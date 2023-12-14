10 класс | История России

МАССОВЫЙ ТУРИЗМ В СТАЛИНСКОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ

ОРЛОВ И. , ЮРЧИКОВА Е.

В монографии на основе широкого круга различного типа архивных источников раскрывается предвоенная история массового туризма в СССР. На примере Всесоюзного добровольного общества пролетарского туризма и экскурсий (ОПТЭ) и его предшественников прослеживается трансформация туристского движения в сторону его огосударствления, политизации и идеологической нагруженности. Книга рассчитана на историков, социологов, политологов, культурологов, специалистов в области туризма и на широкий круг читателей.