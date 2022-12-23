МАКСИМОВ, ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ

Максимов, Григорий Петрович (10[22].11.1893, дер. Митушино, Смоленская губ. — 16.03.1950, Чикаго) — видный российский анархист, последний крупный теоретик российской анархистской эмиграции. Из крестьян. Окончил Петербургскую сельскохозяйственную академию, агроном. С 1916 вел анархическую пропаганду. Псевдоним — Гр. Лапоть. Анархо-синдикалист и анархо-коммунист (также подчеркивал, что является и индивидуалистом, так как анархия и коммунизм обеспечивают свободу личности). С 1917 — один из лидеров Союза анархо-синдикалистской пропаганды, приобрел широкую известность и авторитет в движении фабрично-заводских комитетов Петрограда. В 1917 выступал за скорейшее создание Всероссийской коммуны, где Совет станет политической формой даже маленькой деревни, предприятия перейдут в руки вольных фабрик-коммун и их фабрично-заводских комитетов, а земля — крестьянских ассоциаций. В 1918 — член редколлегий газет «Голос труда», «Вольный голос труда». В январе 1918 был делегатом I съезда профсоюзов России, где отстаивал свободную самоорганизацию рабочих объединений и сохранение ФЗК. Неоднократно арестовывался ЧК. В 1920 — член исполнительного бюро Российской конфедерации анархистов-синдикалистов. 8 марта 1921 арестован в связи с Кронштадтским восстанием 1921 . В июле 1921 — один из организаторов массовой голодовки анархистов и социалистов в Таганской тюрьме. В январе 1922 в числе 10 анархистов был выслан за границу. Эти события описал в работе «За что и как большевики выгнали анархистов из России» (1922). В Берлине в 1922 вошел в Заграничное бюро по созданию Российской конфедерации анархо-синдикалистов (вместе с А. Шапиро и др.), преобразованное в Комитет защиты анархистов-синдикалистов при Международном Товариществе Рабочих . Редактировал его печатный орган. С 1924 жил в США. Член редакций изданий «Рабочий путь» (1923), «Голос Труженика» (1924—1927). С декабря 1931 стал редактором журнала «Дело Труда», с 1940 — объединенного журнала «Дело труда — Пробуждение» — наиболее влиятельного русскоязычного анархистского издания того времени. В дискуссиях российской анархисткой эмиграции критиковал как радикальных анархистов (В. Волин и др.), так и сторонников «платформизма» П. Аршинова и Н. Махно . М. разработал концепцию «Конструктивного анархизма» (так называлась его работа, написанная в 1929), в соответствии с которой анархический коммунизм достижим не сразу после социальной революции, а по окончании переходного периода, «коммунально-синдикального строя». Автор исследования о терроре в СССР «Гильотина за работой» (1940). Один из организаторов Объединенной федерации русских рабочих организаций в США и Канаде. В 1941 выступил со статьей «Революционное оборончество», в которой поддержал борьбу антигитлеровской коалиции при сохранении критического отношении к ее правящим элитам. Работал обойщиком.

Соч. : Мое социальное кредо. Чикаго, 1933; Constructive Anarchism. Chicago, 1952; The Guillotine at Work. Vol. 1: The Leninist Counter-Revolution. Sommerville, 1979.

Лит .: Шубин А. В. Анархистский социальный эксперимент. Украина и Испания. 1917—1939 гг. М., 1998; Анархисты. Документы и материалы. 1883—1935. В 2 т. М., 1998—1999; Рублев Р. И. Российский анархизм в ХХ веке. М., 2019; Анархистские движения России и Русского зарубежья. Документы и материалы 1922—1941 гг. М., 2021. А. В. Шубин.