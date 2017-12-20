Краткий курс истории. Трудовые книжки 20 декабря 1938 года в СССР вышло постановление «О введении трудовых книжек». Мировой опыт Пожалуй, первые персональные документы от предыдущего работодателя, необходимые для трудоустройства, появились во Франции в 1749 году. Ввели их с тем, чтобы бороться с бродяжничеством. Чтобы новая практика стала упорядоченной, в 1781 году ввели новый документ, носивший название «трудовая книжка». Однако обязательное использование трудовых книжек прекратилось во Франции уже в 1890 году. В других европейских странах, где трудовые книжки существовали, их заменили различными трудовыми информационными системами, базами данных пенсионных фондов и т. п. В России При Петре I стали появляться первые формулярные списки – документы, отражающие служебный... На чтение: 1 минута

20 декабря 1938 года в СССР вышло постановление «О введении трудовых книжек».

Мировой опыт

Пожалуй, первые персональные документы от предыдущего работодателя, необходимые для трудоустройства, появились во Франции в 1749 году. Ввели их с тем, чтобы бороться с бродяжничеством. Чтобы новая практика стала упорядоченной, в 1781 году ввели новый документ, носивший название «трудовая книжка». Однако обязательное использование трудовых книжек прекратилось во Франции уже в 1890 году. В других европейских странах, где трудовые книжки существовали, их заменили различными трудовыми информационными системами, базами данных пенсионных фондов и т. п.

В России

При Петре I стали появляться первые формулярные списки – документы, отражающие служебный статус чиновника или офицера, – но использовались они редко. Постепенно государство стало стремиться контролировать деятельность своих чиновников, знать о качестве их работы. И с 1764 года заполнение формулярных списков стало обязательным, просуществовав до 1917 года. У рабочих фабрик и заводов в Российской империи со временем появились зачетные книжки, в которые вносились сведения о квалификации и трудовой деятельности. В РСФСР, а затем в СССР трудовая книжка была настоящим идеологическим инструментом. В 1918 году появились трудовые книжки «для нетрудящихся», их были обязаны иметь все классовые враги пролетариата. Такие книжки заменяли удостоверение личности, в перспективе должны были быть выданы всем гражданам республики и доказывали их участие в производственной деятельности. В 1923 году книжки упразднили, вновь заменив удостоверениями личности. Почти в том виде, в каком мы знаем систему трудовых книжек сейчас, она появилась в 1939 году. Целью было закрепление работника на одном рабочем месте и моральное давление: хорошо работаешь – в книжке будут записи о поощрениях и наградах, плохо работаешь – запись об увольнении и, как следствие, большие трудности при следующем трудоустройстве.

«Популярность»

Отношение в истории к трудовым книжкам было и остается неоднозначным. Все дело в том, что пенсионные фонды большинства стран не обращают внимания на трудовой стаж своего клиента, а также работал он с перерывами или без. Работодателю, в свою очередь, куда важнее содержание рекомендательных писем, опыт и навыки кандидата, чем сухое перечисление назначений и увольнений. В результате стран, которые имели опыт или продолжают пользоваться трудовыми книжками, совсем немного: Франция, Дания, РСФСР, СССР, нацистская Германия, ГДР, Словения, Италия, Российская Федерация.

Датская трудовая книжка, 1907 год