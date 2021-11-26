МОЛДАВСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

МОЛДАВСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА - демократическая парламентская республика, провозглашённая Сфа­тул Цэ­рий 2 декабря 1917 года на территории Бессарабии в ус­ло­ви­ях раз­ва­ла Росийской им­пе­рии.

Молдавская народная республика в админитсративном от­но­ше­нии де­ли­лась на восемь уез­дов, сто­ли­цей стал Ки­ши­нёв.

Выс­шим ор­га­ном ис­пол­нительной вла­сти МНР был Со­вет ге­не­раль­ных ди­рек­то­ров, со­сто­яв­ший из девяти ми­ни­ст­ров во гла­ве с чле­ном пар­тии эсе­ров П. Ер­ха­ном. Со­вет объ­е­ди­нил пред­ста­ви­те­лей различных по­ли­тических сил, в том числе Молдавской национальной пар­тии, и на­пра­вил сво­их ко­мис­са­ров в уез­ды.

Дек­ла­ра­ция об об­ра­зо­ва­нии МНР пре­ду­смат­ри­ва­ла за­щи­ту де­мо­кра­тических прав и сво­бод, пе­ре­да­чу зем­ли кре­сть­я­нам без вы­ку­па, вве­де­ние 8-ча­со­во­го ра­бо­че­го дня, кон­троль над про­из­вод­ст­вом и по­треб­ле­ни­ем, обес­пе­че­ние на­се­ле­ния то­ва­ра­ми пер­вой не­об­хо­ди­мо­сти и пи­та­ни­ем, уве­ли­че­ние за­ра­бот­ной пла­ты, об­ра­зо­ва­ние национальной ар­мии, рав­ные пра­ва для всех на­цио­наль­но­стей и тому подобное.

На де­ле пра­ви­тель­ст­во МНР, объ­явив не­дей­ст­ви­тель­ным Дек­рет о зем­ле, при­ня­тый советским пра­ви­тель­ст­вом, взя­ло все зем­ли в своё вла­де­ние (до ре­ше­ния во­про­са «в за­ко­но­дательном по­ряд­ке»). 13(26) декабря 1917 года оно от­ме­ни­ло ра­бо­чий кон­троль над про­из­вод­ст­вом. В мар­те 1918 года груп­па юри­стов раз­ра­бо­та­ла и опуб­ли­ко­ва­ла про­ект кон­сти­ту­ции МНР, ко­то­рый так и не стал основням за­ко­ном стра­ны.

Эко­но­ми­ка МНР силь­но по­стра­да­ла в ре­зуль­та­те Первой ми­ро­вой вой­ны, в ус­ло­ви­ях Гра­ж­дан­ской вой­ны 1917-1922 годы це­ны на то­ва­ры вы­рос­ли в среднем в 7-12 раз, по­сев­ные пло­ща­ди со­кра­ти­лись на 19%. Не­га­тив­но вли­ял на эко­но­ми­ку и от­ток ра­бо­чей си­лы. Не имея чёт­ких гра­ниц, МНР лишь час­тич­но кон­тро­ли­ро­ва­ла свою тер­ри­то­рию, в стра­не фак­ти­че­ски не бы­ло еди­но­вла­стия, так как часть Бес­са­ра­бии при­зна­ва­ла власть Со­ве­тов ра­бо­чих, сол­дат­ских и кре­сть­ян­ских де­пу­та­тов и Во­енно-ре­во­люционного комитета Южного рай­она (во гла­ве с М. Брян­ским).

В этих ус­ло­ви­ях ли­де­ры Сфа­тул Цэ­рий на­ча­ли пе­ре­го­воры с пред­ста­ви­те­ля­ми Украинской народной рес­пуб­ли­ки (УНР) и пра­ви­тель­ст­вом Ру­мы­нии о вво­де войск на тер­ри­то­рию МНР. 5(18) января 1918 года в Бес­са­ра­бию во­шли вой­ска УНР, 6(19) января 1918 года - Ру­мы­нии, по­сле че­го Со­вет ге­не­раль­ных ди­рек­то­ров 14 февраля был ре­ор­га­ни­зо­ван (его воз­гла­вил бывший председатель Ки­ши­нёв­ско­го уезд­но­го зем­ст­ва Д. Чу­гу­ря­ну).

18 февоаля 1918 года МНР про­воз­гла­ше­на не­за­ви­си­мой Молдовской рес­пуб­ли­кой (де-юре не бы­ла при­зна­на ни од­ним го­су­дар­ст­вом).

Во второй по­ло­ви­не февраля 1918 года час­ти Крас­ной Ар­мии раз­би­ли румынские вой­ска на ли­нии Ре­зи­на - Шол­да­неш­ты и на­ча­ли про­дви­же­ние в глубь Бес­са­ра­бии. Румынское ру­ко­во­дство бы­ло вы­ну­ж­де­но пой­ти на пе­ре­го­во­ры с советским пра­ви­тель­ст­вом. Со­вме­ст­ный про­то­кол о ли­к­ви­да­ции советско-румынского кон­флик­та румынской сто­ро­ной был под­пи­сан 5 мар­та, со­вет­ской - 9 марта 1918 года. В со­от­вет­ст­вии с этим со­гла­ше­ни­ем пра­ви­тель­ст­во Ру­мы­нии обя­за­лось в те­че­ние двух ме­ся­цев вы­вес­ти свои вой­ска из Бес­са­ра­бии. Од­на­ко, за­ру­чив­шись под­держ­кой Ав­ст­ро-Венг­рии и Гер­ма­нии, румынское пра­ви­тель­ст­во на­ру­ши­ло со­гла­ше­ние с Советской Рос­си­ей и на сле­дую­щий день по­сле под­пи­са­ния до­го­во­ра о пре­кра­ще­нии ог­ня румынские вой­ска за­ня­ли г. Бел­го­род-Дне­ст­ров­ский.

В мар­те 1918 года был опуб­ли­ко­ван про­ект кон­сти­ту­ции МНР, в ко­то­ром зна­чи­лось, что МНР яв­ля­ет­ся «не­за­ви­си­мым и не­де­ли­мым го­су­дар­ст­вом, чья тер­ри­то­рия не мо­жет быть от­чу­ж­дена», но уже 27 мар­та Сфа­тул Цэ­рий под дав­ле­ни­ем Ру­мы­нии боль­шин­ст­вом го­ло­сов при­нял ре­ше­ние о при­сое­ди­не­нии Бес­са­ра­бии к Ру­мы­нии при со­хра­не­нии ею ав­то­но­мии в рам­ках румынского государства.

10 декабря 1918 года, под­чи­нив­шись тре­бо­ва­ни­ям румынских ок­ку­пационных вла­стей, Сфа­тул Цэ­рий при­нял ре­ше­ние о без­ус­лов­ном вклю­че­нии Бес­са­ра­бии в со­став Ру­мы­нии; в тот же день ко­роль Ру­мы­нии Фер­ди­нанд I из­дал указ об уп­разд­не­нии МНР и рос­пус­ке Сфа­тул Цэ­рий.

Исторические источники:

Unirea Basarabiei și a Bucovinei cu România 1917–1918: docu­mente. Chișinău, 1995.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)