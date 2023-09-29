Прокопо́вич, Сергей Николаевич

Прокопо́вич, Сергей Николаевич (15[27].07.1871, Царское село — 04.04.1955, Женева) — российский экономист и политик. Из дворян. Исключен из Петровской сельскохозяйственной академии за участие в студенческих волнениях. В 1894–1899 учился в Брюссельском университете. Входил в Союз русских социал-­демократов за границей. Вернувшись в Россию, был председателем экономической секции Вольного экономического общества и секции по страхованию рабочих при московском отделении Императорского технического общества. Проводил статистические исследования. Сторонник «экономизма», автор ревизионистских работ «Рабочее движение на Западе. Опыт критического исследования» (1899), «К критике Маркса» (1901). С 1904 член Совета Освобождения союза . После Кровавого воскресения 1905 арестован. Один из организаторов Конституционно-­демократической партии , но отошел от нее. Внефракционный социалист. Масон. Доктор философии Бернского университета (1913). Работал в Московском областном Военно-­промышленном комитете . С 27 марта [9 апреля] 1917 — член Совета всероссийских кооперативных съездов. 25 мая — 25 сентября [7 июня — 6 октября] — председатель Главного экономического комитета и зампред Экономического совета Временного правительства 1917 . 26 июля — 27 августа [8 августа — 9 сентября] — министр торговли и промышленности. 25 сентября — 25 октября [6 октября — 7 ноября] — министр продовольствия. Выступал за усиление государственного регулирования экономики и установление твердых цен на потребительские товары. В ходе Октябрьского переворота 1917 арестован, освобожден. Организатор демонстрации в поддержку Временного правительства. Вошел в Комитет спасения Родины и революции. С 5 [18] ноября председатель подпольного Временного правительства. 19 ноября [2 декабря] арестован, но вскоре освобожден. В 1918 участвовал в Союзе возрождения России . Декан юридического факультета 1‑го Московского университета и руководитель Кооперативного института. В 1921 вместе с женой Е. Д. Кусковой — один из организаторов и руководителей «Всероссийского комитета помощи голодающим» ( Помгол ). 22 сентября арестован. В 1922 вместе с женой выслан из России. Жил в Берлине. Соучредитель издательства «Кооперативная мысль». Исследовал экономику СССР. Выпускал журналы «Экономический вестник» (1923–1924), «Русский экономический сборник» (1925–1928), «Бюллетень Экономического кабинета профессора С. Н. Прокоповича». Входил в Республиканско-­демократический союз. В 1938 переехал в Швейцарию.

Соч. : К рабочему вопросу в России. СПб., 1905; Аграрный вопрос в цифрах. СПб., 1907; Бюджеты петербургских рабочих. СПб., 1909; Вой­на и народное хозяйство. М., 1917; Ко­оперативное движение в России. Его теория и практика. М., 1918; Познавательная ценность статистических рядов. Прага, 1936; Народное хозяйство СССР. В 2 т. Нью-­Йорк, 1952.

Лит .: Политические деятели в России. 1917. Биографический справочник. М., 1993; Бачурина О. Н. Экономическое наследие С. Н. Прокоповича и его общественно-­политическая деятельность в эмиграции. СПб., 2005. А. В. Шубин .