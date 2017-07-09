Импортозамещение-1937. Как Микоян перенимал американские новшества Известно, что российские производители в условиях импортозамещения ездят на Запад за технологиями. Например, в Италию – учиться сыроделию. Так и в 1936 году нарком пищевой промышленности СССР Анастас Иванович Микоян поехал с делегацией в США перенимать передовой опыт массового производства. После этого в нашем быту появилось много новинок – кое-что сохранилось и до сих пор, например мороженое в вафельном стаканчике. От Ильича до Ильича без инфаркта и паралича Сегодня имя Микояна ассоциируется с рекламой – известный московский мясокомбинат до сих пор зовут «микояновским». Сам же Анастас Иванович незаслуженно забыт. А ведь этот большевик без малого полвека провел в высших эшелонах... На чтение: 2 минуты

Известно, что российские производители в условиях импортозамещения ездят на Запад за технологиями. Например, в Италию – учиться сыроделию.

Так и в 1936 году нарком пищевой промышленности СССР Анастас Иванович Микоян поехал с делегацией в США перенимать передовой опыт массового производства. После этого в нашем быту появилось много новинок – кое-что сохранилось и до сих пор, например мороженое в вафельном стаканчике.

От Ильича до Ильича без инфаркта и паралича

Сегодня имя Микояна ассоциируется с рекламой – известный московский мясокомбинат до сих пор зовут «микояновским». Сам же Анастас Иванович незаслуженно забыт. А ведь этот большевик без малого полвека провел в высших эшелонах советской политики, с приходом к власти Брежнева даже недолго занимал должность председателя Президиума Верховного Совета СССР – официально высшую государственную должность. Тогда же, при «дорогом Леониде Ильиче», про него и поговорку сочинили: «от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича».

В 1962 году Микоян проявил себя умелым дипломатом в урегулировании Карибского кризиса, сумев не только вывезти ядерное оружие с Кубы, но и сохранить Фиделя Кастро в качестве союзника. Однако наибольший след, что и подтверждает историческая память, Микоян оставил в отечественной гастрономической культуре.

Осенью же 1936 года таланты Микояна использовались в иной плоскости. Сталин отправил своего «любимого наркома» в Соединенные Штаты с конкретной целью: изучить новейшие достижения пищевой индустрии Америки и внедрить их в СССР.

Вкус заокеанского хлеба

За два месяца командировки Микоян побывал во многих городах, проехав около 20 тысяч километров. Советская делегация находилась в непрерывном движении – «от пищевых предприятий к сельскохозяйственным фермам, от заводов пищевого машиностроения –к заводам по таре или укупорочным материалам». Количество гастрономических новшеств, которые Микоян привез из США, соответствовало размаху поездки. Вскоре после этого в СССР появились фабричный майонез, консервированный горошек, сгущенное молоко и многое другое, привычное сегодня.

Именно американский опыт вдохновил советское руководство и на повсеместное введение промышленного хлебопечения, которым на тот момент обеспечивалось менее 40 % городского населения. Технологический процесс на новых заводах был организован по американскому образцу. Был расширен и ассортимент хлебобулочных изделий – стали выпускать знаменитые «городские булки».

Вафельный стаканчик и советский гамбургер

В некотором смысле нарком Микоян обеспечил «счастливое детство» для миллионов советских граждан – именно он привез из Америки технологию промышленного производства мороженого. До этого холодное сладкое лакомство изготавливалось ручным способом, а объемы его производства были невелики. Вскоре в Москве была построена первая фабрика мороженого, оборудование для которой также было закуплено в США. Сразу после этого в СССР начали производить легендарные пломбир сливочный, крем-брюле и эскимо, стандарты качества которых уже позднее оставались одними из самых высоких в мире.

Казалось бы, советский строй несовместим с американской культурой массового потребления, венец которой – пресловутый гамбургер. Лишь открытие первого кафе «Макдоналдс» в Москве в 1990 году означало проникновение этой культуры в нашу жизнь. Примечательно, что старый большевик Микоян обратил особое внимание на «массовое машинное производство стандартных котлет», а также на уличную торговлю гамбургерами. В США были заказаны образцы машин, производящих котлеты, и специальных жаровен. Был налажен выпуск булочек для «хамбургеров». 80 лет назад, в 1937 году, в крупных городах страны – в Москве, Ленинграде, Баку, Харькове и Киеве – заработал стритфуд по американскому образцу. По воспоминаниям Микояна, горячие котлеты были хорошо встречены потребителями и торговля пошла бойко, «лишь война помешала прочно и широко привить это начинание в нашей стране».

Самый вкусный сок – томатный

Микояна в Америке особенно поразило промышленное производство фруктовых и овощных соков, важнейшим из которых был апельсиновый. На советской почве эта гастрономическая традиция прижилась в несколько другой форме: в силу климатических условий был сделан выбор в пользу томатного сока. В отличие от апельсинов, помидоров в нашей стране было достаточно, и эти технологии тоже прижились на десятилетия.

Поездка Микояна оказалась знаковой. Последовавшее за ней перевооружение советской пищевой промышленности остается примером наиболее успешного варианта отечественной модернизации. У Запада были позаимствованы передовые технологии, которые затем адаптировали к отечественным реалиям, и в этом качественное отличие от похожего эксперимента хрущевской эпохи по посеву кукурузы в северных широтах, а ведь Никита Сергеевич также вдохновлялся американским опытом.

Немаловажно и то, что после экспериментов 1920-х годов было покончено с утопическими идеями о коллективизации быта, фабрике-кухне и освобождении женщины от бремени быта – в сфере повседневного быта произошел поворот к человеку, потребителю и его удобству. Именно Микоян предвосхитил золотой век советского пищепрома с его высококачественным хлебом, колбасой и мороженым. Увы, теперь об этом остается лишь ностальгически вспоминать.