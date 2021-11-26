ЕФРЕМОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЕФРЕМОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - деятель украинского национального движения, публицист, литературный критик.

Из се­мьи свя­щен­ни­ка. В 1901 году окон­чил юри­дический факультет Ки­ев­ско­го университета. В сту­денческие го­ды на­чал за­ни­мать­ся пуб­ли­ци­сти­кой , вклю­чил­ся в по­ли­тическую жизнь Юга Рос­сии. В 1905 году один из ос­но­ва­те­лей Украинской ра­ди­каль­ной пар­тии (позд­нее во­шла в Украинскую ра­ди­каль­но-де­мо­кра­тическую пар­тию), с 1908 года ли­дер по­ли­тической организации «То­ва­ри­ще­ст­во украинских про­грес­си­стов», вы­сту­пав­шей за пре­дос­тав­ле­ние ав­то­но­мии Ук­раи­не и про­ве­де­ние де­мо­кра­тических ре­форм. Со­труд­ни­чал со мно­ги­ми украинцами и русскими ли­бе­раль­ны­ми из­да­ния­ми, ав­тор пер­вой в Рос­сии га­зет­ной ста­тьи на украинском язы­ке («Чи бу­де суд?», 1905). По­сле Фев­раль­ской ре­во­лю­ции 1917 года член исполнительного комитета Со­ве­та об­щественной военной ор­га­ни­за­ций Ки­ев­щи­ны. В мар­те уча­ст­во­вал в соз­да­нии Цен­траль­ной ра­ды, ав­тор воз­зва­ния «К ук­ра­ин­ско­му на­ро­ду» [09(22).03.1917], в ко­то­ром при­звал ук­ра­ин­цев под­дер­жать Вре­мен­ное пра­ви­тель­ст­во. С апреля 1917 года председатель ли­бе­раль­но-де­мо­кра­тической Украинской пар­тии со­циа­ли­стов-фе­де­ра­листов (до ию­ня 1917 года Со­юз ав­то­но­ми­стов-фе­де­ра­ли­стов), заместитель председателя ис­пол­ни­тель­но­го комитета Центральной ра­ды (так называемой Ма­лой ра­ды) М.С. Гру­шев­ско­го . В кон­це мая 1917 года в со­ста­ве украинской де­ле­га­ции вёл пе­ре­го­во­ры с Временным пра­ви­тель­ст­вом и Пет­ро­со­ве­том о пре­дос­тав­ле­нии Ук­раи­не ав­то­но­мии. С се­ре­ди­ны ию­ня до кон­ца ав­гу­ста то­го же го­да ге­не­раль­ный сек­ре­тарь (ми­нистр) по меж­на­цио­наль­ным де­лам Ук­ра­ин­ской на­род­ной рес­пуб­ли­ки. Ефремов осу­дил пе­ре­во­рот и свер­же­ние гет­ма­на П.П. Ско­ро­пад­ско­го. С при­хо­дом к вла­сти Ук­ра­ин­ской ди­рек­то­рии ото­шёл от по­ли­тической дея­тель­но­сти, за­нял­ся на­учными ис­сле­до­ва­ния­ми; с 1919 года академик Украинской АН. В конце 1919 года аре­сто­ван ор­га­на­ми советской вла­сти, вско­ре ос­во­бо­ж­дён, не­ко­то­рое вре­мя скры­вал­ся. Пос­ле ам­ни­с­тии 1921 года вер­нул­ся к на­учной ра­бо­те, опуб­ли­ко­вал ряд ис­сле­до­ва­ний по во­про­сам литературы. В 1922-1928 годах ви­це-пре­зи­дент Все­ук­ра­ин­ской АН. 2 июля 1929 года вновь аре­сто­ван, 19 апреля 1930 года по об­ви­не­нию в ру­ко­во­д­стве на­цио­на­ли­стическим и контр­ре­во­люционным Сою­зом ос­во­бо­ж­де­ния Ук­раи­ны при­го­во­рён Вер­хов­ным су­дом УССР к рас­стре­лу. При­го­вор был за­ме­нён 10 го­да­ми ли­ше­ния сво­бо­ды. Умер в за­клю­че­нии. Реа­би­ли­ти­ро­ван в 1989 году.

Сочинения:

Iсторiя українського пись­мен­ст­ва. 3 вид. Київ, 1917.