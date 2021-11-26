ПОЛЯКОВА ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА

Российская артистка балета, хореограф.

Биография и творчество

Окончила Петербургскую балетную школу в 1902 г. и поступила в Мариинский театр . Принимала участие в зарубежных гастролях театра, в 1908 г. выступала вместе с А.П. Павловой в Европе. Во время Русских сезонов в Париже в 1910 г. стала ведущей солисткой. После Октябрьской революции, уехала в Кисловодск, где преподавала и приняла участие в ряде благотворительных концертах. Потом через Одессу эмигрировала в Турцию, а затем добралась в Королевство СХС.

14 февраля 1922 г. прибыла в столицу нового государства и начала работать в Народном театре не только примой-балериной, но и хореографом и режиссером, поскольку до этого балетной трупы в театре просто не существовало. Актерско-балетная школа была открыта лишь в 1921 г. Первым балетом на подмостках театра стал «Щелкунчик» П.И. Чайковского, премьера которого состоялась 22 января 1923 г. Трупа состояла лишь из 22 человек, несмотря на это Полякова вскоре ставит «Сифильду» и «Шехерезаду». В 1925 г. она исполнила сольную партию в опере «Аида», танцевала в «Лебедином озере» и «Жизели». За это время труппа активно гастролировала и по другим городам Королевства СХС (Любляна, Скопье, Сараево). С 1927 г. Полякова открыла частную школу своего имени, поскольку актерско-балетную школу закрыли из-за недостатка средств. 21 мая 1929 г. она последний раз вышла на сцену в балете «Волшебный конек». Во время Второй мировой войны, в 1943 г. вместе с родными уехала в Вену, где преподавала в балетной студии. Испугавшись Красной армии, с мужем отправилась в Мюнхен, но в дороге он скончался, и она похоронила его в Зальцбурге.

В 1949 г. переехала в Чили, стала педагогом и репетитором в Национальном балете, работала при Муниципальном театре в Сантьяго. В знак признательности ее заслуг, мэр города вручил ей золотую медаль, а балетный архив получил ее имя. Похоронена на Русском кладбище под Сантьяго.