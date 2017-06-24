Краткий курс истории. День рождения Котовского 24 июня 1881 года в молдавском селе Ганчешты в семье механика винокуренного завода родился Григорий Иванович Котовский, легендарный военачальник времён Гражданской войны. Звали бессарабским Робин Гудом Образование его ограничилось сельскохозяйственным училищем. Уже в молодые годы Котовский активно выступал против существующих порядков, а, дезертировав из царской армии, он организовал отряд, который занялся восстановлением справедливости в помещичьих имениях Бессарабии. Награбленное он раздавал неимущим крестьянам, за что и получил прозвище «бессарабский Робин Гуд». В 1916 году окружной военный суд в Одессе приговорил его к смертной казни, но вмешательство командующего округом генерала Брусилова казнь отложило, а Февральская революция дала Котовскому свободу. На Украине сносят мавзолей... На чтение: 1 минута

24 июня 1881 года в молдавском селе Ганчешты в семье механика винокуренного завода родился Григорий Иванович Котовский, легендарный военачальник времён Гражданской войны.

Звали бессарабским Робин Гудом

Образование его ограничилось сельскохозяйственным училищем. Уже в молодые годы Котовский активно выступал против существующих порядков, а, дезертировав из царской армии, он организовал отряд, который занялся восстановлением справедливости в помещичьих имениях Бессарабии. Награбленное он раздавал неимущим крестьянам, за что и получил прозвище «бессарабский Робин Гуд». В 1916 году окружной военный суд в Одессе приговорил его к смертной казни, но вмешательство командующего округом генерала Брусилова казнь отложило, а Февральская революция дала Котовскому свободу.

На Украине сносят мавзолей

Ещё громче оказалась посмертная слава Котовского. 6 августа 1925 года командира 2-го кавалерийского корпуса застрелил в посёлке Чабанка под Одессой его знакомый Мейер Зайдер (в 1930-м убийцу ликвидируют в Харькове три котовца). Григорий Иванович был похоронен в специально выстроенном мавзолее в городе Бирзула, переименованном в Котовск. Культовой фигурой кавалериста сделали слова Сталина : «Храбрейший среди скромных наших командиров и скромнейший среди храбрых – таким помню я т. Котовского. Вечная ему память и слава». Но вечной память уже не будет – в 2016 году украинские власти переименовали Котовск в Подольск и решили снести мавзолей.

Самая модная причёска

Снос мавзолея и переименование города не смогут вычеркнуть имени Котовского из истории, в том числе из истории Украины, достаточно вспомнить освобождение его конницей Одессы в феврале 1920 года. Останется его имя и в повседневной жизни. Среди полководцев Гражданской войны было немало бритоголовых, но «причёска под Котовского», то есть полное отсутствие волос на голове, в народе связали именно с отчаянным кавалеристом. Такая известность пришла к нему после выхода на экран в 1940-е годы художественного фильма «Котовский».