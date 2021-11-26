ИНОСТРАННАЯ ВОЕННАЯ ИНТЕРВEНЦИЯ В ЗАКАВКАЗЬЕ
ИНОСТРАННАЯ ВОЕННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ В ЗАКАВКАЗЬЕ 1918-1921 годов - Вооружённое вмешательство Великобритании, Германии и Турции во внутренние дела республик Закавказья с целью установления своего господства в регионе, часть Иностранной военной интервенции в России 1918-1922 годов.
Великобритания в конце декабря 1917 года заключила с Францией тайное соглашение, по которому этот регион был включён в зону действий англичан. В январе 1918 года на Кавказском фронте развернулась борьба за власть между Краевым советом (правые эсеры, меньшевики, дашнаки) и ВРК (большевики, левые эсеры). После того как правительство РСФСР 29 декабря 1917 года (11 января 1918 года) объявило о поддержке права армянского народа, проживавшего в Турецкой Армении, на свободное самоопределение вплоть до полной независимости, начался вооружённый конфликт между армянским и мусульманским населением этой территории. Правительство Турции ввело 30 января (12 февраля) свои войска в Турецкую Армению. Закавказский сейм, созванный в конце февраля Закавказским комиссариатом, отказался признать условия Брестского мира 1918 года, согласно которому российские войска выводились из возвращавшихся Турции округов Ардаган, Карс и Батум. В составе Кавказского фронта началось формирование Армянских, Грузинских, Азербайджанских и русских корпусов.
Турецкое командование потребовало от Закавказского сейма выполнить условия Брестского мира. По истечении срока ультиматума турецкие войска в апреле перешли в наступление. Они заняли город Батум (15 апреля; ныне г. Батуми, Грузия) и стали продвигаться на города Кутаис (ныне Кутаиси, Грузия), Александрополь (ныне Гюмри, Армения) и Джульфа. Германия, обеспокоенная возможным ослаблением своего влияния в Закавказье, потребовала от турецкого командования прекратить дальнейшее продвижение. 27 апреля Германия и Турция подписали секретное соглашение о разделе сфер влияния в Закавказье: к Турции отходили уже занятые ею территории и часть Армении до железной дороги Карс - Александрополь - Караклис, а остальная часть Закавказья - к Германии. После того как переговоры между Закавказской демократической федеративной республикой (ЗДФР; образована 22 апреля 1918 года), Турцией и Германией завершились неудачей, турецкие войска возобновили наступление и 15 мая заняли Александрополь.
По просьбе Грузинского национального совета 25 мая в порту Поти был высажен германский отряд (3 тысячи человек). Тогда же национальные советы партий, образовавших ЗДФР, приняли решение о роспуске ЗДФР и образовании самостоятельных Демократической Республики Грузия, Азербайджанской Демократической Республики и Республики Армения. 4 июня Грузия заключила договор с Турцией, в соответствии с которым к последней отходили города Батум, Карс, Ардаган, а также Ахалкалакский уезд и часть Ахалцихского. По требованию Германии турецкие войска были остановлены в 6 километрах от города Эривань (ныне Ереван). Турция и Республика Армения 4 июня заключили мирный договор, по которому в составе последней остались только части Эриванского и Эчмиадзинского уездов, где скопилось до 600 тысяч беженцев-армян. 10 июня германские части вступили в город Тифлис (ныне Тбилиси). В тот же день Демократическая Республика Грузия и Германия подписали ряд договоров, по которым Четверному союзу предоставлялось на время войны право на использование железнодорожной сети, а также принадлежавших Грузии судов для перевозки войск и военных грузов. 14 июня Турция заключила договор и с Азерб. Демократич. Республикой, получив в своё распоряжение бакинские нефтяные промыслы, суда Каспийской военной флотилии и на 5 лет железную дорогу. В свою очередь, Турция обязалась оказать помощь Азербайджанской Демократической Республике в борьбе с большевиками. 24 июня Германия признала де-факто Грузию, а 13 июля подписала с ней договор, получив право на эксплуатацию Чиатурских марганцевых рудников на 30 лет и порта Поти на 60 лет. В июле турецкие и азербайджанские войска начали наступление против Бакинской коммуны. 15 сентября турецкие войска заняли Баку, уничтожили около 30 тысяч жителей города, в основном армян. Руководители Бакинской коммуны при попытке бежать в Астрахань были захвачены антибольшевистски настроенной командой парохода, увезены в оккупированный англичанами Красноводск (ныне город Туркменбаши, Туркмения) и 20 сентября с санкции британских интервентов расстреляны. В октябре турецкие войска оккупировали Дагестан.
Поражения Четверного союза в Первой мировой войне вынудили Турцию 30 октября подписать со странами Антанты Мудросское перемирие 1918 года, одним из условий которого был вывод турецких войск из Закавказья (эвакуация была завершена в 1918 году). По соглашению, заключённому в городе Энзели 16 ноября между представителями британского командования и правительства Азербайджанской Демократической Республики, Баку и нефтепромыслы были заняты британцами, в декабре они также вошли в Батум. В начале декабря 1918 года завершилась эвакуация германских войск из Закавказья. На территории Карсской области образовалась Юго-Западная Кавказская демократическая республика, которая была ликвидирована англичанами в апреле 1919, а Карсская область передана Армении. В конце августа началась эвакуация британских частей из Закавказья. В январе 1920 года Верховный совет Антанты признал де-факто Демократическую Республику Грузия, Азербайджанскую Демократическую Республику и Республику Армения.
В Баку подпольные большевистские организации подняли восстание и совместно с подошедшими частями советской 11-й армии в ходе Бакинской операции 1920 года овладели городом. Летом 1920 года возросла напряжённость между Турцией и Арменией из-за территориальных споров, которую усугубил Севрский мирный договор 1920 года, подписанный Турцией и странами Антанты. В конце сентября между армянскими и турецкими войсками начались вооружённые столкновения, которые завершились подписанием 18 ноября 1920 года соглашения о прекращении военных действий. Армения отказалась от положений Севрского мирного договора и 2 декабря подписала с Турцией Александропольский мирный договор. Согласно договору почти вся территория Армении, за исключением района Эривань и озера Гокча (Севан), отходила к Турции. Недовольство населения Армении результатами войны было использовано большевиками, которые подняли восстание в ряде районов и при помощи войск советской 11-й армии, вторгшихся на территорию Армении, в начале декабря захватили Эривань, где была провозглашена советская власть. 16 февраля 1921 года войска советской 11-й армии без денонсации мирного договора с Грузией перешли в наступление и 25 феврале заняли Тифлис, что привело к свержению правительства Демократической Республики Грузия. 16 марта РСФСР и Турция заключили договор, по которому Турция согласилась уступить Грузии сюзеренитет над портом и городом Батум, были определены границы Турции, а также Нахичеванской автономной территории под протекторатом Азербайджана. 18 марта части советской 11-й армии вступили в Батум. Восстание дашнаков в Армении (февраль - июль 1921 года) против установленной там советской власти потерпело неудачу.
Интервенция завершилась в начале 1921 года установлением на всей территории Закавказья советской власти.
Иллюстрация:
Английские интервенты в Баку. 1918. Архив БРЭ.