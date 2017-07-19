«Пребывание здесь – нелепость». Как знаменитый русский художник просился обратно В 1920-е годы юг России один за другим покидали пароходы, перегруженные людьми. Десятки тысяч участников антибольшевистского сопротивления, члены их семей и просто растерявшиеся люди покидали страну, спасаясь от неминуемой гибели. Основная доля эмигрантов в этот период состояла из наиболее культурных слоёв российского дореволюционного общества с большой долей военных. По официальным данным, страну после революции покинул 1 миллион 160 тысяч беженцев. Четверть потока составили белогвардейцы с разных фронтов, а остальную часть – гражданское население. Значительную долю этого исхода составила творческая интеллигенция. Русский художник Иван Билибин – один из немногих, кто сумел вернуться на Родину после долгих лет пребывания в эмиграции. Портал... На чтение: 1 минута

В 1920-е годы юг России один за другим покидали пароходы, перегруженные людьми. Десятки тысяч участников антибольшевистского сопротивления, члены их семей и просто растерявшиеся люди покидали страну, спасаясь от неминуемой гибели.

Основная доля эмигрантов в этот период состояла из наиболее культурных слоёв российского дореволюционного общества с большой долей военных. По официальным данным, страну после революции покинул 1 миллион 160 тысяч беженцев. Четверть потока составили белогвардейцы с разных фронтов, а остальную часть – гражданское население. Значительную долю этого исхода составила творческая интеллигенция.

Русский художник Иван Билибин – один из немногих, кто сумел вернуться на Родину после долгих лет пребывания в эмиграции. Портал «История.рф» впервые публикует его письмо (из Архива Президента Российской Федерации) с просьбой о возвращении, в котором Билибин называет свой отъезд нелепостью и выражает искреннюю надежду быть полезным новой России.

Многоуважаемый Ян Эрнестович [Рудзутак]

В этом письме я излагаю письменно то, что я говорил Вам устно и до того – неоднократно В. П. Потёмкину.

В последние годы, следя помимо здешней прессы и окружающей среды за тем, что происходит на моей родине, я пришёл к полному и абсолютному убеждению, что пребывание здесь – нелепость и громадная ошибка. Не будучи никогда политическим деятелем, я попал в одну стихию, как мог бы при других обстоятельствах попасть и в другую. Теперь же, видя необычайный и небывалый прежде рост своей родины, я мечтаю, по мере своих сил и возможностей, отдать свой труд по моей специальности своей стране и быть ей всячески полезным.

Нас здесь трое: я, художница А. В. Щекотихина-Потоцкая и ея сын, учащийся во французском лицее. Она одинаково горячо желает вернуться на родину. В 1923 году она получила командировку от Государств. Фарфорового Завода и, из-за болезненного состояния ея сына, осталась.

Она член общества «Мир искусства». Участвовала в Худож. декоративной выставке 1925 г. в Париже, Участница Салонов Тюильри, Осеннего и Независимых Художников. Делала свои персональные выставки в галереях. В довоенной России работала в сотрудничестве с художником Н. К. Рерихом для театра. В Советском Союзе работала также для театра, как и здесь, за границей. Вывезла ребёнком своего сына, которого хотела бы сделать полезным гражданином для своей родины. Не натурализовала его. Сейчас он кончает французский лицей.

Лично я, находясь в эмиграции, всё время определённо отмежёвывался от политики. Я работал для французских издательств и театра. Обе эти отрасли и являются моей главной специальностью. Ведь и в довоенное время я приобрёл своё имя в области народного искусства. Я иллюстрировал русские народные сказки и вообще много работал для книги. Ездил в своё время неоднократно на север для собирания этнографических материалов. В течение десяти лет преподавал в Школе поощрения Художеств графическое (книжное) искусство и композицию.

Хотя я и живу уже десять лет во Франции, я не натурализовался, не будучи в состоянии ассимилироваться не с моим народом.

Мы были бы счастливы, если бы Вы могли содействовать нашему возвращению на родину. Ведь мы работники по своей специальности: всегда таковыми были и таковыми останемся до смерти.

Я думаю, что как опытный специалист и мастер своего дела я могу быть полезным. Я могу передать и другим то, что я знаю и что приобрёл своим многолетним трудовым опытом.

Искренне Вас уважающий

И. Билибин

На документе пометка, сделанная, видимо, рукой И. Сталина : «Разрешить. Принять». 9 сентября 1935 г. Политбюро ВКП(б) приняло решение: «Разрешить въезд в СССР художнику Билибину И. Я. и Щекотихиной-Потоцкой с сыном».