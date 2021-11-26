АЗИЗБЕКОВ, Мешади Азимбек оглы

Деятель революционного движения Азербайджана .

Участник марксистского кружка с 1898. Во время революции 1905–1907 был одним из руководителей социал-демократической группы «Гуммет». В 1908 окончил Петербургский технологический институт. Сыграл большую роль в деле распространения марксистских идей в Азербайджане. Участвовал в установлении советской власти в Баку и разгроме антисоветского мятежа мусаватистов (март 1918). В Бакинском СНК занимал посты губкомовского комиссара и зам. наркома внутренних дел (см. Бакинская коммуна ). Отвечал за работу с крестьянством. С мая 1918 — председатель исполкома Совета крестьянских депутатов Бакинского уезда. Принимал активное участие в организации обороны Баку от турецко-германских интервентов. После падения Советской власти в Баку А. был расстрелян в числе 26 бакинских комиссаров.

Автор статьи: А. В. Сафронова.