ОЛЬДЕНБУРГ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
ОЛЬДЕНБУРГ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ - российский публицист и историк.
Из дворян. Сын С.Ф. Ольденбурга. Учился на юридическом (1906-1910) и историко-филологическом (1910 год - февраль 1911 года) факультетах Московского университета. По своим взглядам был близок к партии «Союз 17 октября», высоко оценивал деятельность П.А. Столыпина. Член бюро по изучению экономической и финансовой жизни при Министерстве финансов (1916-1917). После Февральской революции 1917 года сотрудник еженедельника «Русская свобода» под редакцией П.Б. Струве. Резко отрицательно воспринял Октябрьскую революцию 1917 года. В 1918 году уехал на Юг России, участник Белого движения, в 1919 году секретарь редакции газеты «Великая Россия» (Ростов-на-Дону). Из-за болезни не смог эвакуироваться вместе с «Русской армией» П.Н. Врангеля из Крыма (1920), добрался до Петрограда, откуда с помощью отца эмигрировал. Товарищ председателя Русского национального комитета в Париже (с 1921 года). Один из основных докладчиков на Российском зарубежном съезде в Париже (1926). Продолжал сотрудничать со Струве. Автор политических обзоров в журнале «Русская мысль» (1921-1923) и газетах «Возрождение» (1925-1927), «Россия» (1927-1928) и «Россия и славянство» (1928-1934). Противопоставлял СССР и Россию, заявляя, что «никакой советский успех не есть победа России». Подготовил одно из первых исследований об императоре Николае II («Царствование императора Николая II», т. 1, Белград, 1939; т. 2, Мюнхен, 1949, неоднократно переиздавалось), в котором высоко оценил его нравственные качества и проводимую им политику. Считал, что в 1-ю мировую войну император Николай II «при невероятно тяжёлых условиях довёл Россию до порога победы», которая не была достигнута только по причине Февральской революции 1917 года.
Его дочь - французская писательница и историк-популяризатор Зоя Ольденбург (1916-2002).