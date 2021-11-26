ГОЦИНСКИЙ НАДЖМУТДИН

ГОЦИНСКИЙ НАДЖМУТДИН (Нажмутдин) - религиозный и политический деятель на Северном Кавказе.

Крупный земле и скотовладелец. Получил му­сульманское духовное образование. Член Дагестанского народного суда (1891-95), пристав Койсубулинского наибства (с 1899 участка) Аварского округа Дагестанской области (1895-1903). Улем (мусульманский законовед и богослов), автор работ по мусульманскому пра­ву . После Февральской революции 1917 года член Временного Дагестанского областного исполнительного комитета в Темир-Хан-Шуре (ныне Буйнакск); на 1-м съезде представителей горских народов Кавказа (май 1917) избран верховным муфтием Северного Кавказа (переизбран на 2-м съезде в августе 1917), а также председатель правления Горского духовного управления и членом ЦК Союза объединённых горцев Северного Кавказа и Дагестана. В августе 1917 года шейх Узун-Хаджи провозгласил Гоцинского имамом Чечни и Дагестана. Гоцинский выступал за создание независимого мусульманского государства на Северном Кавказе. В начале 1918 года Гоцинский организовал вооруженные отряды (свыше 6 тысяч человек), во главе которых весной вёл боевые действия против отрядов, воевавших на стороне большевиков. Гоцинский - начальник Шариатского управления 2-го Гор­ско­го пра­ви­тель­ст­ва (декабрь 1918 - май 1919; смотри Горские пра­ви­тель­ст­ва ). После установления в Дагестане советской власти (1920) Гоцинский со своими сторонниками ушёл в Грузию. В сентябре 1920 - мае 1921 один из руководителей отрядов, созданных при участии находившегося в Грузии Комитета организации восстания на Северном Кавказе и в Дагестане. В сентябре 1920 года эти отряды вошли на территорию Дагестана и под лозунгами установления шариата начали уничтожение органов советской власти. К октябрю 1920 года они контролировали Аварский, Андийский и Гунибский округа Дагестана, осадили два из трёх опорных пунктов советских войск - крепости Гуниб и Хунзах. В мае 1921 года выступление было подавлено. Гоцинский скрылся в Чечне, поддерживал контакты с сотрудниками британской разведки, обсуждая с ними возможность организации нового вооруженного выступления. Арестован в ходе операции Северо-Кавказского ВО и органов ОГПУ по разоружению Чечни, расстрелян.