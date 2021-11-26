ЕФРЕМОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЕФРЕМОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - деятель украинского национального движения, публицист, литературный критик.
Из семьи священника. В 1901 году окончил юридический факультет Киевского университета. В студенческие годы начал заниматься публицистикой, включился в политическую жизнь Юга России. В 1905 году один из основателей Украинской радикальной партии (позднее вошла в Украинскую радикально-демократическую партию), с 1908 года лидер политической организации «Товарищество украинских прогрессистов», выступавшей за предоставление автономии Украине и проведение демократических реформ. Сотрудничал со многими украинцами и русскими либеральными изданиями, автор первой в России газетной статьи на украинском языке («Чи буде суд?», 1905). После Февральской революции 1917 года член исполнительного комитета Совета общественной военной организаций Киевщины. В марте участвовал в создании Центральной рады, автор воззвания «К украинскому народу» [09(22).03.1917], в котором призвал украинцев поддержать Временное правительство. С апреля 1917 года председатель либерально-демократической Украинской партии социалистов-федералистов (до июня 1917 года Союз автономистов-федералистов), заместитель председателя исполнительного комитета Центральной рады (так называемой Малой рады) М.С. Грушевского. В конце мая 1917 года в составе украинской делегации вёл переговоры с Временным правительством и Петросоветом о предоставлении Украине автономии. С середины июня до конца августа того же года генеральный секретарь (министр) по межнациональным делам Украинской народной республики. Ефремов осудил переворот и свержение гетмана П.П. Скоропадского. С приходом к власти Украинской директории отошёл от политической деятельности, занялся научными исследованиями; с 1919 года академик Украинской АН. В конце 1919 года арестован органами советской власти, вскоре освобождён, некоторое время скрывался. После амнистии 1921 года вернулся к научной работе, опубликовал ряд исследований по вопросам литературы. В 1922-1928 годах вице-президент Всеукраинской АН. 2 июля 1929 года вновь арестован, 19 апреля 1930 года по обвинению в руководстве националистическим и контрреволюционным Союзом освобождения Украины приговорён Верховным судом УССР к расстрелу. Приговор был заменён 10 годами лишения свободы. Умер в заключении. Реабилитирован в 1989 году.
Сочинения:
Iсторiя українського письменства. 3 вид. Київ, 1917.