ЛЕВИНЫ

ЛЕВИНЫ - американские пианисты и педагоги, представители русской фортепианной школы.

Ио­сиф Ар­кадь­е­вич (13.12.1874, Орёл - 2.12.1944, Нью-Йорк). Сын тру­ба­ча.

В 1890 году де­бю­ти­ро­вал в Мо­ск­ве (ис­пол­нил Кон­церт № 5 Л. ван Бет­хо­ве­на под управлением А.Г. Ру­бин­штей­на). В 1892 году окон­чил Московскую консерваторию по клас­су В.И. Са­фо­но­ва. Со­вер­шен­ст­во­вал­ся у Ру­бин­штей­на в Гер­ма­нии. По­бе­ди­тель Ме­ж­ду­народного кон­кур­са пиа­ни­стов им. Ру­бин­штей­на (Бер­лин, 1895). Один из круп­ней­ших вир­туо­зов сво­его вре­ме­ни. Пре­по­да­вал в Тиф­ли­се (1899-1902), в Московской консерватории (1903-1905). С 1906 года жил главным образом в США. В 1909-1919 годах пре­по­да­вал в соб­ст­вен­ной част­ной шко­ле в Бер­ли­не , в 1924-1944 годах - в Джуль­ярд­ской шко­ле в Нью-Йор­ке.

Сре­ди уче­ни­ков: А. Мар­кус, С. Го­род­ниц­кий, Б. Смит. Ав­тор книги «Ос­нов­ные прин­ци­пы иг­ры на фор­те­пиа­но» (русский перевод 1978).

Его же­на Ро­зи­на Яков­лев­на (настоящее имя Бес­си) (17(29).3.1880, Ки­ев - 9.11.1976, Глен­дейл, штат Ка­ли­фор­ния).

В 1898 окон­чи­ла Московскую консерваторию по клас­су В.И. Са­фо­но­ва. Вы­сту­па­ла главным образом в ду­эте с му­жем. Пре­по­да­ва­ла в Джуль­ярд­ской шко­ле (пер­во­на­чаль­но бы­ла ас­си­стен­том му­жа, с 1944 года ве­ла свой класс). Вне­сла вы­даю­щий­ся вклад в музыкальную пе­да­го­ги­ку США.

Сре­ди уче­ни­ков - В. Кли­берн, Дж. Бро­унинг.

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