Нарима́нов, Нариман Наджаф-оглы

Нарима́нов, Нариман Наджаф-оглы ( аз. Nərimanov Nəriman Nəcəf oğlu) (02[14].04.1870, Тифлис — 19.03.1925, Москва) — азербайджанский советский политический и государственный деятель, писатель. Из крестьян. В 1889 окончил Закавказскую учительскую семинарию, работал преподавателем. В 1894 организовал в Баку публичную библиотеку для тюркского населения. В 1898 закрыта властями. Автор комедий, романов и повестей на азербайджанском языке и актер. Автор «Краткой грамматики тюркско-­азербайджанского языка» и «Самоучителя русского языка» (1899), «Самоучителя татарского языка для русских» (1900). В 1905 вступил в организацию «Гуммет». В 1906 один из организаторов съезда учителей-­мусульман. В 1908 окончил медицинский факультет Новороссийского университета, работал врачом. В 1909 арестован и выслан в Астраханский край. С 1914 работал врачом и заведующим медицинскими учреждениями в Баку. В марте 1917 избран членом Бакинского комитета Российской социал-­демократической рабочей партии (большевиков). С 3 июля был редактором газеты «Гуммет» на азербайджанском ­языке. В апреле—июне 1918 — комиссар городского хозяйства Бакинской коммуны . После ее падения — комиссар по народному образованию в Астраханской губернии. С 1919 — заведующий отделом Ближнего Востока НКИД. В ходе установления советской власти в Азербайджане 27–28 апреля 1920 Н. возглавил Временный военно-­революционный комитет Азербайджана. 16 мая прибыл в Баку. Возглавил Совнарком (до 1922) и наркомат иностранных дел (до 1921) Азербайджанской ССР. 12 марта — 13 декабря 1922 — председатель Союзного Совета Федеративного союза советских социалистических республик Закавказья. С 30 декабря — председатель Центрального исполнительного комитета СССР от Закавказской социалистической федеративной советской республики . С 25 апреля 1923 — кандидат в члены ЦК РКП(б). Добился включения Нагорного Карабаха в состав Азербайджанской ССР. Участвовал в работе Генуэзской конференции 1922 .

Соч. : Избранные произведения. В 2 т. Баку, 1988–1989.

Лит .: Казиев М. Нариман Нариманов (Жизнь и деятельность). Баку, 1970; Ахмедов Т. Нариман Нариманов. Баку, 1988. А. В. Шубин .