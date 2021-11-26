ПОГОДИН АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ
ПОГОДИН АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ - российский историк, филолог-славист.
Из дворянской семьи. В 1894 году окончил Санкт-Петербургский университет, где был оставлен на кафедре славянской филологии для подготовки к профессорскому званию. С 1897 года читал там лекции в качестве приват-доцента. С 1902 года экстраординарный (с 1906 года ординарный) профессор Варшавского университета по кафедре славянской филологии. В 1904 году защитил докторскую диссертацию «Следы корней-основ в славянских языках». В 1908 году профессор Высших женских курсов в Санкт-Петербурге, в 1910-1919 годы ординарный профессорской кафедры славянской филологии Харьковского университета. В 1919 году эмигрировал в Сербию. В 1919-1941 годы преподавал русский язык и словесность в Белградском университете (с 1939 года ординарный профессор). Погодин внёс крупный вклад в изучение культуры и языка славянских народов и истории слав. стран (прежде всего Польши, Сербии, Болгарии), ввёл в научный оборот широкий круг ранее неизвестных источников. Особую ценность имеют приведённые Погодиным сведения о малоизученных в России славянах Галиции и Далмации. Одним из первых в России занялся историей и этнографией гуцулов.
Сочинения:
Из истории славянских передвижений. СПб., 1901;
Религия Зороастра. СПб., 1903;
Две эпохи в изучении славянских древностей. СПб., 1905;
Главные течения польской политической мысли (1863-1907 гг.). СПб., 1907;
Очерк истории Польши. М., 1908;
История Сербии. СПб., 1909;
История Болгарии. СПб., 1910;
А. Мицкевич. Его жизнь и творчество. М., 1912. Т. 1-2;
Язык как творчество (Психологические и социальные основы творчества речи). Происхождение языка. Хар., 1913;
Краткий очерк истории славян. М., 1915;
Славянский мир. Политическое и экономическое положение славянских народов перед войной 1914 г. М., 1915;
Руско-српска библиографиjа, 1800-1925. Београд, 1932-1936. Књ. 1. Дио 1-2.