РУССКИЙ ОБЩЕВОИНСКИЙ СОЮЗ

Рýсский общевóинский союз (РОВС) — крупнейшая организация российских участников белого движения , оказавшихся в эмиграции. Создана 1 сентября 1924 бывшим главнокомандующим Русской армией генерал-лейтенантом П. Н. Врангелем , после смерти которого РОВС возглавил А. П. Кутепов . Штаб РОВС располагался в Париже, отделы — в Европе, США, странах Южной Америки, на Ближнем Востоке и в Китае. В момент создания РОВС насчитывал до 100 тыс. членов. Целями организации были сохранение кадров белоэмигрантов за границей, их взаимная поддержка и координация усилий для борьбы с Советской Россией, включая террористические акции. Члены РОВС работали в подполье на территории СССР, собирали разведывательную информацию, стали участниками многих вой­н и конфликтов межвоенного периода, в том числе Гражданской вой­ны в Испании 1936–1939 и Советско-финляндской вой­ны 1939–1940 . Одной из задач РОВС стало сохранение и передача новым поколениям эмигрантов традиций императорской армии, консолидация русской диаспоры за рубежом. Печатным органом РОВС являлся журнал «Часовой», ведущим идеологом выступал философ и публицист И. А. Ильин . Советским спецслужбам удалось внедрить в РОВС свою агентуру, провести ряд успешных операций (см. « Трест »), самыми громкими стали похищения руководителей РОВС генералов Кутепова (1930) и Е. К. Миллера (1937). Политические противоречия и взаимное недоверие внутри РОВС усилила Вторая мировая вой­на 1939–1945. Генералы А. П. Архангельский, И. Г. Барбович, А. А. Лампе, А. В. Туркул склонились к сотрудничеству со странами фашистского блока, создателем Русского корпуса, действовавшего на стороне Германии в Югославии, стал генерал М. Ф. Скородумов. В то же время многие члены РОВС вступали в ряды армий союзников СССР, участвовали в Движении Сопротивления или сохраняли нейтралитет. После вой­ны РОВС осуществлял в основном мемориальную деятельность.

Лит. : Голдин В. И. Солдаты на чужбине. Русский Обще-Воинский Союз, Россия и Русское Зарубежье в XX—XXI веках. Архангельск, 2006; Иванов И. Б. Под Русским знаменем. Белое Дело между прошлым и будущим. М., 2017; Семенова Е. В. Путь подвига и правды. История Русского Обще-Воинского Союза. М., 2019. Я. Р. Пакшин.