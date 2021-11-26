ИЛЬЯШЕНКО АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ

ИЛЬЯШЕНКО АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ - композитор.

Сын генерал-майора. Окончил Императорский Александровский лицей в Санкт-Петербурге в 1905 году. Музыкальное образование получил в Санкт-Петербургской консерватории, где учился у А. А. Петрова, А. Г. Лембы и М. О. Штейнберга. Отбыл воинскую повинность в лейб-гвардии Драгунском полку. С первых дней основания Государственной думы служил в редакторском отделе ее канцелярии. В 1910-1914 годах появились его рецензии в «Русской музыкальной газете». Начал композиторскую деятельность еще до революции. Его «Песнопения из литургии » для смешанного хора, посвященные Андрее-Марфинской церкви села Афанасьевка были опубликованы издательством П. И. Юргенсона в 1912 году; в том же издательстве вышел сборник, содержащий 8 его романсов.

Во время первой мировой войны состоял в отряде Красного Креста при действующей армии. В 1919 году находился в Таганроге, в 1922 году - в Кишинёве, затем покинул Россию. С 1923 года жил в Брюсселе, всецело посвятив себя музыкальному творчеству. Преподавал в Брюссельской консерватории, а также 2 года в консерватории Торонто (Канада). Писал оркестровую и кантатно-ораториальную музыку, делал обработки мелодий русских народных песен и танцев и одновременно продолжал писать церковные песнопения. Его сюиту античных танцев много раз дирижировали Л. Стоковский в Филадельфии и В. Колар в Детройте; сюита также была поставлена в Королевской опере в Антверпене.

Кроме того, Ильяшенко написал музыкальные произведения для органа, несколько балетов (смотрите Опера-балет ) и прелюдий для рояля. К 250-летию основания Санкт-Петербурга (1953) по просьбе генерала А. П. Архангельского и гр. П. Н. Апраксина им была написана кантата «Медный всадник». В Бельгии его произведения неоднократно исполнялись симфоническими оркестрами, в частности оркестрами Королевской оперы и Национального радио. В парижском издательстве М. Сенара были выпущены три русских напева Ильяшенко (костромской и два нижегородских для виолончели с фортепиано) и два танца в форме вариаций для фортепиано.

Ильяшенко скончался в бедности, похоронен на кладбище Юкль в Брюсселе.

Церковные композиции, написанные Ильяшенко за пределами родины, опубликованы протоиереем Николаем Веглайсом в серии «Нотная библиотека православного христианина» (Беркли, Калифорния). Ряд церковных сочинений и гармонизаций Ильяшенко впервые был записан и издан в серии «Песнопения русского зарубежья» (Сан-Франциско: «Русский пастырь», 2004-2007. Диски 1, 2, 5, 6).

Иллюстрация:

А. С. Ильяшенко. Фотография. Нач. XX в. Архив ПЭ.

Музыкальные сочинения:

Арх.: Собр. Н. П. Спасского (Париж): «Милость мира» большого знаменного распева (Кишинев, 1922);

Ирмос (задостойник) «Любите убо нам» (копии в арх. изд-ва «Русский пастырь» (Сан-Франциско)).

Издания:

Песнопения из литургии св. Иоанна Златоуста для смешанного хора: Op. 6, № 1: «Слава:» и «Единородный Сыне»; Op. 6, № 2: «Во Царствии Твоем»; Op. 6, № 3: «Приидите, поклонимся» и «Господи, спаси благочестивыя»; Op. 6, № 4: «Святый Боже»; Op. 6, № 5: Херувимская; Op. 6, № 6: Просительная ектения, «Отца и Сына» и «Милость мира»; Op. 6, № 7: «Тебе поем» № 1 и «Тебе поем» № 2 (альты и тенора); Op. 6, № 8: «Достойно есть»;

Сочинение:

S. V. Rachmaninoff // Les Beaux-Arts: J. d'information artistique / Red.: Ch. Bernard. 1933. N 83. P. 13.