во время боя погибло около 30 студентов. Взятых в плен Муравьёв отпустил, как и обещал перед боем.

К украинской государственности и её чудесному спасению в Брест-Литовске вся эта возня не имеет ровно никакого отношения, поскольку отторжение Украины, как одно из условий сепаратного мира, было выдвинуто немцами большевикам ещё в конце 1917 года.

Большевистский метод

Третий закономерный вопрос, могущий возникнуть у читателя: «Зачем мне было глядеть в эту бездну?». Затем, что это несменяемая вот уже сотню лет матрица украинской государственности как таковой. Если знать историю Крут, то вопроса «что такое Небесная сотня?» даже не возникает. Бессмысленная смерть, на которой «державники» затем делают себе политический капитал – старая традиция Украины, наряду с галушками и борщом (последние гораздо полезнее). И можно даже не сомневаться, что виновником будет назначен очередной Муравьёв, да и сотня явно не последняя.

Договариваться с украинскими элитами, играющими в государственность, что бы ни являлось предметом договорённостей, – бессмысленно. Большевики обожглись на этом первыми, когда добром просили перестать помогать Каледину. Алгоритм этих элит не меняется даже спустя сотню лет, он прост как барабан и состоит ровно из двух строк:

1. Найти патрона, внешний источник легитимации.

2. Делать всё, как он скажет.

Сопутствующие мрак, смерти и тотальный развал никак на этот алгоритм не влияют.

Большевики в 1918 году это поняли быстро, поэтому вернувшиеся из-под Крут вынуждены были уничтожать документы и знаки различия, чтобы случайно не попасться на глаза рабочим патрулям.

В этом и состоит главный урок этой истории. Ни Круты, ни любая другая стычка ничего не могли изменить в раскладе сил, поскольку любое сражение УНР проиграла ещё до его начала – проиграла населению Украины и Киева.

К Киеву накопилось много вопросов. Решить их можно лишь одним способом: постепенно свернуть диалог с элитами. Беседовать нужно с населением.