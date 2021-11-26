КАЗАЧЬИ СОЮЗЫ

КАЗАЧЬИ СОЮЗЫ - военно-политические организации, объединявшие казачество различных казачьих войск в России и за рубежом.

Пер­вый казачий союз - Со­юз ка­зачь­их войск, соз­дан по­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года в Пет­ро­гра­де по ре­ше­нию 1-го об­ще­ка­зачь­е­го съез­да [23-29.03(05-11.04).1917 года]. Объ­е­ди­нял все ка­за­чьи вой­ска. Дея­тель­но­стью Сою­за ру­ко­во­дил его со­вет (пер­во­на­чаль­но - Временный со­вет). Он из­да­вал газету «Вест­ник Сою­за Ка­зачь­их Войск» (позд­нее - «Воль­ность ка­за­чья»). Ак­тив­но уча­ст­во­вал в по­ли­тической жиз­ни Пет­ро­гра­да, вы­сту­пил за уча­стие Рос­сии в 1-й ми­ро­вой вой­не до по­бед­ного кон­ца, в под­держ­ку кур­са Временного пра­ви­тель­ст­ва и за со­зыв Уч­ре­дительного со­б­ра­ния. Про­вёл в ию­не 1917 года 2-й об­ще­ка­за­чий съезд. В хо­де Кор­ни­ло­ва вы­сту­п­ле­ния 1917 года за­нял по­зи­цию ней­тра­ли­те­та, од­на­ко до это­го вы­сту­п­ле­ния и по­сле не­го под­дер­жи­вал генерала от инфантерии Л. Г. Кор­ни­ло­ва. Вы­сту­пал в под­держ­ку ата­ма­на Дон­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска генерала от кавалерии А. М. Ка­ле­ди­на. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года влия­ние со­ве­та Сою­за упа­ло, в начале декабря 1917 года со­вет и ти­по­гра­фия из­да­вав­шей­ся им га­зе­ты бы­ли раз­гром­ле­ны боль­ше­ви­ка­ми. Пред­се­да­те­ли со­ве­та Сою­за: де­пу­тат Государственной ду­мы А. П. Сав­ва­те­ев (с мар­та/ап­ре­ля), вой­ско­вой стар­ши­на (с сентября 1917 года - полковник) А. И. Ду­тов (с ию­ня), еса­ул А. И. Ани­ке­ев (с ок­тяб­ря).

Юго-Вос­точ­ный со­юз ка­зачь­их войск, гор­цев Кав­ка­за и воль­ных на­ро­дов сте­пей, соз­дан 20.10 (02.11).1917 года во Вла­ди­кав­ка­зе для борь­бы про­тив боль­ше­ви­ков и для про­ти­во­дей­ст­вия анар­хии. В со­став во­шли Ас­т­ра­хан­ское, Дон­ское, Ку­бан­ское, Орен­бург­ское, Тер­ское и Ураль­ское ка­за­чьи вой­ска, а так­же Со­юз объ­е­ди­нён­ных гор­цев Северного Кав­ка­за, Да­ге­ста­на и Аб­ха­зии (смотрите в статье Гор­ские пра­ви­тель­ст­ва). Уча­ст­ни­ки Сою­за сфор­ми­ро­ва­ли Объ­е­ди­нён­ное пра­ви­тель­ст­во (председатель - В. А. Хар­ла­мов), на­хо­див­шее­ся в Ека­те­ри­но­да­ре (ны­не Крас­но­дар). Со­юз пред­при­нял по­пыт­ки соз­да­ния еди­ных воо­руженных сил, ока­зав­шие­ся не­удач­ны­ми. К февралю 1918 года Со­юз пре­кра­тил су­ще­ст­во­ва­ние в свя­зи с ус­та­нов­ле­ни­ем советской вла­сти на тер­ри­то­рии Дон­ско­го, Ку­бан­ско­го и Тер­ско­го ка­зачь­их войск.

В пе­ри­од Гражданской вой­ны 1917-1922 годов на тер­ри­то­ри­ях, где от­сут­ст­во­ва­ла советская власть, про­дол­жа­лись по­пыт­ки ор­га­ни­за­ции но­вых союзов. В ча­ст­но­сти, генерал-лейтенант П. Н. Крас­нов пред­ло­жил в ию­ле 1918 года соз­дать До­но-Кав­каз­ский казачий союз; ру­ко­во­ди­те­ли Орен­бург­ско­го, Ураль­ско­го, Си­бир­ско­го, Се­ми­ре­чен­ско­го, Ени­сей­ско­го и Ир­кут­ско­го ка­зачь­их войск в сентябре 1918 года про­ве­ли пере­го­во­рыосоз­да­нии Восточного (Юго-Восточного) сою­за ка­зачь­их войск. Од­на­ко эти ини­циа­ти­вы не бы­ли реа­ли­зо­ва­ны.

В 1920-х годах и позд­нее в сре­де русской эмиг­ра­ции соз­да­но мно­го ка­зачь­их ор­га­ни­за­ций; они ока­зы­ва­ли ма­те­ри­аль­ную по­мощь сво­им чле­нам и со­дей­ст­во­ва­ли им в уст­рой­ст­ве на ра­бо­ту, ве­ли про­све­ти­тель­ную дея­тель­ность. В слу­чае ин­тер­вен­ции на тер­ри­то­рию СССР эмиг­рант­ские казачьи союзы долж­ны бы­ли стать цен­тра­ми соз­да­ния ан­ти­со­вет­ских воо­руженных фор­ми­ро­ва­ний. Боль­шин­ст­во из казачьих союзов русской эмиг­ра­ции бы­ли не­боль­ши­ми [например, Со­юз ка­за­ков Бол­га­рии (с 1922 года), Об­ще­ка­за­чий со­юз в Сан-Фран­ци­ско (с 1951 года)]. Круп­ны­ми бы­ли сле­дую­щие сою­зы.

Вос­точ­ный ка­за­чий со­юз, об­ра­зо­ван в 1923 году в Хар­би­не. Стре­мил­ся к объ­е­ди­не­нию с казачьим союзом в Па­ри­же. По­сле ок­ку­па­ции Мань­чжу­рии японскими вой­ска­ми чле­ны Вос­точ­но­го казачьего союза во­шли в со­став Сою­за ка­за­ков на Даль­нем Вос­то­ке (1933 год). Пред­се­да­те­ли прав­ле­ния и со­ве­та Сою­за: полковник Г. В. Ен­бо­ри­сов (1923 год), полковник Е. П. Бе­ре­зов­ский (с мая 1923 года), генерал-лейтенант Е. Г. Сы­чёв (с апреля 1933 года).

Ка­за­чий со­юз в Па­ри­же, об­ра­зо­ван в 1924 году. Из­да­вал жур­на­лы «Вест­ник Ка­зачь­е­го сою­за» (1925-1928 годы) и «Ро­ди­мый край» (1929-1931 годы). К конца 1920-х годов в Со­юз вхо­ди­ли 188 ка­зачь­их ор­га­ни­заций в 18 стра­нах, в т. ч. прак­ти­че­ски все ка­за­чьи объ­е­ди­не­ния в Ев­ро­пе. Пре­кра­тил су­ще­ст­во­ва­ние в 1934 году в свя­зи со смер­тью его ор­га­ни­за­то­ра и по­след­не­го председателя прав­ле­ния - ата­ма­на Дон­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска генерал-лейтенанта А. П. Бо­га­ев­ско­го. Пред­се­да­те­ли прав­ле­ния: бывший председатель Вой­ско­во­го пра­ви­тель­ст­ва Дон­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска Н. М. Мель­ни­ков (с 1924 года), Бо­га­ев­ский (с 1933 года).

Ка­за­чий со­юз в Шан­хае, ор­га­ни­зо­ван в 1925 году вид­ны­ми ка­зачь­и­ми об­щественными дея­те­ля­ми А. Г. Гры­зо­вым и И. Н. Шен­д­ри­ко­вым (председатель). К 1929 году объ­е­ди­нял 10 ка­зачь­их ста­ниц и около 700 чле­нов. Уп­разд­нён по­сле окон­ча­ния 2-й ми­ро­вой вой­ны.

Со­юз ка­за­ков на Даль­нем Вос­то­ке, соз­дан в Мань­чжу­рии в 1933 году генерал-лейтенантом Г. М. Се­мё­но­вым при под­держ­ке Япо­нии. Од­ной из за­дач Сою­за бы­ла борь­ба за «ос­во­бо­ж­де­ние Рос­сии из-под вла­сти Ко­мин­тер­на ». При под­держ­ке японских вла­стей бы­ло ус­та­нов­ле­но обя­за­тель­ное член­ст­во в Сою­зе для всех ка­за­ков, про­жи­вав­ших в Мань­чжу­рии. В конце 1930-х - начале 1940-х годов Со­юз объ­еди­нял 27 ста­ниц и до 20 тыс. чле­нов. Уп­разд­нён по­сле окон­ча­ния 2-й ми­ро­вой вой­ны. Пред­се­да­те­ли: Се­мё­нов (с 1933 года), генерал-майор А. В. Зу­ев (с 1938 года), генерал-лейтенант А. П. Бак­ше­ев (с 1940 года).

В 1990-2000-х годах в РФ, Ук­раи­не и Ка­зах­ста­не в хо­де воз­ро­ж­де­ния ка­за­че­ст­ва казачьи союзы ста­ли соз­да­вать­ся вновь (например, Со­юз ка­зачь­их войск Рос­сии и за­ру­бе­жья, Крым­ский казачий союз и др.).

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