ПЕТЛЮРА Симон Васильевич

Лидер национального движения на Украине во время революции и гражданской войны в 1917-1921 гг .

Учился в духовной семинарии, исключен из нее (1901), после чего слушал лекции в Львовском университете (1904). В 1900 г. вступил в Революционную украинскую партию (РУП). При ее расколе в 1905 г. вошел в Украинскую социал-демократическую рабочую партию (УСДРП), стал членом ее ЦК. Публицист. В 1906 г. редактировал журнал «Свободная Украина», в 1912-1914 гг. - «Украинская жизнь». С 1916 г. работал во Всероссийском союзе земств и городов. После Февральской революции 1917 г. выступал за создание украинских подразделений в российской армии. Возглавил Украинскую фронтовую раду в Минске. Как ее представитель в апреле принял участие во всеукраинском национальном съезде, в мае – во всеукраинском военном съезде, возглавил Украинский генеральный войсковой комитет. 8 мая кооптирован в Центральную раду. С образованием Генерального секретариата Центральной рады 15 июня стал Генеральным секретарем по военным делам. Участвовал в формировании украинских национальных частей. 18 декабря 1917 г. был отправлен в отставку за «превышение полномочий». Стал формировать воинскую часть гайдамаков. Участвовал в подавлении январского восстания 1918 г. в Киеве.

Поле установления режима австро-германской оккупации Петлюра стал председателем Киевского губернского земства и председателем Всеукраинского союза земств. В июле 1918 г. арестован из-за оппозиции П. Скоропадскому, в ноябре освобожден. Сразу после начала эвакуации немецких войск с Украины участвовал в создании 13 ноября 1918 г. Директории Украинской народной республики (УНР), отвечал в ней за формирование армии. Возглавил армию УНР (гайдамаков), которая 14 декабря вошла в Киев. 18 января 1919 г. в связи с официальным началом войны с Россией Петлюра был назначен головным атаманом армии и флота. При формировании армии сделал ставку на самостоятельных атаманов. Хотя сам Петлюра был сторонником парламентской республики, атаманы устанавливали репрессивную диктатуру на контролируемых территориях, устраивали еврейские погромы. Эта армия не смогла остановить продвижение Красной армии на Украину, 6 февраля они заняли Киев.

9 февраля УСДРП отозвала своих представителей из Директории, надеясь таким образом облегчить достижение соглашения с Антантой . Винниченко вышел из Директории и вскоре уехал за границу. Новую Директорию 13 февраля возглавил С. Петлюра, который вышел из УСДРП, чтобы не ассоциироваться с социализмом. Таким образом, Петлюра разорвал со своим социалистическим прошлым и занял лидирующую позицию в стремительно сокращавшейся в размерах УНР. 15 марта Петлюра перешел в наступление, взял Коростень и подошел к Киеву на 50 км. 26 марта Петлюра был разбит на реке Тетерев и вынужден стремительно отступать. С этого времени Директория «кочевала», а войска Петлюры отбивались от красных, белых и польский войск, удерживая территорию, которая иногда доходила до 10-20 км в радиусе. 2 декабря белые заняли последний оплот УНР Стареконстантинов, и 5 декабря Петлюра выехал в Варшаву. 2 декабря с его санкции здесь была принята польско-украинская декларация о сотрудничестве, которая передавала территории западнее реки Збруч Польше. Это положение Петлюра повторил в Варшавском договоре с Польшей 21 апреля 1920 г. После этого войска УНР приняли участие в советско-польской войне 1919-1920 гг. на стороне Польши, вместе с ней потерпел поражение на Украине. После заключения Рижского мира 1921 г. вопреки его условиям пытался продолжать организацию вооруженной борьбы с территории Польши, но в 1923 г. был вынужден покинуть ее. Жил в Венгрии, Австрии, Швейцарии, Франции. Был убит С. Шварцбадом, мстившим за организованные петлюровцами погромы. Убийца был оправдан судом присяжных.

Исторические источники:

Антонов-Овсеенко В.А. Записки о гражданской войне. М.-Л., 1928-1933;

Винниченко В. Вiдродження нацiï. К.,-Вiдень, 1920;

1918 год на Украине. М., 2001;

Революция на Украине по мемуарам белых. М., - Л., 1930;

Украïнська Центральна рада. Документи i матерiали у двох томах. К., 1996.

Сочинения:

Петлюра С. Главный атаман. В плену несбыточных надежд. М., - СПб. 2008.

Автор статьи: Шубин А.В.