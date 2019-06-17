Катя – жена принца и мать принца Сиама В 1946 году вышла книга «Далекие годы» – первая из шести, включенных в «Повесть о жизни» Константина Паустовского и рассказывающая о киевской жизни начала XX века. На чтение: 2 минуты

В 1946 году вышла книга «Далекие годы» – первая из шести, включенных в «Повесть о жизни» Константина Паустовского и рассказывающая о киевской жизни начала XX века. Среди многих историй одна была совершенно сказочная. О том, как принц Сиама (ныне Таиланда) женился на Кате Десницкой. Правда, в книге девушка выведена под фамилией Весницкая. Писатель в коротком рассказе писал о любви и предательстве, о коварстве Востока, о злобных придворных, погубивших героиню. Но действительность немного отличалась от написанного мастером. И мы постараемся рассказать об этой замечательной истории поподробнее.

Кадет из Сиама

В 1890-1891 годах цесаревич Николай Александрович (будущий Николай II ) совершил длительное восточное путешествие. Преодолев маршрут в 51 тысячу километров, он побывал во многих местах, в том числе в Сиаме.

А летом 1897 году король Сиама Рама V сам совершал европейское турне и посетил Россию, где был принят Николаем II. Монархи с удовольствием вспоминали время, когда русский император гостил в Сиаме. Королю было предложено направить одного из сыновей на учёбу в Петербург. Выбор пал на принца Чакрабона, второго сына от любимой жены королевы Саовабхи. Принц был определён в элитный Пажеский корпус. Обучение там проходило по самой высшей категории. Молодые люди становились не только классными военными специалистами, но и получали широкое образование и воспитание.

Чакрабон оказался способным учеником. В Пажеском корпусе он отличился настолько хорошими успехами, что, по некоторым данным, продолжил обучение в Академии Генерального штаба. По окончании обучения молодой человек получил звание полковника русской армии.

Сиамский принц-гусар мало чем отличался от своих однокашников. Так же, как и всей петербургской молодёжи из знати, ему не были чужды радости светской жизни. Но в 1904 году на одной из молодёжных вечеринок он встретил девушку, которая в дальнейшем изменила всю его жизнь.

Избранница

Девушкой этой была 18-летняя Катя Десницкая. В отличие от принца, она оказалась в Петербурге не от сладкой жизни. Её отец, председатель окружного суда, в Луцке умер, когда девочке было два года, за год до встречи с принцем умерла и её мама. Окончив женскую гимназию в Киеве, Катя поехала в Петербург, надеясь найти какое-то место.

Времена были непростые, началась Русско-японская война . Девушка после окончания курсов медсестёр собиралась ехать на фронт. Встреча с принцем не остановила её, но и не оставила равнодушной. Почти каждый день на фронте она получала письма от него, в которых он писал примерно следующее: «Мне никто не нужен, кроме тебя». Чакрабон ждал возвращения девушки, чтобы жениться на ней.

Различия в вопросах брака

Надо учитывать, что принц понимал: решение жениться на Кате создаст большие семейные осложнения в родном Сиаме. Он бросал вызов вековым национальным традициям. Как пелось в популярной сорок лет назад песне «Всё могут короли»: «жениться по любви не может ни один, ни один король…». В Сиаме было принято брать в жёны девушку из большой и разветвлённой родни, но ни в коем случае не иностранку (родовитую или нет).

Был ещё один тонкий момент. В Сиаме существовало многожёнство. Сиамский король имел столько жён, сколько хотел, а брак с Катей мог быть только моногамным. Но, видно, любовь не очень считается с этими проблемами. Принц Чакрабон решил, если Кате угодно, их брак окажется законным, вечным, скреплённым Господней милостью. О планах молодых знали только друг принца и брат Кати. Венчание заговорщики провели в Константинополе. В греческой церкви их обвенчали по православному обряду. Медовый месяц молодожёны провели на Ниле и отправились в Сиам. Катя понимала, что на родине супруга возникнут проблемы. Она писала брату: «Боюсь, что в Сиаме мне будет ужасно трудно».

Налаживание родственных связей

Учитывая обстоятельства, принц отправился в Сиам один. Надо было готовить почву. Катя осталась в Сингапуре. Процесс затянулся, принц всё ещё не знал, как рассказать родителям. Выручили «добрые языки», всё тайное становится явным, и Екатерина Десницкая появилась в Бангкоке. Но от этого ничего не изменилось, встреча с родственниками не состоялась. По сути, она стала затворницей в замке, а это означало, что принц с молодой женой нигде не мог появиться.

Замок был окружён большим садом, в котором принцесса разводила цветы. Вынужденное затворничество помогло ей выучить тайский язык. Поведение супруги принца вызывает самую высокую оценку. Она отошла в тень, не претендуя ни на что.

Изменения произошли совершенно неожиданно, и пришли они со стороны свекрови. Безупречное поведение невестки повлияло на решение королевы сблизиться с женой сына. Королева изъявила желание, чтобы Катя носила наряды, в которых принято ходить сиамским женщинам. Катя воспользовалась шансом и попросила свекровь оказать помощь в выборе материи по её вкусу. В результате через несколько дней королева навестила невестку.

Есть фотография, на которой Катюша запечатлена с малышом в белом мундирчике с погонами. Это её сын Чула. Давно известно, что лучший подарок для бабушек и дедушек – это внуки. А поскольку королева Саовабха ещё была и бабушкой, то вопрос решился сам собой. Она была без ума от радости, ведь Чула был её первым внуком. Сам Чула вспоминал бабушкину любовь и признавался, что стал «самым великим её фаворитом». Королева забыла обо всём, полностью сосредоточившись на внуке.

Принцесса Сиама

Вскоре принц становится начальником Генерального штаба тайской армии, а в 1910 году – и наследником престола. А наша героиня приняла имя принцессы На Питсанулок, для супругов открылись двери лучших домов Бангкока. Она в совершенстве освоила тайский язык, свободно владела английским, французским и немецким.

В 1911 году супруги побывали в Европе, посетили и Россию. Их радушно встретили в Петербурге. Катя побывала и в родном Киеве. Счастье продлилось не так долго, как хотелось мечтательной девушке родом из Луцка. В 1919 году супруги развелись из-за желания мужа завести себе новую жену, а в июне 1920 года принц Чакрабон умер в возрасте 37 лет. Екатерина Десницкая вынуждена была покинуть Таиланд. Сына ей не отдали, и она уехала одна. Революция и Гражданская война не позволили ей вернуться в Россию.

Она поселилась во Франции и прожила там до самой смерти в январе 1960 года. Ну, а потомки русской принцессы и сиамского принца так до сих пор и проживают в Таиланде.

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