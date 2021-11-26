ОЛЬДЕНБУРГ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

ОЛЬДЕНБУРГ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ - российский пуб­ли­цист и ис­то­рик.

Из дворян. Сын С.Ф. Оль­ден­бур­га . Учил­ся на юридическом (1906-1910) и ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гическом (1910 год - февраль 1911 года) факультетах Московского университета . По сво­им взгля­дам был бли­зок к пар­тии «Со­юз 17 ок­тяб­ря», вы­со­ко оце­ни­вал дея­тель­ность П.А. Сто­лы­пи­на. Член бю­ро по изу­че­нию эко­но­мической и фи­нан­со­вой жиз­ни при Министерстве фи­нан­сов (1916-1917). По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года со­труд­ник еже­не­дель­ни­ка «Рус­ская сво­бо­да» под редакцией П.Б. Стру­ве. Рез­ко от­ри­ца­тель­но вос­при­нял Октябрьскую ре­во­лю­цию 1917 года . В 1918 году уе­хал на Юг Рос­сии, уча­ст­ник Бе­ло­го дви­же­ния, в 1919 году сек­ре­тарь ре­дак­ции газеты «Ве­ли­кая Рос­сия» (Рос­тов-на-До­ну). Из-за бо­лез­ни не смог эва­куи­ро­вать­ся вме­сте с «Рус­ской ар­ми­ей» П.Н. Вран­ге­ля из Кры­ма (1920), до­б­рал­ся до Пет­ро­гра­да, от­ку­да с по­мо­щью от­ца эмиг­ри­ро­вал. То­ва­рищ председателя Русского на­цио­наль­но­го комитета в Па­ри­же (с 1921 года). Один из основных док­лад­чи­ков на Российском за­ру­беж­ном съез­де в Па­ри­же (1926). Про­дол­жал со­труд­ни­чать со Стру­ве. Ав­тор по­ли­тических об­зо­ров в журнале «Рус­ская мысль» (1921-1923) и га­зе­тах «Воз­ро­ж­де­ние» (1925-1927), «Рос­сия» (1927-1928) и «Рос­сия и сла­вян­ст­во» (1928-1934). Про­ти­во­по­став­лял СССР и Рос­сию, за­яв­ляя, что «ни­ка­кой со­вет­ский ус­пех не есть по­бе­да Рос­сии». Под­го­то­вил од­но из пер­вых ис­сле­до­ва­ний об императоре Ни­ко­лае II («Цар­ст­во­ва­ние им­пе­ра­то­ра Ни­ко­лая II», т. 1, Бел­град, 1939; т. 2, Мюн­хен, 1949, не­од­но­крат­но пе­ре­из­да­ва­лось), в ко­то­ром вы­со­ко оце­нил его нравственные ка­че­ст­ва и про­во­ди­мую им по­ли­ти­ку. Счи­тал, что в 1-ю ми­ро­вую вой­ну император Ни­ко­лай II «при не­ве­ро­ят­но тя­жё­лых ус­ло­ви­ях до­вёл Рос­сию до по­ро­га по­бе­ды», ко­то­рая не бы­ла дос­тиг­ну­та толь­ко по при­чи­не Февральской ре­во­лю­ции 1917 года.

Его дочь - французская пи­са­тель­ни­ца и ис­то­рик-по­пу­ля­ри­за­тор Зоя Оль­ден­бург (1916-2002).