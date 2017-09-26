Как в нашей стране появились паспорта Документ, удостоверяющий личность и сообщающий о месте постоянной регистрации, наши соотечественники регулярно достают из широких штанин. Но отношение к паспортной системе было и остается неоднозначным, притом что решение о введении в Советском Союзе единой паспортной системы и обязательной прописки ЦИК и Совнарком приняли еще 27 декабря 1932 года. Одни считают эту систему залогом порядка в стране, а другие – барьером, ограничивающим свободу передвижения гражданина. Так, в свое время перестроечные историки, журналисты и правозащитники называли это решение советской власти антидемократическим и негуманным. Мол, это новое закрепощение крестьян в колхозах, привязка городского населения к основному месту жительства, ограничение въезда в столичные города.... На чтение: 1 минута

Документ, удостоверяющий личность и сообщающий о месте постоянной регистрации, наши соотечественники регулярно достают из широких штанин. Но отношение к паспортной системе было и остается неоднозначным, притом что решение о введении в Советском Союзе единой паспортной системы и обязательной прописки ЦИК и Совнарком приняли еще 27 декабря 1932 года. Одни считают эту систему залогом порядка в стране, а другие – барьером, ограничивающим свободу передвижения гражданина.

Так, в свое время перестроечные историки, журналисты и правозащитники называли это решение советской власти антидемократическим и негуманным. Мол, это новое закрепощение крестьян в колхозах, привязка городского населения к основному месту жительства, ограничение въезда в столичные города. Справедливости ради надо сказать, что этим «борцам за правду» и другие решения и действия советского правительства всегда виделись только в черном цвете.

Начнем с того, что до этого времени в нашей стране вообще не существовало единой внутренней паспортной системы, паспорта до революции были заграничными, а также требовались для проживания в столицах, Петербурге и Москве, и на приграничных территориях.

Во время Первой мировой войны внутренними паспортами обзавелись практически все страны Европы. Советская власть 15 лет собиралась с силами, чтобы ввести паспорта. Хаос первых послевоенных лет, практическое отсутствие выезжающих за границу не делали эту проблему первоочередной.

В постановлении 1932 года очень логично объяснялось, для чего вводится эта система. В первую очередь говорилось об улучшении учета населения городов, рабочих поселков и новостроек и разгрузке этих мест от лиц, не связанных с производством, а также об очистке этих мест от укрывающихся кулацких и уголовных элементов.

Осуждать большевиков за то, что они хотели предотвратить неконтролируемый поток миграции, – глупо; так же можно критиковать и дореволюционную европейскую паспортную систему, задачи у которой были те же. Ничего «антигуманного» советская власть не изобрела.

Надо помнить и о том, что введение паспортов в сельской местности постановление 1932 года вообще не рассматривало. Нет паспортов – нет миграции в город.

При этом новая власть, ограничивая простое переселение в город, не мешала молодым жителям села поступать в городские вузы и техникумы, делать военную карьеру. Хочешь учиться или стать офицером – обращаешься в правление колхоза, получаешь паспорт – и вперед, к своей мечте…

Важно отметить, что каких-то специальных карательных мер для тех, кто «нелегально» уезжал из деревни, не было. В послевоенные годы особенно усилился отток сельской молодежи в город, но официальной датой выдачи сельскому населению паспортов стал 1974 год.

Продолжая тему гуманности и негуманности, мы можем обратиться к процессам, которые захлестнули Европу в последние годы. Выбор есть: жесткость прописки или неконтролируемость миграции? Наказание за нарушение паспортного режима или произвол свободного от всех условностей мигранта? Правопорядок в городе или районы, куда даже не заходят сотрудники правопорядка? Выбирайте…