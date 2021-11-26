ИНОСТРАННАЯ ВОЕННАЯ ИНТЕРВEНЦИЯ В ЗАКАВКАЗЬЕ

ИНОСТРАННАЯ ВОЕННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ В ЗАКАВКАЗЬЕ 1918-1921 годов - Воо­ру­жён­ное вме­ша­тель­ст­во Ве­ли­ко­бри­та­нии, Гер­ма­нии и Тур­ции во внутренние де­ла рес­пуб­лик За­кав­ка­зья с це­лью ус­та­нов­ле­ния сво­его гос­под­ства в ре­гио­не, часть Ино­стран­ной во­ен­ной ин­тер­вен­ции в Рос­сии 1918-1922 годов .

Ве­ли­ко­бри­та­ния в кон­це декабря 1917 года за­клю­чи­ла с Фран­ци­ей тай­ное со­гла­ше­ние, по ко­то­ро­му этот ре­ги­он был вклю­чён в зо­ну дей­ст­вий англи­чан. В январе 1918 года на Кав­каз­ском фрон­те раз­вер­ну­лась борь­ба за власть ме­ж­ду Крае­вым со­ве­том (пра­вые эсе­ры, мень­ше­ви­ки, даш­на­ки) и ВРК (боль­ше­ви­ки, ле­вые эсе­ры). По­сле то­го как пра­ви­тель­ст­во РСФСР 29 декабря 1917 года (11 января 1918 года) объ­я­ви­ло о под­держ­ке пра­ва армянского на­ро­да, про­жи­вав­ше­го в Ту­рец­кой Ар­ме­нии, на сво­бод­ное са­мо­оп­ре­де­ле­ние вплоть до пол­ной не­за­ви­си­мо­сти, на­чал­ся воо­ружённый кон­фликт ме­ж­ду армянским и му­сульманским на­се­ле­ни­ем этой тер­ри­то­рии. Пра­ви­тель­ст­во Тур­ции вве­ло 30 января (12 февраля) свои вой­ска в Ту­рец­кую Ар­ме­нию. За­кав­каз­ский сейм, со­зван­ный в кон­це фев­ра­ля За­кав­каз­ским ко­мис­са­риа­том , от­ка­зал­ся при­знать ус­ло­вия Бре­ст­ско­го ми­ра 1918 года, со­глас­но ко­то­ро­му российские вой­ска вы­во­ди­лись из воз­вра­щав­ших­ся Тур­ции ок­ру­гов Ар­да­ган, Карс и Ба­тум. В со­ста­ве Кавказского фрон­та на­ча­лось фор­ми­ро­ва­ние Армянских, Грузинских, Азербайджанских и русских кор­пу­сов.

Турецкое ко­ман­до­ва­ние по­тре­бо­ва­ло от За­кав­каз­ско­го сей­ма вы­пол­нить ус­ло­вия Бре­ст­ско­го ми­ра. По ис­те­че­нии сро­ка уль­ти­ма­ту­ма турецкие вой­ска в ап­ре­ле пе­ре­шли в на­сту­п­ле­ние. Они за­ня­ли город Ба­тум (15 апреля; ны­не г. Ба­ту­ми, Гру­зия) и ста­ли про­дви­гать­ся на го­ро­да Ку­та­ис (ны­не Ку­таи­си, Гру­зия), Алек­сан­д­ро­поль (ны­не Гюм­ри, Ар­ме­ния) и Джуль­фа. Гер­ма­ния, обес­по­ко­ен­ная воз­мож­ным ос­лаб­ле­ни­ем сво­его влия­ния в За­кав­ка­зье, по­тре­бо­ва­ла от турецкого ко­ман­до­ва­ния пре­кра­тить даль­ней­шее про­дви­же­ние. 27 апреля Гер­ма­ния и Тур­ция под­пи­са­ли сек­рет­ное со­гла­ше­ние о раз­де­ле сфер влия­ния в За­кав­ка­зье: к Тур­ции от­хо­ди­ли уже за­ня­тые ею тер­ри­то­рии и часть Ар­ме­нии до железной дороги Карс - Алек­сан­д­ро­поль - Ка­рак­лис, а ос­таль­ная часть За­кав­ка­зья - к Гер­ма­нии. По­сле то­го как пе­ре­го­во­ры ме­ж­ду За­кав­каз­ской де­мо­кра­тической фе­де­ра­тив­ной рес­пуб­ли­кой (ЗДФР; об­ра­зо­ва­на 22 апреля 1918 года), Тур­ци­ей и Гер­ма­ни­ей за­вер­ши­лись не­уда­чей, турецкие вой­ска во­зоб­но­ви­ли на­сту­п­ле­ние и 15 мая за­ня­ли Алек­сан­д­ро­поль.

По прось­бе Грузинского национального со­ве­та 25 мая в пор­ту По­ти был вы­са­жен германский от­ряд (3 тысячи человек). То­гда же национальные со­ве­ты пар­тий, об­ра­зо­вав­ших ЗДФР, при­ня­ли ре­ше­ние о рос­пус­ке ЗДФР и об­ра­зо­ва­нии са­мо­стоя­тель­ных Де­мо­кра­ти­че­ской Рес­пуб­ли­ки Гру­зия, Азербайджанской Де­мо­кра­тической Рес­пуб­ли­ки и Рес­пуб­ли­ки Ар­ме­ния. 4 ию­ня Гру­зия за­клю­чи­ла до­го­вор с Тур­ци­ей, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым к по­след­ней от­хо­ди­ли го­ро­да Ба­тум, Карс, Ар­да­ган, а так­же Ахал­ка­лак­ский уезд и часть Ахал­цих­ско­го. По тре­бо­ва­нию Гер­ма­нии турецкие вой­ска бы­ли ос­та­нов­ле­ны в 6 километрах от города Эри­вань (ны­не Ере­ван). Тур­ция и Рес­пуб­ли­ка Ар­ме­ния 4 ию­ня за­клю­чи­ли мир­ный до­го­вор, по ко­то­ро­му в со­ста­ве по­след­ней ос­та­лись толь­ко час­ти Эри­ван­ско­го и Эч­ми­ад­зин­ско­го уез­дов, где ско­пи­лось до 600 тысяч бе­жен­цев-ар­мян. 10 ию­ня германские час­ти всту­пи­ли в город Тиф­лис (ны­не Тби­ли­си). В тот же день Де­мо­кра­тическая Рес­пуб­ли­ка Гру­зия и Гер­ма­ния под­пи­са­ли ряд до­го­во­ров, по ко­то­рым Чет­вер­но­му сою­зу пре­дос­тав­ля­лось на вре­мя вой­ны пра­во на ис­поль­зо­ва­ние железнодорожной се­ти, а так­же при­над­ле­жав­ших Гру­зии су­дов для пе­ре­воз­ки войск и во­енных гру­зов. 14 ию­ня Тур­ция за­клю­чи­ла до­го­вор и с Азерб. Де­мо­кра­тич. Рес­пуб­ли­кой, по­лу­чив в своё рас­по­ря­же­ние ба­кин­ские неф­тя­ные про­мыс­лы, су­да Кас­пий­ской во­енной фло­ти­лии и на 5 лет же­лез­ную до­ро­гу. В свою оче­редь, Тур­ция обя­за­лась ока­зать по­мощь Азербайджанской Де­мо­кра­тической Рес­пуб­ли­ке в борь­бе с боль­ше­ви­ка­ми. 24 ию­ня Гер­ма­ния при­зна­ла де-фак­то Гру­зию, а 13 ию­ля под­пи­са­ла с ней до­го­вор, по­лу­чив пра­во на экс­плуа­та­цию Чиа­тур­ских мар­ган­це­вых руд­ни­ков на 30 лет и пор­та По­ти на 60 лет. В ию­ле турецкие и азербайджанские вой­ска на­ча­ли на­сту­п­ле­ние про­тив Ба­кин­ской ком­му­ны. 15 сентября турецкие вой­ска за­ня­ли Ба­ку, унич­то­жи­ли около 30 тысяч жи­те­лей го­ро­да, в основном ар­мян. Ру­ко­во­ди­те­ли Ба­кин­ской ком­му­ны при по­пыт­ке бе­жать в Ас­т­ра­хань бы­ли за­хва­че­ны ан­ти­боль­ше­ви­ст­ски на­стро­ен­ной ко­ман­дой па­ро­хо­да, уве­зе­ны в ок­ку­пи­ро­ван­ный анг­ли­ча­на­ми Крас­но­водск (ны­не город Турк­мен­ба­ши, Турк­ме­ния) и 20 сентября с санк­ции британских ин­тер­вен­тов рас­стре­ля­ны. В ок­тяб­ре турецкие вой­ска ок­ку­пи­ро­ва­ли Да­ге­стан.

По­ра­же­ния Чет­вер­но­го сою­за в Первой ми­ро­вой вой­не вы­ну­ди­ли Тур­цию 30 октября под­пи­сать со стра­на­ми Ан­тан­ты Муд­рос­ское пе­ре­ми­рие 1918 года, од­ним из ус­ло­вий ко­то­ро­го был вы­вод турецких войск из За­кав­ка­зья (эва­куа­ция бы­ла за­вер­ше­на в 1918 году). По со­гла­ше­нию, за­клю­чён­но­му в городе Эн­зе­ли 16 но­ября ме­ж­ду пред­ста­ви­те­ля­ми британского ко­ман­до­ва­ния и пра­ви­тель­ст­ва Азербайджанской Де­мо­кра­тической Рес­пуб­ли­ки, Ба­ку и неф­те­про­мыс­лы бы­ли за­ня­ты бри­тан­ца­ми, в де­каб­ре они так­же во­шли в Ба­тум. В на­ча­ле декабря 1918 года за­вер­ши­лась эва­куа­ция германских войск из За­кав­ка­зья. На тер­ри­то­рии Карс­ской области об­ра­зо­ва­лась Юго-Западная Кавказская де­мо­кра­тическая рес­пуб­ли­ка, ко­то­рая бы­ла ли­к­ви­ди­ро­ва­на анг­ли­ча­на­ми в апреле 1919, а Карс­ская область пе­ре­да­на Ар­ме­нии. В кон­це ав­гу­ста на­ча­лась эва­куа­ция британских час­тей из За­кав­ка­зья. В январе 1920 года Вер­хов­ный со­вет Ан­тан­ты при­знал де-фак­то Де­мо­кра­тическую Рес­пуб­ли­ку Гру­зия, Азербайджанскую Де­мо­кра­тическую Рес­пуб­ли­ку и Рес­пуб­ли­ку Ар­ме­ния.

В Ба­ку под­поль­ные боль­ше­ви­ст­ские ор­га­ни­за­ции под­ня­ли вос­ста­ние и совместно с по­до­шед­ши­ми час­тя­ми советской 11-й ар­мии в хо­де Ба­кин­ской опе­ра­ции 1920 года ов­ла­де­ли го­ро­дом. Ле­том 1920 года воз­рос­ла на­пря­жён­ность ме­ж­ду Тур­ци­ей и Ар­ме­ни­ей из-за тер­ри­то­ри­аль­ных спо­ров, ко­то­рую усу­гу­бил Севр­ский мир­ный до­го­вор 1920 года, под­пи­сан­ный Тур­ци­ей и стра­на­ми Ан­тан­ты. В кон­це сен­тяб­ря ме­ж­ду армянскими и турецкими вой­ска­ми на­ча­лись воо­ружённые столк­но­ве­ния, ко­то­рые за­вер­ши­лись под­пи­са­ни­ем 18 ноября 1920 года со­гла­ше­ния о пре­кра­ще­нии во­енных дей­ст­вий. Ар­ме­ния от­ка­за­лась от по­ло­же­ний Севр­ско­го мир­но­го до­го­во­ра и 2 декабря под­пи­са­ла с Тур­ци­ей Алек­сан­д­ро­поль­ский мир­ный до­го­вор . Со­глас­но до­го­во­ру поч­ти вся тер­ри­то­рия Ар­ме­нии, за ис­клю­че­ни­ем района Эри­вань и озе­ра Гок­ча (Се­ван), от­хо­ди­ла к Тур­ции. Не­до­воль­ст­во на­се­ле­ния Ар­ме­нии ре­зуль­та­та­ми вой­ны бы­ло ис­поль­зова­но боль­ше­ви­ка­ми, ко­то­рые под­ня­ли вос­ста­ние в ря­де рай­онов и при по­мо­щи войск советской 11-й ар­мии, вторг­ших­ся на тер­ри­то­рию Ар­ме­нии, в на­ча­ле де­каб­ря за­хва­ти­ли Эри­вань, где бы­ла про­воз­гла­ше­на советская власть. 16 февраля 1921 года вой­ска советской 11-й ар­мии без де­нон­са­ции мир­но­го до­го­во­ра с Гру­зи­ей пе­ре­шли в на­сту­п­ле­ние и 25 феврале за­ня­ли Тиф­лис, что при­ве­ло к свер­же­нию пра­ви­тель­ст­ва Де­мо­кра­тической Рес­пуб­ли­ки Гру­зия. 16 мар­та РСФСР и Тур­ция за­клю­чи­ли до­го­вор, по ко­то­ро­му Тур­ция со­гла­си­лась ус­ту­пить Гру­зии сю­зе­ре­ни­тет над пор­том и го­ро­дом Ба­тум, бы­ли оп­ре­де­ле­ны гра­ни­цы Тур­ции, а так­же На­хи­че­ван­ской ав­то­ном­ной тер­ри­то­рии под про­тек­то­ра­том Азер­бай­джа­на. 18 мар­та час­ти советской 11-й ар­мии всту­пи­ли в Ба­тум. Вос­ста­ние даш­на­ков в Ар­ме­нии (фев­раль - июль 1921 года) про­тив ус­та­нов­лен­ной там советской вла­сти по­тер­пе­ло не­уда­чу.

Ин­тер­вен­ция за­вер­ши­лась в начале 1921 года ус­та­нов­ле­ни­ем на всей тер­ри­то­рии За­кав­ка­зья советской вла­сти.

Иллюстрация:

Англий­ские ин­тер­вен­ты в Ба­ку. 1918. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)